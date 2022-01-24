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Popüler Kazanç Etkinliklerine Nasıl Katılınır?

2022.01.24 MEXC
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MEXC, MX topluluğu ve MEXC kullanıcılarına avantajlar sağlamak için MX Token ile ilgili bir dizi etkinlik serisi oluşturmuştur.

Her etkinliğe giriş yapmak için üstteki menü çubuğunu kullanabilirsiniz.

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Launchpad

MEXC Launchpad, MX Tokeni ile yüksek kalitedeki projelere yatırım yapmak için dünya çapındaki kullanıcılara ayrıcalıklı fırsatlar sağlayan bir token satış platformu sunar.

Katılım yöntemi: Kullanıcıların genellikle MX Token pozisyonunu 4-5 gün tutması gerekir, platform rastgele bir zamanda kullanıcıların MX Token pozisyon durumunun anlık görüntüsünü alır ve 4-5 gün içindeki ortalama minimum pozisyon sayısı, Launchpad üzerinde yatırım yapılabilecek MX Token sayısını belirler. Platform, proje tokenlerini toplam MX Token yatırımına göre dağıtır.

 

MEXC Kickstarter

MEXC Kickstarter, bir projenin MEXC'deki lansmanı için bir oylamanın başlatıldığı ve ardından tüm başarılı oy kullananlara ücretsiz olarak token airdrop ödülünün dağıtıldığı, bir projenin lansman öncesi aşamasında düzenlenen bir başlatma etkinliğidir. Oylamada yalnızca MX Token kabul edilir ve kazanan proje, MEXC kullanıcılarına ücretsiz airdrop gönderir.

Katılım yöntemi: Her bir projenin oylaması genellikle yarım gün sürer ve MX tokene sahip olan kullanıcılar oylamaya katılabilir ve oylamada kullanılan toplam MX Tokeni üzerinden ücretsiz olarak token alabilirler.

 

M-Day

M-Day etkinliği, kullanıcıların çekiliş aracılığıyla yeni başlatılan bir tokeni satın almalarını sağlayan bir etkinliktir. Alım satım turu ve MX tutma turu boyunca, kullanıcılar M-Day etkinliği için bilet aldıktan sonra token satışlarına katılırlar.

Katılım yöntemi: M-Day etkinliği, iki katılım turundan oluşur. Birincisi, kullanıcının M-day başlangıcından 2-3 gün öncesinde, MEXC üzerinden alım satım yaparak ve işlem hacmine dayalı olarak kripto para sayısını elde ettiği alım satım turudur. Diğeriyse, kullanıcının MX Tokeni tutarak kripto para sayısı elde edilen MX Tutma turudur. Token dağıtımı, sonrasında kazanma sayısına göre elde edilebilir.

 

MX-Defi

MX-Defi, getiri olarak daha fazla token almak için kullanıcıların MX/Proje Tokenlerini stake etmelerini sağlayan bir madencilik fırsatıdır.

Katılım yöntemi: Genelde, yaklaşık 3 günlük bir stake etme süresi vardır ve kullanıcıların proje token ödülünü alabilmesi için en az 1 gün boyunca MX tokenlerini veya proje tokenlerini stake etmesi gerekir.

 

Staking

Staking, kullanıcıların ek tokenler almak için tokenlerini stake edebildikleri basit ve kolay bir yoldur.

Katılım yöntemi: Kullanıcılar sabit havuzları ve esnek havuzları seçebilir. Sabit havuz, kullanıcıların en az 1-30 gün boyunca tokenleri stake etmesini gerektirir. Esnek havuzlarda, kullanıcıların tokeni kilitlemelerine gerek yoktur ve spot hesabına karşılık gelen faizi alabilirler.

 

Özet

Bu kazanç etkinlikleri dizisi aracılığıyla, kullanıcılar kripto dünyasının parçası olmak için daha fazla fırsat elde edebilir, her bir token hakkındaki farkındalıklarını artırabilirler ve yüksek getirilerin keyfini çıkarabilirler.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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