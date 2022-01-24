Marjin Alım Satım Sözlüğü

Toplam Varlık: Toplam nominal varlık + Toplam alım satım varlığı x En son alım satım fiyatı

Toplam Yükümlülük: Borç alınan token + Borç alınan ticari varlıklar x En son işlem fiyatı + Para birimi cinsinden varlıklarda ödenmemiş faiz ücreti] + Ticari varlıklarda ödenmemiş faiz ücreti x En son işlem fiyatı

Net Varlık (Özsermaye): Toplam Varlık - Toplam Yükümlülük

Kullanılabilir Varlık: İzole teminat hesabındaki kullanıcıların, sermaye ve ödünç alınan kısımlar dahil olmak üzere emir vermek için kullanabileceği varlık.

Risk oranı = Toplam varlık/Toplam borç = (Toplam menkul kıymet + Toplam alım satım varlığı x En son alım satım fiyatı) / (Ödünç alınan token + Ödünç alınan alım satım varlığı x En son alım satım fiyatı + Menkul kıymetlerdeki ödenmemiş faiz ücreti] + Alım satım varlıklarındaki ödenmemiş faiz ücreti x En son işlem fiyatı) x %100

Örneğin, bir kullanıcı 1000 USDT ile 0,1 BTC ödünç alır ve piyasa fiyatı 50.000 USDT'dir.

Toplam Varlık = 1000+0,1x50.000 = 6.000 USDT

Toplam Yükümlülük = 0,1x50.000 + 0,0000033x50.000 = 5000,17 USDT

Bu noktada risk oranı 6.000/5.000,165 = %120'dir.

Kullanıcı 50.000 USDT'den 0,1 BTC satarsa, ​​ancak piyasa fiyatı 55.000 USDT'ye yükselirse,

Toplam Varlık = 6000

Toplam Yükümlülük = 0,1x55.000 + 0,0000033x55,000 = 5.500,18 USDT

Şu anda risk oranı 6000/5500,18 = 109,09'dur ve bu da Tasfiye çizgisine yakındır. İzole hesabın risk oranı %105'in altına düştüğünde tasfiye gerçekleşebilir. Sistem, platformdan sağlanan fonları iade etmek için işlemi kapatacaktır.

Kullanıcının risk oranı likidasyon çizgisine ulaştığında, sistem kullanıcının varlıklarını otomatik olarak satmak ve ödünç alınan tokenları ve faizi geri almak için likidasyonu tetikler;

Kullanıcının risk oranı likidasyon çizgisine ulaştığında, sistem likidasyon riski olduğunu kullanıcılara hatırlatmak için kısa mesaj yoluyla kullanıcıya bir bildirim gönderir;

Kullanıcıların risk oranı teminat çağrısına ulaştığında, sistem likidasyon riskini önlemek için ek teminat sağlamak üzere kullanıcıya kısa mesaj yoluyla bir bildirim gönderecektir.

[(Ödünç alınan varlıklar + Para birimi cinsinden ödenmemiş faiz ücreti) x Likidasyon risk oranı - Toplam para birimi cinsinden varlıklar] ÷ Toplam alım satım varlıkları - (Ödünç alınan alım satım varlıkları + Alım satım varlıklarındaki ödenmemiş faiz ücreti) x Likidasyon risk oranı)

Teminat Eksikliği, bir kullanıcının hesabı likidasyonu tetiklediğinde ve kalan varlıklar geri ödeme için yeterli olmadığında ortaya çıkar. Kullanıcıların, platformumuzun risk kontrolünü tetiklememek için varlıkları derhal aktarmaları gerekir. Risk kontrolü tetiklenirse, kullanıcılar varlıkları çekemez, marjin ürünlerde işlem yapamaz.

Varlık ödünç alan kullanıcılar, risk oranı %200'ün üzerinde olan varlıkların bir kısmını ödünç alınan varlıklar ve faiz ücreti düşüldükten sonra Spot hesaba aktarabilirler. İzole Marjin hesabının risk oranı transferden sonra %200'den düşük olmamalıdır. Devam eden kredisi olmayan kullanıcılar, mevcut tüm varlıkları herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredebilir.

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