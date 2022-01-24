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Ücretsiz Kazanç Elde Etmek İçin Vadeli İşlemler Bonusunu Kullanın

2022.01.24 MEXC
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Vadeli İşlemler Bonusu Nasıl Kazanılır

Yeni yatırımcı görevlerini tamamlayarak, vadeli işlemler etkinliklerine veya Kickstarter etkinliklerine vb. katılarak ücretsiz vadeli işlem bonusu airdropu kazanabilirsiniz.

 

Bonusunuzu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Bonus, Vadeli İşlemler hesabınıza aktarılacaktır. Aşağıdaki gibi cüzdan bakiyesinden kontrol edebilirsiniz.

Ya da [Emirlerim] kısmındaki sermaye hareketlerini kontrol edebilirsiniz.

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Vadeli İşlemler Bonusu Kuralları

  1. Vadeli işlem bonusu yalnızca Vadeli İşlem hareketlerinde kullanılabilir. Yalnızca kazançlar çekilebilir, bonusun kendisi çekilemez.
  2. Vadeli işlem bonusu, alım satım için marjin olarak ve alım satım ücretleri, kayıplar ve fon ücretleri olarak kullanılabilir.
  3. Vadeli işlem hesabından herhangi bir varlık transferi, bonusun kaybedilmesine neden olacaktır.
  4. Bonusun geçerlilik süresi 30 gündür. Süresi dolduktan sonra geri alınacaktır. Vadeli işlem bonusun geri alınmasının ardından yaşanılabilecek likidasyon risklerine karşı lütfen dikkatli olunuz.

 

Özet

Marjin olarak vadeli işlem bonusu ile bir vadeli işlem pozisyonu açabilirsiniz. Kaldıraç ile vadeli işlem bonusu kullanılırsa, getirileriniz katlanarak geri döner.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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