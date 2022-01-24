SocialFi Nedir?

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) pazarının gelişmesi ve Web 3.0'ın potansiyeline ilişkin artan beklentilerle birlikte, giderek daha fazla merkezi olmayan proje ortaya çıkıyor ve GameFi ve SocialFi gibi kavramlar doğdu. 2021'de, popüler Axie Infinity oyununun viralliği, GameFi'ye ve kriptonun olanaklarına ana akım farkındalığı getirdi. Sonuç olarak, kamuoyu, SocialFi'nin kripto anlatıları denizinde bir sonraki büyük şey olabileceğine dair fikir üretiyor.

SocialFi'nin tanımı sosyal finanstır. Kelimenin tam anlamıyla, katılımcıları sosyal tokenlerle bağlayarak potansiyel olarak finansal fayda sağlayabilecek DeFi ile ilgili finansal kavramlarla Sosyal medya unsurlarının bir kombinasyonu olarak düşünülebilir.

SocialFi, merkeziyetsizlik, açıklık ve kullanıcı kontrolü ile karakterizedir.

İnternetin Web 2.0 çağında Twitter ve Facebook gibi sosyal ağların geleneksel modeli, kendileri bu platformlar için dijital emekçiler haline gelen kullanıcılar tarafından oluşturulan muazzam miktarda bilgi içeriği aracılığıyla trafik çekmek ve yüksek reklam ücretleri kazanmaktı.

SocialFi, fayda dağıtımı ve veri sahipliği sorununa bir çözüm olup, kullanıcıların "işçi" olmaktan "sahip" olmalarını sağlar. SocialFi, herkesin içerik üreterek fayda elde edebilmesi için sosyal etkiyi simgeleyecek ve finansallaştıracaktır. Geleneksel sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, çözdüğü en önemli şey, çıkarların dağılımı ve veri haklarının mülkiyetidir.

Ayrıca SocialFi, akıllı sözleşmelere ve blokzincir teknolojisine dayalıdır ve kullanıcıların kimlik bilgilerinin gizliliği ve güvenliği için maksimum koruma sağlarken, geleneksel platformlarda kullanıcı kayıt bilgileri operatörün veri tabanında saklanır ve kolayca sızdırılabilir.

SocialFi alanı henüz ilk günlerinde olmasına ve Twitter gibi pazarı tekelleştirebilecek bir ürünün doğuşunu henüz görmemiş olsak da, son yıllarda Coingecko verileriyle bu alanda giderek daha fazla yeni konsept ve proje ortaya çıkmaya başladı. Sosyal Para bölümünün piyasa değerinin 1,4 milyar doları aştığını gösteriyor.

SocialFi'de birkaç ana kategori vardır:

Kişisel token

Kişisel tokenler, içerik oluşturucular ve fanları arasında daha doğrudan ve yakın bir bağlantı kurmak amacıyla kişisel bir etkileyici marka tarafından verilen tokenlerdir. Örneğin, Rally, içerik oluşturucuların, fanların içerik oluşturucunun özel topluluğuna erişim veya VIP ürünleri satın alma gibi üyelik ayrıcalıklarının keyfini çıkarması için kendi Creator Coin tokenlerini oluşturup yayınlamasına olanak tanır.

Topluluk tokeni

Bu alandaki projeler arasında Chilliz, Zora, Circles UBI ve Loop Finance bulunmaktadır. Bu projeler esas olarak tüm topluluğu simgesel teşvikler yoluyla yönetir. Topluluktaki kullanıcılar katmanlara ayrılabilir ve etkinliklerine ve katkılarına göre ilgili hak ve çıkarlardan yararlanabilir.

SocialFi topluluk modelinde odağın içerik oluşturma ile sınırlı olması gerekmez. Sosyal tokenler aracılığıyla kurulan topluluklar, yatırım alanında da aktiftir. Yatırım fırsatlarını bulmak ve keşfetmek için oylama mekanizmaları ve akıllı sözleşmeler yoluyla fon toplayabilirler. Örneğin Flamingo örneğinde, topluluk üyeleri, yatırım yapmak istedikleri NFT sanat eserine karar verme hakkına sahiptir ve satın aldıkları NFT'leri bölüp ödünç verebilirler. Topluluk üyeleri, yatırım yapmak istedikleri NFT sanat eserine karar verme hakkına sahiptir ve satın aldıkları NFT'leri bölerek ödünç verebilir veya diğer DeFi platformlarına teminat olarak yerleştirebilir.

Merkeziyetsiz sosyal platform

Bu platformlar, Facebook ve Twitter gibi büyük geleneksel sosyal medya web sitelerini bozmaya çalışıyor. Token mekanizması aracılığıyla, içerik oluşturucular çabaları için daha adil bir geri dönüş alabilirler.

İyi bilinen bir proje, iş kanıtı ve blokzincir yoluyla Twitter'a merkezi olmayan bir alternatif oluşturduğunu iddia eden BitClout'tur. Geçen yıl Mart ayında Sequoia Capital, a16z ve Coinbase Ventures dahil olmak üzere güçlü bir yatırım geçmişi açıkladı. Twitter'da önde gelen birkaç etkileyici kişi BitClout hesabını tanıttıktan sonra, sektörde ün kazandı.

Günümüzün İnternet ve kripto dünyasında, sosyal etkinin değeri küçümsenemez - Elon Musk'ın 2021 boyunca tweet'leri Dogecoin'in imrenilen ilk 10 piyasa değeri sıralamasına ulaşmasına yardımcı oldu.

Topluluğun gücüyle ilgi çeken ve fiyatları doğrudan topluluk duyarlılığından etkilenen çeşitli meme coinler de vardır. Bireylerin ve toplulukların gücünün muazzam zenginlik etkileri yaratabileceği açıktır, bu nedenle sosyal ve finansal özellikleri birleştiren bu tür SocialFi'nin umarız yeni bir trende yol açacağına inanıyoruz. Altta yatan teknolojinin daha fazla gelişmesiyle, SocialFi gelecekte bir gün kesinlikle patlayıcı bir büyüme elde edecek.

Bununla birlikte, içerik için makul ekonomik teşviklerin nasıl belirleneceği gibi SocialFi'nin geliştirilmesinde birçok zorluk da vardır. Piyasadaki mevcut merkeziyetsiz sosyal medya ile ilgili yaygın bir sorun, platformda dikkat çekmeyi kolay bulan büyük hesaplardan gelen etkinin tekeli iken, daha az etkiye sahip birçok yeni kullanıcının önemli bir görünürlük kazanma olasılığı daha düşüktür.

SocialFi ayrıca sosyal medyayla ilgili düzenleyici sorunlarla karşı karşıya. İçerik sansürü, ifade özgürlüğü ve kullanıcı hakları arasında bir denge bulmak, tüm sosyal medya projeleri için zor olacaktır.

DeFi'den GameFi'ye ve SocialFi'ye kadar, geleneksel Web 2.0 uygulamalarının merkezden uzaklaştırılması kaçınılmazdır. SocialFi hala inovasyonun ilk aşamasında olsa da, geleceğin zaten burada olduğuna inanıyoruz.

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