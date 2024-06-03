mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Vadeli İşlem/Vadeli İşlemlerde Likidasyon Nasıl Önlenir?

Vadeli İşlemlerde Likidasyon Nasıl Önlenir?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2024.06.3 MEXC
Paylaş

1. Likidasyon Nedir?


Vadeli işlemlerde, önemli piyasa dalgalanmaları vadeli işlem hesabınızdaki marjin miktarının gerekli marjin seviyesinin altına düşmesine neden olduğunda, pozisyonunuzun zorunlu olarak kapatılması gerekir. Bu durum, zorunlu likidasyon olarak bilinir ve genellikle "likidasyon" olarak adlandırılır.

Likidasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Zorunlu Likidasyon Nedir?" başlıklı içeriğimize göz atın.

2. Likidasyon Neden Gerçekleşir?


Likidasyonun ana nedeni, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının yatırımcının beklentilerini aşması ve pozisyonlarının gerekli marjin seviyesini koruyamamasıdır. Likidasyon için yaygın nedenler şunlardır:

2.1 Yüksek Kaldıraçlı veya Genişleyen Pozisyonlar


Vadeli işlemler, yüksek getiri ve yüksek risk ile tanımlanır. Yatırımcılar, yüksek kaldıraç veya büyük pozisyonlar kullanarak kâr elde etmeye çalıştıklarında, marjin oranları çok düşük hale gelir. Bu da, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara dayanma kabiliyetlerini azaltarak likidasyon riskini artırır.

2.2 Zarar Durdur Emirleri Ayarlamamak


Birçok yatırımcı, SL emirleri belirlemek yerine piyasayı kendileri takip etmeyi ve piyasa değişikliklerine göre pozisyonları kapatıp kapatmamayı tercih eder. Bazı yatırımcılar ise SL emri verme alışkanlığına sahip değildir. Bu davranışlar, önemli piyasa dalgalanmaları olduğunda kolayca likidasyona yol açabilir.

2.3 Hatalı Strateji


Piyasa trendleri genellikle öngörülemez ve hiç kimse gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edemez. Kısa vadeli piyasa trendlerinden etkilenen bazı yatırımcılar, bu trendlerin devam edeceğine inanarak pozisyonlarını artırabilir veya tersine dönmesini bekleyebilir. Kişisel görüşlere dayanan bu stratejiler başlangıçtaki kayıpları daha da artırabilir ve nihayetinde likidasyona yol açabilir.

3. Likidasyon Nasıl Önlenir?


Vadeli işlem alım satımına başlamadan önce, gerçekçi yatırım beklentileri belirlemek ve vadeli işlem alım satımının yüksek volatilitesi nedeniyle risk yönetimi stratejileri uygulamak son derece önemlidir. Bu şekilde, önemli piyasa dalgalanmaları olsa bile, kayıplarınız yönetilebilir seviyede olacaktır.

Vadeli işlem alım satımında yeniyseniz, vadeli işlem demo alım satımı ile pratik yaparak veya işlem kopyalama stratejilerini kullanarak başlayabilirsiniz. Bu, gerçek alım satıma başlamadan önce alım satım tekniklerini yavaş yavaş öğrenmenize yardımcı olacaktır.

3.1 Kaldıraç Kontrolü


Sabit kaldıraç oranları yoktur. Bunlar, hesap varlıklarınıza ve risk tercihinize bağlıdır. Acemi yatırımcıların çok yüksek aldıraç oranı belirlemeleri tavsiye edilmez. Kaldıracı azaltmak likidasyon riskini etkili bir şekilde azaltabilir.

3.2 Zarar Durdur Emri Ayarlama


Vadeli işlem alım satımı yaparken, pozisyon açarken veya halihazırda açık olan işlemler için SL noktaları belirlemeniz gerekir. Bu şekilde, dalgalanma durumunda, kayıplarınız tolere edilebilir bir seviyeye indirilebilir ve etkili bir şekilde likidasyonu önleyebilir.

3.3 Uygun Sermaye Dağılımı


Yatırım portföyünüzdeki tek bir varlığın toplam varlıkların belirli bir yüzdesini aşmamasını sağlayarak sermayeyi makul bir şekilde dağıtmayı öğrenin. Bu şekilde, sermaye dağılımının çeşitlendirilmesi riskleri etkili bir şekilde azaltabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM