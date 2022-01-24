Bir Dakikada Bitcoin Alın

Bir dakika içinde adım adım Bitcoin satın almak.

Satıcı coinleri serbest bıraktıktan sonra işlem başarılı olur. "Varlıklar" bölümünden kontrol edebilir ve ardından belirli bir ticaret hesabına token aktarmak için "Transfer"e tıklayabilirsiniz; P2P piyasasından yeni satın aldığınız varlıkları kontrol edebilir, İtibari Hesap'tan Spot Hesap/Marjin Hesap/Vadeli Hesap'a transfer yapabilirsiniz.

(Satıcının ödeme yöntemine göre çevrimiçi bankacılık, mobil bankacılık veya diğer üçüncü taraf ödeme platformları aracılığıyla doğrudan satıcıya havale etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Satıcıya daha önce havale yaptıysanız, "İşlemi İptal Et" seçeneğini tıklamayın. ödeme hesabınıza satıcıdan bir geri ödeme alındı, ödeme yapmadıysanız, lütfen ödeme onayının ticaret kuralları tarafından izin verilmeyen "Onayla" düğmesine tıklamayın).

1. Zaman sınırı içinde, ödemeyi tamamlamak için bir ödeme yöntemi seçin, ardından "Aktarımı tamamladım"ı tıklayın ve ardından iki kez onaylayın

3.İnceleme Sonucunu Bekleyin E-posta ile kaydolduysanız, lütfen inceleme sonucunuzu e-posta ile alın. Cep telefonu ile kayıt olduysanız, lütfen inceleme sonucunuzu SMS ile alın.

Not: Görüntülerin net ve pozsuz olduğundan emin olmak için yalnızca maksimum dosya boyutu 1M olan destek görüntülerini kullanın.

Lütfen ilgili belgelerinizi ve fotoğraflarınızı yükleyin ve ardından "İncelemeye Gönder" butonuna tıklayın

MEXC OTC piyasasında USDT kullanarak BTC satın alabilir, spot piyasada BTC satın alabilir veya doğrudan OTC piyasasında BTC satın alabilirsiniz. BTC satın almanın avantajı, token marjlı bir sözleşmede bir çip olarak alınıp satılabilmesidir. Belirli ticaret yöntemlerini görüntülemek için ilgili makale önerisine tıklayabilirsiniz.

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