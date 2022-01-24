Stabilcoin Nedir?

Stablecoin, adından da anlaşılacağı gibi, fiat para birimi, kripto para birimi veya altın gibi diğer varlıklar tarafından desteklenen istikrarlı bir kripto para birimidir. Toplumda kullanılan yasal itibari para birimi ile merkeziyetsizliği birleştiren bir üründür. Minimal sert fiyat dalgalanmaları olduğu için, stabilcoin bir değişim aracı olarak daha uygundur.

En eski stablecoin, 2014 yılında Tether tarafından çıkarılan USDT'dir (Tether) ve değeri ABD dolarına sabitlenmiştir. Tether, belirli bir miktarda USDT basıldığında, resmi hesabına karşılık gelen miktarda ABD doları yatırılacağını, yani verilen USDT tokenlerinin banka hesaplarındaki ABD doları miktarına eşit olacağını iddia ediyor. Değişim oranı 1:1'dir ve kullanıcılar şeffaflığı sağlamak için Tether platformunda fon sorgulamaları yapabilir. Böyle bir mekanizma, kullanıcılara tam koruma ve güvenlik sağlar.

Buna ek olarak, kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan, aynı zamanda ABD doları fiyatına bağlı olan ve 1:1 değişim oranını koruyan USDC ve DAI gibi başka stabilcoinler de vardır.

Stablecoin'ler genellikle üç kategoriye ayrılır: Fiat-Teminatlı, Kriptopara-Teminatlı ve Teminatsız stabilcoinler. USDT ve USDC gibi Fiat Teminatlı stabilcoinler, piyasadaki en popüler stabilcoinlerdir. Bunların dezavantajı, merkezileştirilmiş, opak olması ve fon depolama veya token kullanma garantisinin olmamasıdır. Teminatla ilgili sorular gündeme geldi (rezerv doların güvenliği ve rezerv doların tam miktarı gibi), ancak Fiat-Teminatlı stabilcoin belirsizlikten kurtulmayı başardı.

Kriptopara-Teminatlı stabilcoinler Fiat-Teminatlı stabilcoinlere benzer, temel fark DAI gibi kriptopara birimleri ile teminatlandırılmış olmalarıdır. Teminatın kendisi merkezi olmayan bir kriptopara birimidir, bu nedenle kredi sorunu çözülür. Bu yaklaşım, kullanıcıların toplam stabilcoin miktarını aşan teminatları kilitleyerek stabilcoin oluşturmasına olanak tanır. Bununla birlikte, sorun teminatta da yatmaktadır - kripto para biriminin değeri büyük ölçüde dalgalanır ve değeri önemli ölçüde düşebilir, bu da stabilcoinin altında yatan destekli değerini etkiler.

Teminatsız stabilcoinler, algoritmik stabilcoinler olarak da bilinir. UST gibi bu stabilcoinler, onları desteklemek için herhangi bir teminat gerektirmez. Değer sabitlemesi, verilen tokenlerin arzını yöneten ve tokenlerin toplam arzını ayarlayarak istikrarlı fiyatları koruyan algoritmalar ve akıllı sözleşmeler yoluyla tamamen elde edilir. Bu tür stabilcoinler dezavantajı, istikrarın genellikle merkezi mekanizmalar veya belirsiz ve karmaşık para politikası tarafından sürdürülmesidir. Teminatsız stabilcoinlerin çoğu oldukça değişken olabilir.

Fiat para birimleriyle karşılaştırıldığında, kriptopara piyasası genellikle değişkendir ve tokenlerin değeri, transfer edildiklerinden çok daha yüksek veya daha düşük olabilir. Bu, yatırımcıların dijital paralarını saklamasını zorlaştırıyor. Stabilcoinler bu sorunu çözebilir. Stabilcoin değeri, istikrarlı değerlemeler sağlayabilen temel varlık veya fiat para birimi ile yakından ilişkilidir. Stabilcoinler ayrıca çeşitli mekanizmalar yoluyla istikrarlarını koruyabilirler. Bu nedenle, stabilcoinler, değişken piyasalarda güvenilir bir varlık olarak kabul edilebilir.

Stablecoin'ler, yatırımcılara karlarını kilitli tutmaları için istikrarlı ve dijital bir kanal sağlar. Stabilcoinler likidite sağlayabilir. Bununla birlikte, stabilcoinler esas olarak bir takas ve teminat aracı olarak kullanılır ve yatırımcılar için çok fazla getiri sağlayamaz.

Sınırlamalara rağmen, stabilcoin'er hala kripto pazarının önemli bir parçası. Stabilcoinler, genellikle varlıklar tarafından desteklenen kriptopara birimleridir. Çeşitli mekanizmaları kontrol ederek, önceden belirlenmiş bir fiyat aralığında sabit kalabilir. Bu nedenle, stabilcoinler yalnızca bir değişim aracı olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli yatırım için güvenli bir kaynak olarak kabul edilir. MEXC Borsası, yatırımcıların bu tür sabit paraları satın alması ve elinde tutması için çeşitli kanallar sağlar.



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