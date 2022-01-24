USDT Marjinli ve Coin Marjinli Vadeli İşlemler Arasındaki Farklar

MEXC Vadeli İşlemlerinde USDT marjinli Vadeli İşlemler vadeli sözleşmelerdir, bunlar ABD doları değerine sabitlenmiş USDT-stablecoin'e kote edilen ve kapatılan doğrusal türev ürünlerdir.

USDT marjinli vadeli işlemlerin en önemli avantajlarından biri, getirilerinizi fiat cinsinden kolayca hesaplayabilmenizdir. Bu, USDT marjinli vadeli işlemleri daha sezgisel hale getirir. Örneğin, 1.000 USDT kâr ettiğinizde, kârın yaklaşık 1.000 ABD Doları değerinde olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz - çünkü 1 USDT'nin değeri 1 ABD Dolarına yakın bir şekilde sabitlenir.

MEXC Vadeli İşlemleri, yüzlerce vadeli işlem çiftini destekler ve vadeli işlemler sayfasının sol üst kısmından seçim yapabilirsiniz.

Lütfen bir pozisyon açmadan önce vadeli işlem hesabınızda USDT bulunduğundan emin olun.

MEXC vadeli işlemleri tarafından sunulan coin marjinli vadeli işlemler, kripto para birimini teminat olarak kullanan, yani bir kripto para biriminin referans para birimi olduğu anlamına gelen bir ters vadeli işlemdir. BTC marjinli vadeli işlemler söz konusu olduğunda, BTC başlangıç marjı olarak veya karları hesaplamak için kullanılacaktır.

Bir para birimi standart sözleşmesinin en büyük avantajı, sermaye kullanımınızın verimliliğini artırabilmeniz ve kripto para birimleri tutarken vadeli işlem ürünlerinde alım satım yapabilmenizdir. Aynı zamanda, fiat cinsinden getiriyi hesaplamanız gerekirse, kripto marj olarak kullanıldığı için, coin marjinli vadeli işlemlerin kendisi 1 kat kaldıraçla gelir, risk biraz artsa da, aynı zamanda getiri de artabilir.

MEXC şu anda BTC ve ETH coin marjinli vadeli işlemler sunuyor. Bir pozisyon açmadan önce lütfen vadeli işlem hesabınızda BTC/ETH varlıkları bulundurun.

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