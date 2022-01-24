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Bir Dakikada Bitcoin Alın

2022.01.24 MEXC
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Bir dakika içinde adım adım Bitcoin satın almak.
 

Adım 1:

MEXC hesabınıza "Giriş" yapın, ardından https://otc.mexc.com/trade/buy-usdt adresine girin

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Adım 2:

Önce kimlik doğrulamasını tamamlayın, ardından ödeme yöntemi bağlamasını ve etkinleştirmesini tamamlayın.

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  1. Lütfen kişisel bilgilerinizi ilgili gereksinimlere göre doldurun
  2. Lütfen ilgili belgelerinizi ve  fotoğraflarınızı yükleyin ve ardından "İncelemeye Gönder" butonuna tıklayın

Not: Görüntülerin net ve pozsuz olduğundan emin olmak için yalnızca maksimum dosya boyutu 1M olan destek görüntülerini kullanın.

     3.İnceleme Sonucunu Bekleyin

E-posta ile kaydolduysanız, lütfen inceleme sonucunuzu e-posta ile alın.
Cep telefonu ile kayıt olduysanız, lütfen inceleme sonucunuzu SMS ile alın.

 

Adım 3:

Farklı hizmet sağlayıcıların farklı ödeme şekillerini desteklediğini ve farklı ücret ve oranları olabileceğini unutmayın.

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İşlem arayüzüne girmek için "Kripto Al" - "P2P Piyasaları" tıklayarak giriş yapın

[ya da direk olarak buraya tıklayın. ]

Lütfen unutmayın: OTC kullanıcılarının T+1 para çekme limiti vardır.

 

Hızlı Alım Satım [Sistem uygun satıcılarla otomatik olarak eşleşir]

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İşlem [Uygun satıcıları kendiniz seçin]

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 Adım 4 :

Emir ayrıntıları sayfasında, ödeme tutarını (toplam fiyat) ve ödeme yöntemini onaylayın

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1. Zaman sınırı içinde, ödemeyi tamamlamak için bir ödeme yöntemi seçin, ardından         "Aktarımı tamamladım"ı tıklayın ve ardından iki kez onaylayın

(Satıcının ödeme yöntemine göre çevrimiçi bankacılık, mobil bankacılık veya diğer üçüncü taraf ödeme platformları aracılığıyla doğrudan satıcıya havale etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Satıcıya daha önce havale yaptıysanız, "İşlemi İptal Et" seçeneğini tıklamayın. ödeme hesabınıza satıcıdan bir geri ödeme alındı, ödeme yapmadıysanız, lütfen ödeme onayının ticaret kuralları tarafından izin verilmeyen "Onayla" düğmesine tıklamayın).

 

2. İşlemde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sağ taraftaki sohbet penceresinden satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.

 

Adım 5:

Satıcı coinleri serbest bıraktıktan sonra işlem başarılı olur.
"Varlıklar" bölümünden kontrol edebilir ve ardından belirli bir ticaret hesabına token aktarmak için "Transfer"e tıklayabilirsiniz;
P2P piyasasından yeni satın aldığınız varlıkları kontrol edebilir, İtibari Hesap'tan Spot Hesap/Marjin Hesap/Vadeli Hesap'a transfer yapabilirsiniz.

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Spot Ticarette BTC satın alın,mceclip13.png    

Kapanış düşünceleri

MEXC OTC piyasasında USDT kullanarak BTC satın alabilir, spot piyasada BTC satın alabilir veya doğrudan OTC piyasasında BTC satın alabilirsiniz. BTC satın almanın avantajı, token marjlı bir sözleşmede bir çip olarak alınıp satılabilmesidir. Belirli ticaret yöntemlerini görüntülemek için ilgili makale önerisine tıklayabilirsiniz.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

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