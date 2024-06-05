ABD Başkanlık Seçimleri Kriptoya Odaklandı, Bu Ortamda Varlıklarınızı Nasıl Katlayabilirsiniz?







Bu yıl, önemli bir oy deposu olan kripto para severler, yaklaşan seçimleri belirgin bir şekilde etkiledi ve her iki partiden adaylar da kripto kullanıcılarına hitap etmek için yoğun çaba sarf etti.





Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kampanyası için kripto para bağışlarını kabul edeceğini açıkladı, birden fazla NFT piyasaya sürdü ve sık sık kripto topluluğuna hitap eden konuşmalar gerçekleştirdi. “Kripto para şirketlerine ve bu yeni gelişen sektörle ilgili her şeye karşı çok olumlu ve açık fikirliyim. Ülkemiz bu alanda lider olmalı, ikinci sırada olamayız.” “Kriptonun ve Bitcoin'in geleceğinin denizaşırı ülkelere değil ABD'ye ait olmasını sağlayacağım. Ülkenin 50 milyon kripto sahibinin cüzdanlarını üçüncü taraf bir saklama kuruluşuna güvenmelerine gerek kalmadan saklama haklarını destekleyeceğim.” Sonuç olarak Trump, sektör içinde “İlk Kripto Başkanı” olarak adlandırıldı.





Biden yönetimi de Trump destekçilerinin baskısını hissederek seçimlerde kripto seçmenlerini kaybetmemek için kripto para politikaları konusunda daha yumuşak bir tutum benimsedi. SEC'in 19b-4 formu altında Ethereum spot ETF'yi onaylayarak önceki pozisyonunu tersine çevirmesi dikkate değer bir örnektir. Buna ek olarak, “FIT 21 Yasası” Temsilciler Meclisi tarafından resmen kabul edildi ve oylama için Senato'ya sunuldu. Nihayetinde, Başkan'ın imzasının yasalaşması bekleniyor. Daha önce Biden, kabul edilmesi hâlinde FIT 21 kripto para birimi yasa tasarısını veto etmeyeceğini açıklamıştı.





Tüm bu göstergeler, kriptonun bu yılki ABD seçimlerinde kilit bir gündem maddesi hâline geldiğini gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun, ABD düzenleyici kurumlarının gelecekte daha kripto dostu tutum ve politikalar benimsemesi muhtemel görünüyor.





ABD politika atmosferinin daha açık bir yapıya bürünmesi ve BlackRock gibi geleneksel kurumların sürekli olarak ilerleme kaydetmesiyle birlikte, gelecekte ETH, SOL ve hatta iyi bilinen çeşitli meme coinleri takip edenler de dahil olmak üzere çeşitli kripto ETF ürünlerinin ortaya çıkması bekleniyor. Daha fazla geleneksel fon da piyasaya katılacaktır. Verilere göre, yalnızca Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri şu anda 57,94 milyar dolara ulaşmış olup, ETF net varlık oranı (Bitcoin'in toplam piyasa değerine göre ETF piyasa değeri) %4,34'tür. Tarihsel toplam net giriş 13,858 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüklük zaman içinde daha da artmaya devam edecektir.





Tüm işaretler “uzun kripto boğa piyasasının” artık sadece bir slogandan ibaret olmadığını gösteriyor. Geçmişte ABD hisse senetlerinin on yıllık boğa koşusu göz önüne alındığında, bu kripto döngüsünde 100.000 dolarlık bir Bitcoin fiyatı artık bir hayalden ziyade gerçekçi bir ihtimal olarak değerlendirilebilir.





Bu döngüde, varlıklarınızı katlama fırsatını nasıl değerlendirebilirsiniz? Kilit unsurlardan biri piyasa gelişmelerinden haberdar olmaktır ve mevcut trend meme kültürüdür.





Mevcut meme coin çılgınlığı, özellikle piyasa VC (Girişim Sermayesi) yatırımlarından gelen yüksek oranda tamamen seyreltilmiş değerli (FDV) düşük likidite projeleriyle özellikle ilgilenmediği için devam etmektedir. Meme coinler son derece yüksek bir piyasa ilgisine sahiptir. Bunlar arasında öne çıkan meme coinler, kullanıcıların genellikle ilk yatırımlarının onlarca katına varan yüksek getiriler elde etmelerine yardımcı olabilir. Özellikle, TRUMP'ı temsil eden MAGA gibi ABD seçimleriyle ilgili meme coinler piyasada büyük ilgi görmüştür.





Kullanıcılar zincir üstünde bilgiyi hemen bulamazlarsa, MEXC platformunu kullanmaları önerilir. Bu yılki meme coin çılgınlığı sırasında MEXC, BOME dahil olmak üzere çok sayıda meme coini ilk listeleyenler arasındaydı ve MAGA (TRUMP'ı temsil eden) projesini listeleyen ilk merkezi borsa oldu. Kullanıcılar, MEXC'de listelenmesinin hemen ardından MAGA (TRUMP) satın almış olsalardı, 100 katın üzerinde getiri elde edebilirlerdi.







