Kolayca Marjin Alım Satımda Ustalaşın

{ "associateArticleIds": [4415630940825,4415627675929,4415630597273], "preview": "Marjin alım satım, anaparayı artırmak için borçlanarak alım satım yapmanın bir yoludur. Gelirde çeşitli artışlar sağlayabilir, ancak kaldıraç arttıkça risk de artacaktır . ","SEOKeywords":"Marjin Alım Satım, Marjin, Kaldıraç"}

<setting>

Marjin alım satım, anaparayı teminat olarak kullanarak kaldıraçlı işlem yapmak üzere platformdan borç para almak anlamına gelir.

Şu anda, MEXC marjin alım satımı 10 kata kadar kaldıraç oranını destekler. Bu sayede 10 kat fazla kar elde etme şansınız vardır, ancak kayıp riski de 10 kat artacaktır. Bu yüzden lütfen marjin alım satım yaparken riskin farkında olun.

Çoklu getiri elde edilebilir. Belirli bir kriptoda yükseliş eğilimindeyseniz, anaparayı kriptoya kaldıraç eklemek için bir teminat olarak kullanabilirsiniz ve hem anapara hem de ödünç alınan kripto, uzun bir pozisyon açmak için kriptoyu "satın alacaktır". Örneğin, BTC piyasasında boğa iseniz, BTC tutarken USDT ödünç alabilir ve ardından daha fazla BTC satın alabilirsiniz. Piyasa fiyatı yükselirse, geliri ikiye / üçe katlayabilirsiniz.

Açığa satış geliri elde edilebilir. Belirli bir kripto para piyasasında düşüş yaşıyorsanız, anaparayı, para birimini "satarak" ve ardından piyasa ideal bir fiyata düştüğünde geri ödemek için kriptoyu "satın alarak" kısa bir pozisyon açmak için bir teminat olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, BTC piyasasında düşüş yaşıyorsanız, USDT tutarken BTC ödünç alabilir ve ardından satabilirsiniz. Piyasa düşerse, BTC'yi geri alabilir ve krediyi geri ödeyebilirsiniz. Böylece short BTC'nin karını gerçekleştirebilirsiniz.

1. Adım: Bir marjin hesabı açın.

MEXC hesabınıza giriş yapın, marjin alım satım arayüzüne gitmek için üst menü çubuğundaki [Marjin]'e tıklayın

Marjin hesabı açmak için “Marjin hesabı aç”a tıklayın.

2. Adım: Teminat Olarak Fon Transferi

[Transfer]'e tıklayın ve ardından 1.000 USDT'yi teminat olarak spot hesaptan marjin hesabına aktarın.

3. Adım: Otomatik Borçlanma

Otomatik modda, kriptoyu manuel olarak ödünç almanıza/iade etmenize gerek yoktur, sistem mevcut varlıklarınıza ve verilen sipariş sayısına göre kripto ödünç almanız gerekip gerekmediğini otomatik olarak belirleyecektir. Sipariş verirken aynı zamanda faizi hesaplamaya başlar; Sipariş tamamlanmadığında veya kısmen doldurulduğunda siparişi iptal ederseniz, sistem kredi fonlarınızın yarattığı faizi azaltmak için kriptoyu otomatik olarak geri öder.

Şimdi, BTC/USDT işlem çifti için 10 kata kadar kaldıraçla, mevcut miktarın 10.000 USDT olduğunu varsayalım. Bu, BTC fiyatı 60.000 olduğunda marjin ticaretinde 0,16 BTC'ye kadar satın alabileceğiniz anlamına gelir.

6 kat kaldıraç ile emir vermeyi deneyebilirsiniz. Miktar için 60.000 ve fiyat olarak 0,1 giriniz.

Emir yerine getirildiğinde, 1.000 USDT teminatla 0,1 BTC satın almış ve otomatik olarak 5.000 USDT borçlanmış olacaktınız.



4. Adım: Otomatik Geri Ödeme

BTC fiyatı yaklaşık 70.000 USDT olduğunda, piyasa fiyatından hızlı bir şekilde 0,1 BTC satabilirsiniz. Emir tamamlandığında, 7.000 USDT alacaksınız.

Ödünç alınan 5.000 USDT otomatik olarak iade edildikten sonra, marjin hesabınızda 2.000 USDT kalacak ve 1.000 USDT kar elde edeceksiniz (faiz ve komisyon hariç).

Marjin alım satım, anaparayı yükseltmek için borçlanarak ticaret yapmanın bir yoludur. Gelirde birkaç kat artış sağlayabilir, ancak kaldıraç arttıkça risk de artacaktır. MEXC Learn'de marjinle ilgili diğer makaleleri okuyarak marjin alım satım hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve uzmanlaşabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.