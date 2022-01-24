Marjin Alım Satımda Faiz Hesaplama ve Ödeme

Kullanıcıların, marjin alım satımda anaparanın kaldıraç etkisini elde etmek için platformdan fon ödünç almaları gerekir. Bu nedenle, kullanıcıların ödünç alınan kısım için faiz ödemesi gerekir.

Normal modda, borçlanma bölümüne girmek için işlem arayüzündeki [Kredi] butonuna tıklayın. Mevcut kripto için gerçek zamanlı saatlik faiz oranını görebilirsiniz. Sistem, marjin hesabındaki mevcut anapara miktarına bağlı olarak ödünç verilebilir tutarın belirli bir katını gösterecektir.

Basit faiz, saatlik faiz oranına göre hesaplanır. Faiz hesaplama saati, kullanıcının fiili borçlanma süresine göre hesaplanır. Her 60 dakika 1 saat demektir (kredinin başarılı olduğu andan itibaren hesaplanır ve 60 dakikanın altı 1 saat olarak hesaplanır) ve kredi başarılı olduğunda bir kez faiz hesaplanır. Bundan sonra her 1 saatte bir faiz uygulanacaktır.

Kullanıcının kredi varlıkları iade edildiğinde, birim olarak kredi talimatı kullanılır ve anapara (para birimi finansmanı ve faiz dahil) kredinin uygulandığı para biriminde iade edilir.

Örneğin: Kullanıcı, marjin hesabında 1000 USDT'lik bir anapara aracılığıyla 0,1 BTC ödünç alırsa, saatlik faiz oranı %0,0033'tür.

Kullanıcı bir saat içinde geri döndüğünde 0,1 x (1+%0,0033x1) = 0,1000033 BTC döndürmesi gerekir. Şu anda, hesaptaki BTC 0,1000033'ten azsa, kullanıcının başarılı bir şekilde geri ödeme yapmak için USDT'yi BTC'ye dönüştürmesi veya BTC'yi yeniden yüklemesi gerekir.

Kullanıcı 19. saatte döndüğünde (20 saatten fazla değil), 0,1 x (1+%0,0033x20) = 0,100066 BTC iade etmesi gerekir.

Normal modda, kullanıcının coinleri manuel olarak geri ödemesi gerekir, unutmadan kaynaklanan fon kaybını önlemek için lütfen krediyi ve faizi zamanında iade edin.

Otomatik modda, kullanıcının kriptoyu manuel olarak ödünç alması/iade etmesi gerekmez, sistem, kullanıcının mevcut varlıklarına ve verilen emir sayısına göre kullanıcının kripto ödünç alması gerekip gerekmediğini otomatik olarak belirleyecektir. Emir verirken aynı zamanda faizi hesaplamaya başlar; Kullanıcı, emir doldurulmadığında veya kısmen doldurulduğunda siparişi iptal ederse, sistem, kullanıcının kredi fonları tarafından oluşturulan faizi azaltmak için kriptoyu otomatik olarak geri ödeyecektir.

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