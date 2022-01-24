Cüzdan Özetinde Bakiye Nasıl Kontrol Edilir ve Nasıl Transfer Yapılır?

Varlıklarınızı görüntülemeyi kolaylaştırmak için bu sayfaya birkaç MEXC hesabını entegre ettik: Spot hesapları, itibari para hesapları, marjin hesapları ve vadeli işlem hesapları.



1. MEXC web sürümüne gidip hesabınızla giriş yaptıktan sonra [Cüzdan] - [Cüzdan Özeti] sırasıyla kısmına gidin.



2. Cüzdan özeti arayüzünde hesap durumunuza göz atabilir, bazı hızlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

(1). Kısayol tuşları

(2). Her hesap bakiyesinin BTC/USD değerlemesi

(3). Her hesap kategorisinin kontrolü

1. [Transfer] butonuna tıklayın.

2. Açılır pencerede, aktarılacak hesabı seçin ve [Transfer Et]'e tıklayın.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.