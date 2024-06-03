Vadeli İşlemlerde Likidasyon Nasıl Önlenir?









Vadeli işlemlerde, önemli piyasa dalgalanmaları vadeli işlem hesabınızdaki marjin miktarının gerekli marjin seviyesinin altına düşmesine neden olduğunda, pozisyonunuzun zorunlu olarak kapatılması gerekir. Bu durum, zorunlu likidasyon olarak bilinir ve genellikle "likidasyon" olarak adlandırılır.





Likidasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen " Zorunlu Likidasyon Nedir? " başlıklı içeriğimize göz atın.









Likidasyonun ana nedeni, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının yatırımcının beklentilerini aşması ve pozisyonlarının gerekli marjin seviyesini koruyamamasıdır. Likidasyon için yaygın nedenler şunlardır:









Vadeli işlemler, yüksek getiri ve yüksek risk ile tanımlanır. Yatırımcılar, yüksek kaldıraç veya büyük pozisyonlar kullanarak kâr elde etmeye çalıştıklarında, marjin oranları çok düşük hale gelir. Bu da, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara dayanma kabiliyetlerini azaltarak likidasyon riskini artırır.









Birçok yatırımcı, SL emirleri belirlemek yerine piyasayı kendileri takip etmeyi ve piyasa değişikliklerine göre pozisyonları kapatıp kapatmamayı tercih eder. Bazı yatırımcılar ise SL emri verme alışkanlığına sahip değildir. Bu davranışlar, önemli piyasa dalgalanmaları olduğunda kolayca likidasyona yol açabilir.









Piyasa trendleri genellikle öngörülemez ve hiç kimse gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edemez. Kısa vadeli piyasa trendlerinden etkilenen bazı yatırımcılar, bu trendlerin devam edeceğine inanarak pozisyonlarını artırabilir veya tersine dönmesini bekleyebilir. Kişisel görüşlere dayanan bu stratejiler başlangıçtaki kayıpları daha da artırabilir ve nihayetinde likidasyona yol açabilir.









Vadeli işlem alım satımına başlamadan önce, gerçekçi yatırım beklentileri belirlemek ve vadeli işlem alım satımının yüksek volatilitesi nedeniyle risk yönetimi stratejileri uygulamak son derece önemlidir. Bu şekilde, önemli piyasa dalgalanmaları olsa bile, kayıplarınız yönetilebilir seviyede olacaktır.









Vadeli işlem alım satımında yeniyseniz, vadeli işlem demo alım satımı ile pratik yaparak veya işlem kopyalama stratejilerini kullanarak başlayabilirsiniz. Bu, gerçek alım satıma başlamadan önce alım satım tekniklerini yavaş yavaş öğrenmenize yardımcı olacaktır.





Sabit kaldıraç oranları yoktur. Bunlar, hesap varlıklarınıza ve risk tercihinize bağlıdır. Acemi yatırımcıların çok yüksek aldıraç oranı belirlemeleri tavsiye edilmez. Kaldıracı azaltmak likidasyon riskini etkili bir şekilde azaltabilir.









Vadeli işlem alım satımı yaparken, pozisyon açarken veya halihazırda açık olan işlemler için SL noktaları belirlemeniz gerekir. Bu şekilde, dalgalanma durumunda, kayıplarınız tolere edilebilir bir seviyeye indirilebilir ve etkili bir şekilde likidasyonu önleyebilir.









Yatırım portföyünüzdeki tek bir varlığın toplam varlıkların belirli bir yüzdesini aşmamasını sağlayarak sermayeyi makul bir şekilde dağıtmayı öğrenin. Bu şekilde, sermaye dağılımının çeşitlendirilmesi riskleri etkili bir şekilde azaltabilir.





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