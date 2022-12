Web 3.0 Nedir?

Web 1.0 ve Web 2.0 döneminden sonra sırada ne var? Meta, Amazon ve Alphabet gibi İnternet Teknolojisi devleri tarafından yürütülen mevcut Web 2.0'ın tekeli ile birlikte gizlilik endişeleri ve daha açık, adil, güvenli ve merkezi olmayan bir ağ ihtiyacı ortaya çıkıyor. Blokzincir teknolojisi ve Web 3.0 burada devreye giriyor.

Web 3.0'ın Tarihi

2014 yılında Dr. Gavin Wood, Web 3.0 için devrim niteliğinde bir vizyon önerdi. Web 3.0'ı, İnternet'i daha merkezi olmayan, doğrulanabilir ve güvenli hale getirmek için geniş bir hareketler ve protokoller dizisi olarak ortaya koydu; kullanıcıların kendi kimliklerini, verilerini ve kaderlerini kontrol ettiği sunucusuz, merkezi olmayan bir İnternet elde etmek. Web 3.0, yeni bir küresel dijital ekonomik sistem başlatacak, yeni iş modelleri ve yeni pazarlar yaratacak, platform tekelini kıracak ve kapsamlı aşağıdan yukarıya inovasyonu yönlendirecektir.

Kevin Carey'nin "Kontrol Dışı" adlı eserinin canlı bir açıklaması var "başlangıç ​​yok, son yok, merkez yok. Veya her şey başlangıç, her şey son, saf merkez." Aynı cümle geçerli. Web 3.0 dünyasında - sunucu yok, merkez yok veya tersine, her yerde sunucular ve her yerde merkezler var.

Web 1.0

1990'larda kullanıcılar, Google ve Yahoo gibi portallarda olduğu gibi, herhangi bir etkileşim olmadan, web sitesi kullanıcıya ne sunarsa sunsun, yalnızca çevrimiçi içeriğe pasif olarak göz atabiliyordu. Bunu, kullanıcıların pasif olarak web sitelerinden bilgi aldığı Web 1.0 dönemi olarak adlandırıyoruz. Model, platform oluşturma, platform sahipliği, platform kontrolü ve platform avantajıdır.

Web 2.0

2004'te İnternet'in gelişmesi ve Web 2.0'ın gelişiyle, diyalojik iletişim etkinleştirildi ve kullanıcıların bağımsız olarak içerik oluşturmasına, Facebook, bloglar ve diğer sosyal medya platformları gibi web sitelerinde başkalarıyla etkileşime girmesine ve işbirliği yapmasına izin verildi. Bu model, kullanıcı merkezli bir okuma-yazma İnternetidir.

Web 3.0

Web 2.0'ın mevcut durumu yavaş yavaş dezavantajlarını gösteriyor: Veri güvenliği ve gizlilik koruma sorunlarının birkaç yıl önce Facebook kullanıcı veri ihlali gibi olaylarla daha akut hale gelmesiyle birlikte giderek daha merkezi hale geliyor. Web3.0'ın ortaya çıkışı, bu sorunları çözmek ve bizi daha "verimli, adil, güvenilir ve değerli" bir İnternet'e götürmek içindir. Burada dijital kimlikler, varlıklar ve veriler bireylere geri döner ve daha merkezi olmayan hale gelir. Merkeziyetsiz Değerin İnterneti. Bu model kullanıcı tarafından oluşturulur, kullanıcıya aittir, kullanıcı tarafından kontrol edilir, dağıtılır.

Aşama Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Anahtar Kelimeler Sadece okuma İnteraktif Merkeziyetsiz Açıklama Kullanıcılar yalnızca içeriği okuyabilir, web sitesi ile sıfır etkileşim Kullanıcılar web sitesindeki diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilir, okuyabilir ve yazabilir Kullanıcılar okuyabilir, yazabilir ve kimliklerini, verilerini ve içeriklerini sahiplenebilir Örnek Yahoo gibi portallar Facebook gibi sosyal platformlar Çeşitli DApp'ler

Web 3.0'daki yenilikçi inşaatçılar, kullanıcıların mevcut ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını karşılamak için genel zincirler, depolama, alan adları, web'de gezinme vb. sektörleri hedefliyor. Polkadot, Dr. Gavin Wood tarafından blokzincir 2.0 çağında çeşitli halka açık zincirler arasında zincirler arası uyumluluk sorununun çözülmesine yardımcı olmak için oluşturuldu. Polkadot, yalnızca zincirler arası varlıklara değil, aynı zamanda Web 3.0 altyapısını oluşturmak için zincirler arası bilgilere de olanak tanır. Depolama ağı Filecoin, yedek sabit disk depolamasını ihtiyacı olanlara kiralamak isteyenler için bir pazar yaratan bir Web 3.0 protokolüdür. Brave Browser projesinin reklam engelleme işlevi, kullanıcıların reklamlardan rahatsız olmadan internette gezinmelerini sağlar. Alan adı panosu Handshake kullanıcıları, kayıt için ödeme yapmak ve alan sahipliğinin kanıtı olarak bir şifreleme anahtarı almak için HNS'yi kullanabilir; burada HNS aracılığıyla yapılan tüm alan adı işlemleri genel zincire kaydedilecektir.

Artıları: Web 3.0, İnternet için şeffaf ve güvenilir bir ekonomik model yaratacaktır. Web 3.0 dünyasında üretilen veriler, yalnızca kullanım için yetki verme hakkına sahip olacak olan kullanıcıya ait olacaktır. Aynı zamanda içeriğin sahibi bu tür bir kullanımdan faydalanır. Bir bakıma kullanıcı hem tüketici hem de koruyucudur.

Web 3.0 kullanıcıları tüm içeriğe sahiptir

Geleneksel İnternet alanında, kullanıcılar içeriklerinin üreticisi olmanın avantajlarından yararlanamazlar. Örneğin, bir kullanıcının Twitter'da yayınladığı bir makale, platform kuralları nedeniyle silinebilir; başka bir örnek, Apple Music'ten satın alınan ve telif hakkının sona ermesi nedeniyle uygulamadan silinecek olan telif hakkıyla korunan müziktir; Çevrimiçi oyunlarda satın alınan veya zor kazanılan ekipmanlar da geliştiriciler para kazanamadığı için kaybolabilir. Web 3.0 dünyasında bu sorunlar kolayca çözülür. Ürünlerde ve oyunlarda yapılan değişikliklerin topluluk tarafından oylanması gerekiyor ve geliştiricilerin artık diktatörlük yetkileri yok.

Eksileri: Şu anda, Web 3.0'ın blokzincir ağ tıkanıklığı, sıradan kullanıcılara yüksek ağ maliyetlerinin aktarılması ve bilgisayar korsanları tarafından akıllı sözleşme boşluklarından yararlanılması gibi sorunlar var. Web 3.0 kavramları Blokzincir, Bitcoin vb.'den daha karmaşık olduğundan, yeni kullanıcıların yetkin hale gelmesi biraz zaman alacak ve ana akım benimsemeyi biraz daha yavaş hale getirecektir.

Web 3.0'ın ortaya çıkışı bize daha güvenli, verimli ve özgür bir İnternet modeli sunarak kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini koruma olasılığını görmemizi sağladı. Web 3.0'ın gerçekleşmesi için hala uzun bir yol olmasına rağmen, blokzincir teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, İnternet ortamımızın giderek daha güvenli ve ilginç hale geleceğine inanıyoruz.

