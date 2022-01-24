mexc
PiyasaAl-Sat
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerEtkinlikETF
Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle
Eğitim RehberiGroup not foundMakale

Launchpad'e Nasıl Katılınır Ve Premium Projelere Nasıl Erişilir

2022.01.24 MEXC
Paylaş

__launchpad_______-__.png

MEXC Launchpad, dünya çapındaki kullanıcılara MX Token ile yüksek kaliteli projelere yatırım yapmaları için özel bir fırsat sağlayan bir token satış platformu sunar. MX token sahipleri için özel avantajlar sağlar.

Katılım Yöntemi
Bu nedenle öncelikle spot hesabınızda MX olması ve 4-5 gün beklemeniz gerekiyor. MEXC spot piyasasında MX Token satın alabilirsiniz.
Ardından, üst menü çubuğundan Launchpad sayfasına gidip devam etmekte olan herhangi bir projeyi seçebilirsiniz.

mceclip2.png

Bu etkinlik için katılımcı sınırını göreceksiniz. Katıl'a tıklamadan önce lütfen katılmak için yeterli MX tokeniniz olduğundan emin olun. MX tokenleriniz, siz havuza girdikten sonra geçici olarak kilitlenecektir.

mceclip3.png

Tahsis = Bireysel Taahhütlü MX / Tüm Katılımcılar Tarafından Taahhüt Edilen Toplam MX) * Launchpad'de Satılacak Toplam Proje Tokeni
Kesilecek MX Miktarı= (Katılımcının Nihai Token Tahsisi * Proje Tokeni * IEO Fiyatı) / Ortalama MX Fiyatı

Katılım Limitinin Hesaplanması:
Kullanıcıların genellikle MX Token pozisyonlarını 4-5 gün boyunca tutması gerekir, platform rastgele bir günde kullanıcıların MX Token pozisyon durumunun anlık görüntüsünü alır ve 4-5 gün içindeki ortalama minimum pozisyon sayısı, Launchpad'e yatırılabilecek MX Token sayısıdır.

Örneğin, bir kullanıcı 1. günde 1000 MX tutar, ancak gün sonunda 4000 MX daha satın alır ve 2-5 gün boyunca elinde tutar.
Bu Durumda Katılımcı Limiti = (1000 + 5000 * 4) / 5 = 4200 MX
Ancak kullanıcı, 1. anlık görüntü alındıktan sonra, 2. gün öğleden sonra 4000 MX daha satın alırsa.
Bu Durumda Katılımcı Limiti = (1000 * 2+ 5000 * 3) / 5 = 3400 MX
Anlık görüntüler hakkında daha fazla bilgi için [MX Pozisyonu Ayrıntıları]'na tıklayabilirsiniz.

mceclip1.png

 

Özet
MEXC Launchpad, kullanıcılar için yüksek standartta yüksek kaliteli projeler arar. Geçmiş Launchpad etkinlikleri için, tüm proje tokenleri, IEO fiyatlarına kıyasla en az 10 kat ve 50 kata kadar artış elde etmiştir. Bu premium projelere erişmek için MEXC'ye katılan bir çok kullanıcı bulunmaktadır.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

İlgili Makale Önerisi

Kazanç Etkinliği

Popüler Kazanç Etkinliklerine Nasıl Katılınır?

Spot

Spot İşlemlere Giriş

Kazanç Etkinliği

MEXC Kickstarter’a Nasıl Katılınır Ve Nasıl Ücretsiz Airdrop Kazanılır?

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
Kripto Al
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM