Kârı Al (Take Profit) ve Zararı Durdur (Stop Loss) Nasıl Ayarlanır

Tetikleme emri (stop emri), emirleri piyasa koşullarına göre otomatik olarak emre çeviren bir emir türüdür. Bir piyasa emri veya limit emrinin aksine, tetikleme emri doğrudan uygulanmaz, sadece tetikleme koşulu devreye girdiğinde gerçekleşir.

Tetikleme emirlerinin avantajı, bir kez ayarlandıktan sonra, yalnızca piyasa tarafından önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Tetikleme emrini kârı almak ve zararı durdurmak için veya sadece piyasa fiyatı istediğiniz seviyeye ulaştıktan sonra bir pozisyon açmak için kullanabilirsiniz.

Tetikleme emri, pozisyon açmak veya kapatmak için kullanılabilir.

Tetikleme emrinizi ayarlamak için lütfen tetikleme fiyatını, fiyatı ve miktarı giriniz. Tetikleme fiyat türünüz için “son fiyat”, “adil fiyat” ve “endeks fiyatı” arasından seçim yapabilirsiniz. Tetikleme fiyat türü olarak endeks fiyatını seçerseniz, emriniz ancak endeks fiyatı istediğiniz seviyeye ulaştığında tetiklenir.

Geçerli Süre: Tetikleme emrinizin geçerliliği - 24 saat, 7 gün veya uzun dönem etkili olarak seçilebilir.

Tetikleme emri, limit veya piyasa emirleri ile birlikte verilebilir.

Limit veya piyasa emri verdiğinizde, “long/short stop-limiti” seçeneğine tıklayıp Tetikleme limit fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu şekilde, limit veya piyasa emri ile birlikte bir tetikleme limit emri verilir.

Lütfen burada verilen Tetikleme limit emrinin, Tetikleme fiyatı adil fiyata ulaştığında en iyi piyasa fiyatından gerçekleşeceğini unutmayın.

Tetikleme emri, bir pozisyon tutulduktan sonra verilebilir

Vadeli işlem pozisyonu tutarken, Tetikleme emrini pozisyon kısmında kolaylıkla verebilirsiniz.

Tetikleme emrini onayladıktan sonra, [Stop-limit] sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. Stop-limit emrini ayarlarken, varlıklar tetiklenmeden önce işleme kapatılmayacaktır. Bu nedenle, lütfen emri yerine getirmek için yeterli varlığa sahip olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde Tetikleme emriniz gerçekleşmeyebilir.

Stop Emri Örnekleri

Varsayalım ki, 50.000 USDT’de BTC/USDT vadeli işlemlerde 0,1 BTC pozisyonu satın aldınız

Kârı almak için 55.000 USDT'de ve zararı durdurmak için 49.000 USDT'de bir Tetikleme limit emri girebilirsiniz.

BTC/USDT vadeli işlemlerinin adil fiyatı 55.000 USDT'ye ulaştığında, Tetikleme emri otomatik olarak en iyi piyasa fiyatında gerçekleştirilir ve yaklaşık 500 USDT kâr elde edilir.

BTC/USDT vadeli işlemlerinin adil fiyatı 49.000 USDT'ye düştüğünde, Tetikleme emri otomatik olarak en iyi piyasa fiyatında gerçekleştirilir ve kaybınızı yaklaşık 100 USDT'de durdurur.

Riski kontrol etmenize ve daha fazla kâr elde etmenize yardımcı olarak, kârı almak ve zararı durdurmak için stop emirleri belirleyebilirsiniz.

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