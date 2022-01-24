Ücretsiz Kazanç Elde Etmek İçin Vadeli İşlemler Bonusunu Kullanın

Yeni yatırımcı görevlerini tamamlayarak, vadeli işlemler etkinliklerine veya Kickstarter etkinliklerine vb. katılarak ücretsiz vadeli işlem bonusu airdropu kazanabilirsiniz.

Bonusunuzu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Bonus, Vadeli İşlemler hesabınıza aktarılacaktır. Aşağıdaki gibi cüzdan bakiyesinden kontrol edebilirsiniz.

Ya da [Emirlerim] kısmındaki sermaye hareketlerini kontrol edebilirsiniz.

Vadeli işlem bonusu yalnızca Vadeli İşlem hareketlerinde kullanılabilir. Yalnızca kazançlar çekilebilir, bonusun kendisi çekilemez. Vadeli işlem bonusu, alım satım için marjin olarak ve alım satım ücretleri, kayıplar ve fon ücretleri olarak kullanılabilir. Vadeli işlem hesabından herhangi bir varlık transferi, bonusun kaybedilmesine neden olacaktır. Bonusun geçerlilik süresi 30 gündür. Süresi dolduktan sonra geri alınacaktır. Vadeli işlem bonusun geri alınmasının ardından yaşanılabilecek likidasyon risklerine karşı lütfen dikkatli olunuz.

Marjin olarak vadeli işlem bonusu ile bir vadeli işlem pozisyonu açabilirsiniz. Kaldıraç ile vadeli işlem bonusu kullanılırsa, getirileriniz katlanarak geri döner.

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