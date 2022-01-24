ETF Ürünlerine Giriş

Kripto para dünyasında yeni bir türev türü olan ETF ürünleri yavaş yavaş insanlar tarafından tanınmaya başlandı. Geleneksel finanstaki ETF ürünlerine benzer şekilde, ETF ürünleri düşük işlem maliyetleri ve uygun ticaret yöntemleri özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte, kavramları ve mekanikleri çoğu yatırımcının anlaması nispeten zordur, bu nedenle bu makale sizi ETF ürünlerinin ne olduğu ve ETF ürünleri ticareti yaparken bilmeniz gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır.

ETF ürünü, belirli bir dayanak varlığın fiyat hareketini, varlığın 2-5 katı genlikle izleyen bir türevdir.

ETF ürünleri MEXC spot piyasasında alınıp satılabilir. ETF ürünleri ile kolayca kaldıraç kullanabilirsiniz ve herhangi bir likidasyon riski için endişelenmenize gerek kalmaz. Her ETF ürünü, bir MEXC vadeli işlem pozisyonları sepetini temsil eder.

ETF ürününün adı "para birimi + kaldıraç çarpanı + long-short yönü" ile temsil edilir.

Örneğin, BTC3L, 3 kat kaldıraçlı long bir BTC pozisyonunu temsil eder, L Long anlamına gelir. ETH5S, 5 kat kaldıraçlı Ethereum'un short pozisyonunu temsil eder, S Short anlamına gelir.

BTC3L'yi örnek alırsak, BTC fiyatı %1 artarsa, BTC3L'nin net değeri %3 artar ve buna karşılık gelen BTC3S net değeri %3 düşer.

Likidasyon yoktur

ETF ürünleri kaldıraç özelliklerine sahip olsa da, özü hala yerindedir. Dolayısıyla dayanak varlığın fiyatı nasıl değişirse değişsin likidasyon olmayacaktır.

Teminat ve borçlanma gerekmez

ETF ürünleri spot gibi alınıp satılabilir. ETF ürünleri ile kolayca kaldıraç kullanabilir, herhangi bir likidasyon riski ve teminatı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Bileşik faiz etkisi ve risk kontrolü

ETF ürünlerinin yeniden dengeleme mekanizması, bileşik faize sahip olmasını sağlar ve düzenli yeniden dengelemeden sonra, pozisyonun kâr kısmı otomatik olarak yeni açılan pozisyona yansıtılır. ETF ürünleri, trend olan pazarlarda tutunmaya uygundur.

Dayanak varlık belirli bir eşiğin üzerinde dalgalandığında, kaybeden taraf için düzensiz bir yeniden dengeleme tetiklenir. Bu, pozisyonun bir kısmını otomatik olarak satar ve pozisyonun riskini kontrol etmek için kaldıracın 3 katına geri döner.

Ancak, büyük piyasa oynaklığı ile yeniden dengeleme mekanizması belirli bir derecede portföy erozyonuna da neden olabilir. Aşağıdaki grafik, ETF ürünlerinin bileşik faiz etkisinin bir örneğini göstermektedir.

ETF Ürünleri, ETF sahiplerinin kaldıraçlı fonun getirilerini sabitleyerek, dayanak varlığın günlük getirisinin sabit bir hedef çarpanından yararlanmalarını sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, ETF ürününün değeri, karşılık gelen kriptonun vadeli işlem sepetinin pozisyonunu izleyen fonunun net değeridir.

Platform, yüksek derecede şeffaflık sağlamak için fonun net değerini zamanında açıklayacaktır.

Teorik olarak, bir fonun net değeri, ikincil piyasada ETF ürünlerinin adil ticaret fiyatıdır. Ancak piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ikincil piyasa işlem fiyatının belirli bir süre içinde ETF'nin net değerinden saparak belirli bir primle sonuçlanması durumu olabilir. Kullanıcılar, kayıpları önlemek için sipariş fiyatlarının net değerden çok fazla sapmamasına dikkat etmelidir.

Net değer fiyatı 0,1 USDT'den düşük olduğunda, net değer fiyatını birleşmeden önce 10 kez değiştirmek için bir birleşme mekanizması olacaktır, ancak karşılık gelen tutar birleşmeden önce de 1/10 olacaktır ve kullanıcının toplam varlıkları fiyat değişikliklerinin hassasiyetini artırmak ve ticaret deneyimini optimize etmek için hiçbir şekilde etkilenmez.

ETF ticaretinde spot işlemlere kıyasla daha fazla kaldıraç elde edebilirsiniz, bu da daha karlı olabilir. Aynı zamanda, benzersiz mekanizması nedeniyle, trend olan bir piyasada fazla kar getirisi elde etmesi çok olasıdır. Benzersiz avantajlarını yaşamak için ETF ürünleri ticareti yapmayı deneyebilirsiniz.

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