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Cüzdan Özetinde Bakiye Nasıl Kontrol Edilir ve Nasıl Transfer Yapılır?

2022.01.24 MEXC
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Cüzdanımı nasıl görebilirim?

Varlıklarınızı görüntülemeyi kolaylaştırmak için bu sayfaya birkaç MEXC hesabını entegre ettik: Spot hesapları, itibari para hesapları, marjin hesapları ve vadeli işlem hesapları.

 

Cüzdan bakiyelerimi nasıl görebilirim?


1. MEXC web sürümüne gidip hesabınızla giriş yaptıktan sonra [Cüzdan] - [Cüzdan Özeti] sırasıyla kısmına gidin.

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2. Cüzdan özeti arayüzünde hesap durumunuza göz atabilir, bazı hızlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. 

(1). Kısayol tuşları
(2). Her hesap bakiyesinin BTC/USD değerlemesi
(3). Her hesap kategorisinin kontrolü

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Cüzdan geçmişi nasıl görüntülenir?

Cüzdan geçmişi arayüzüne girmek ve itibari para yatırma ve çekim geçmişini, transfer geçmişini ve dağıtım geçmişini görüntülemek için [ Kayıtlar ] butonunu tıklayın.

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MEXC hesapları arasında nasıl para transferi yapılır?
Belirli bir piyasada işlem yapmak istiyorsanız, işlem yapmadan önce parayı transfer etmeniz gerekir. Örneğin, C2C aracılığıyla USDT satın aldıysanız ve spot piyasada işlem yapmak istiyorsanız USDT'yi İtibari Para Hesabından Spot Hesaba aktarmanız gerekir.

1. [Transfer] butonuna tıklayın.

2. Açılır pencerede, aktarılacak hesabı seçin ve [Transfer Et]'e tıklayın.

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Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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