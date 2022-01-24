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USDT Marjinli ve Coin Marjinli Vadeli İşlemler Arasındaki Farklar

2022.01.24 MEXC
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USDT Marjinli Vadeli İşlemler

MEXC Vadeli İşlemlerinde USDT marjinli Vadeli İşlemler vadeli sözleşmelerdir, bunlar ABD doları değerine sabitlenmiş USDT-stablecoin'e kote edilen ve kapatılan doğrusal türev ürünlerdir.
USDT marjinli vadeli işlemlerin en önemli avantajlarından biri, getirilerinizi fiat cinsinden kolayca hesaplayabilmenizdir. Bu, USDT marjinli vadeli işlemleri daha sezgisel hale getirir. Örneğin, 1.000 USDT kâr ettiğinizde, kârın yaklaşık 1.000 ABD Doları değerinde olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz - çünkü 1 USDT'nin değeri 1 ABD Dolarına yakın bir şekilde sabitlenir.
MEXC Vadeli İşlemleri, yüzlerce vadeli işlem çiftini destekler ve vadeli işlemler sayfasının sol üst kısmından seçim yapabilirsiniz.

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Lütfen bir pozisyon açmadan önce vadeli işlem hesabınızda USDT bulunduğundan emin olun.

 

Coin Marjinli Vadeli İşlemler

MEXC vadeli işlemleri tarafından sunulan coin marjinli vadeli işlemler, kripto para birimini teminat olarak kullanan, yani bir kripto para biriminin referans para birimi olduğu anlamına gelen bir ters vadeli işlemdir. BTC marjinli vadeli işlemler söz konusu olduğunda, BTC başlangıç marjı olarak veya karları hesaplamak için kullanılacaktır.
Bir para birimi standart sözleşmesinin en büyük avantajı, sermaye kullanımınızın verimliliğini artırabilmeniz ve kripto para birimleri tutarken vadeli işlem ürünlerinde alım satım yapabilmenizdir. Aynı zamanda, fiat cinsinden getiriyi hesaplamanız gerekirse, kripto marj olarak kullanıldığı için, coin marjinli vadeli işlemlerin kendisi 1 kat kaldıraçla gelir, risk biraz artsa da, aynı zamanda getiri de artabilir.
MEXC şu anda BTC ve ETH coin marjinli vadeli işlemler sunuyor. Bir pozisyon açmadan önce lütfen vadeli işlem hesabınızda BTC/ETH varlıkları bulundurun.


Nasıl Seçim Yapmalısınız?
Kullanıcıların coin marjinli bir vadeli işlem seçmelerinin en önemli amaçlarından biri, long pozisyonlar isteyen yatırımcılar için en ideal seçim olan pozisyonlarında indirim sunmasıdır. BTC veya ETH sahiplerinin, MEXC vadeli işlem piyasasında riskten korunmak ve alım satım yapmak için varlıklarını USDT ile değiştirmeleri gerekmez. Başka bir deyişle, düşük bir fiyata herhangi bir kripto para birimi satmaları gerekmez.
Boğa sezonu geldiğinde, yatırımcılar eldeki kripto varlıklarını elinde tutmaya devam etme eğilimindedir. Coin marjinli vadeli işlemler coinlere sabitlendiğinden, herhangi bir kâr doğrudan kripto paranızın uzun vadeli olarak tutulmasına çevrilir, bu da kripto para birimlerini uzun vadede yüksek değerde görmenin mükemmel bir yoludur.
Bununla birlikte, kullanıcılar USDT dışında başka kripto varlıklara sahip olmadıklarında, USDT marjinli vadeli işlemleri kullanmayı düşünmeye ve MEXC vadeli işlem piyasası tarafından sunulan yüzlerce vadeli işlem çiftinin keyfini çıkarmaya daha meyilli olabilirler. Kaldıraçlı yatırımdan kar elde edebilirler.

 

Özet
USDT marjinli vadeli işlemler ve Coin marjinli vadeli işlemlerin farklı avantajları vardır. Kullanıcılar MEXC vadeli işlem piyasasında kendi ihtiyaçlarına göre işlem yapabilirler.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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