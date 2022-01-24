MEXC Vadeli İşlemlerinde Marjin Nedir?

MEXC Vadeli İşlemlerindeki tüm vadeli işlemler, belirli bir miktar marjin gerektirir ve daha fazla pozisyon marjini, vadeli işlemlere daha fazla kaldıraç sağlar.

Başlangıç​​ Marjini: Bir pozisyon açmak için gereken minimum marjindir. İlk marjininiz, marjin oranı gereksinimlerine bağlıdır.

Sürdürme Marjini: Ek fonların yatırılması gereken veya zorunlu likidasyonun meydana gelebileceği bir pozisyonu sürdürmek için minimum marjin gereksinimidir.

Açılış Maliyeti: Bir pozisyon açmak için gereken başlangıç marjini ve işlem ücretleri dahil olmak üzere bir pozisyon açmak için gereken toplam fon miktarıdır.

Gerçek Kaldıraç: Mevcut pozisyon, gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpların kaldıraç oranını içerir.

Vadeli işlem ticaretinde, emir maliyeti (pozisyon marjini), bir pozisyon açmak için gereken marjindir.

USDT Marjinli Vadeli İşlemler: Pozisyon Marjini = Ortalama Pozisyon Fiyatı * Pozisyon Büyüklüğü / Kaldıraç Çarpanı

Coin Marjinli Vadeli İşlemler: Pozisyon Marjini = Pozisyon Büyüklüğü / Kaldıraç Çarpanı

Aşağıda, USDT/Coin Marjinli Vadeli İşlemlerde bir pozisyon açarken gereken marjin konusunda daha fazla netlik sağlayacak bir dizi örnek bulunmaktadır.

USDT Marjinli Vadeli işlemler

Bir yatırımcı, kaldıraç çarpanı 25 olan BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000$ fiyattan 0,1 BTC pozisyonu satın almak isterse,

Gerekli Marjin = 50.000 x 0,1 / 25 = 200 USDT

Coin Marjinli Vadeli İşlemler

Bir yatırımcı, kaldıraç çarpanı 25 olan BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000$ fiyattan 0,1 BTC pozisyonu satın almak isterse,

Gerekli Marjin = 0,1 / 25 = 0,004 BTC;

Eklenti Marjini

İzole marjin modunda, pozisyon bilgi çubuğu aracılığıyla pozisyon marjini ekleyebilir ve ayrıca fon verimliliğini artırmak için marjin azaltımını ayarlayabilirsiniz.

Çapraz marjin modunda, spot hesabınızdan vadeli hesaba para aktararak pozisyon marjini eklemeniz gerekir.

Risk Limiti

MEXC Vadeli İşlemleri, her hesap için bir risk limiti verecektir. Bu sayede daha büyük pozisyonların likidasyonu daha az gerçekleşecektir. Pozisyon artışı ile gerekli başlangıç marjini ve sürdürme marjini daha yüksek olacaktır. Risk limitinin değişmesi ile marjin oranı artırılır veya azaltılır.

Buradan risk limitinizi kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.

BTC/USDT Vadeli İşlemleri örneği olarak, 1 BTC'den daha az bir pozisyon tutarken, sürdürme marjini %0,40'tır.

Vadeli işlemlerde alım-satımda, herhangi bir zamanda marjin durumunuza dikkat etmeniz gerekir ve marjinin daha iyi kullanılması kârı artırabilir ve riski azaltabilir.

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