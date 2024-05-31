TON Nedir?









TON (The Open Network), Telegram için topluluk tarafından tasarlanan teknoloji kullanılarak oluşturulan merkeziyetsiz bir Katman 1 blok zinciridir. TON, ultra yüksek işlem hızları, düşük işlem ücretleri, kullanıcı dostu uygulamaları ve çevre dostu olmasıyla bilinmektedir.





TON, “süper sunucu” olarak da bilinen, saniyede milyonlarca işlemi (TPS) işleme kapasitesine sahip dağıtılmış bir süper bilgisayar olarak tasarlanmıştır ve yüz milyonlarca kullanıcı tarafından benimsenmesi hedeflenmektedir.









2018 yılında Telegram kurucuları Pavel ve Nikolai Durov, Telegram için uygun bir blok zinciri çözümünü araştırarak Telegram Open Network projesini başlattı.





2018 yılında Telegram Open Network, bir ICO aracılığıyla yaklaşık 1,7 milyar dolar topladı (o zamanlar TON'un tokeni Gram olarak adlandırılıyordu) ve bu da onu şimdiye kadarki en büyük kripto para birimi tekliflerinden biri haline getirdi.





Telegram ekibi 2019 yılında, TON blok zincirinin tasarımını detaylandıran bir dizi belge yayınladı.





Ekim 2019'da Telegram, SEC'in yasadışı bağış toplama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve ekibin yasal sorunlar çözülene kadar Telegram Open Network'ün mainnet tanıtımını durdurmasına neden oldu.





Mayıs 2020'de Telegram ekibi para cezası ödedi ve Telegram Open Network projesinin geliştirilmesini durdurmayı kabul ederek SEC ile bir anlaşmaya vardı. Ayrıca, ICO aracılığıyla toplanan fonların yatırımcılara iade edildiğini duyurdular. Açık kaynak geliştirme ekibi NewTON, Telegram Open Network projesini devraldı ve TON belgelerinde ayrıntılı olarak açıklanan orijinal tasarıma göre TON'un geliştirilmesine devam etti.





2021 yılında, NewTON ekibi adını TON Vakfı olarak değiştirdi ve proje TON (The Open Network) olarak yeniden markalandırıldı.





2022 yılında, TON ağının mutabakat mekanizması POW'dan (iş ispatı) POS'a (hisse ispatı) geçti.





2023 yılında, Unibot ve Bananagun gibi Telegram Botlarının popülerliği, kullanıcıların TON ekosistemine olan ilgisinin artmasına neden oldu.





Aynı yılın Ağustos ayında, Telegram ekibi Token 2049 konferansında, Telegram'daki 800 milyon kullanıcı tarafından kullanılabilen TON ağına dayalı bir kripto para cüzdanının piyasaya sürüldüğünü duyurdu ve TON proje tokenlerinin fiyat artışına neden oldu.





Eylül 2023'te MEXC Ventures, tüm blok zinciri ekosisteminin gelişimini ortaklaşa keşfetmek için TON'a stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu.





Nisan 2024'te Tether, TON ile bir işbirliği yaptığını ve TON ağında stabil coin USDT'nin çıkarılacağını duyurdu.





Şu an itibariyle TON, dünya genelinde piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük blok zinciri projesi haline gelmiştir.









3.1 Yüksek TPS ve Düşük Gaz Ücretleri: TON ağı, yüz milyondan fazla kullanıcı için yaygın olarak kullanılan bir blok zinciri olmayı hedefliyor ve zincir üzerinde saniyede milyonlarca işlemi (TPS) işleme kapasitesine sahip olması şu anda mevcut olan en hızlı halka açık blok zincirlerinden biri haline getiriyor. Aynı zamanda, TON ağının gaz ücretleri yok denecek kadar düşüktür ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.





3.2 Sağlam Ölçeklenebilirlik: TON ağı, birden fazla zincirin işlemleri paralel olarak işlemesine olanak tanıyan parçalama (sharding) teknolojisini kullanır. Böylece, son derece yüksek TPS elde eder ve büyük ölçekli uygulamaların taleplerini karşılar.





3.3 Yüksek Güvenlik:TON, katılımcıların ağ bakımı ve doğrulamasına katılmak için belirli miktarda token yatırmaları gereken bir BFT PoS mutabakat algoritması kullanır. Doğrulayıcılar, yeni bloklar oluşturmak ve bunları imzalayıp yayınlamak için rastgele seçilir. Bir doğrulayıcı görevlerini yerine getiremezse, hisselerini kaybeder ve doğrulayıcı havuzundan çıkarılır.









Toncoin, TON ağının yerel tokenidir. İşlem ücretleri, blok zinciri işlemlerini sürdürmek için hisse ispatı stake etme, ağ geliştirme kararlarında oylama ve ödeme anlaşmaları için kullanılır.





Toncoin başlangıçta %1,45'i ekibin elinde olmak üzere 5 milyar token olarak piyasaya sürülmüştür. Kalan tokenler bir POW mekanizması aracılığıyla basılmıştır. Toncoin, doğrulayıcıları ödüllendirmek için yıllık %0,6'lık sınırsız bir enflasyon oranına sahiptir.





TON ağının gelişimi ve artan piyasa ilgisi sayesinde Toncoin'in fiyatı yükselmektedir. Nisan 2024'te fiyat 7,50 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre, Toncoin şu anda 21,7 milyar dolarlık piyasa değeri ve 6,24 dolarlık güncel fiyatı ile piyasa değerine göre 9. sırada yer alıyor.









MEXC, TON tokeni hem spot hem de vadeli işlem alım satımlarında listeleyerek doğrudan ve kolayca alım satım yapmanızı sağlar.





MEXC uygulamasında, ana sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğu üzerinden "TON" araması yapın ve [Spot] kategorisi altında bulunan TON/USDT işlem çiftini seçin. Ardından, mum grafiği sayfasına gidin. [Al] seçeneğine dokunun ve [Piyasa] emri modunda [Toplam] veya [Miktar] değerlerini doldurun. Son olarak, emri tamamlamak için [TON Al] seçeneğine dokunun.





Spot piyasada TON satın almak için [Limit], [Stop-Limit] veya [OCO] gibi farklı emir türleri de seçebilirsiniz.









Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından kâr elde etme konusunda yetenekliyseniz, platform üzerinde TON/USDT sürekli vadeli işlemleri de yapabilirsiniz. Gelecekteki piyasa trendlerine ilişkin tahminlerinize dayanarak pozisyon açabilirsiniz. Kişisel varlıklarınızı piyasa oynaklığından kaynaklanan aşırı kayıplardan korumak için TP/SL emirlerini önceden ayarlamanızı öneririz.



