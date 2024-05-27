MEXC Vadeli İşlemler Hızlı Alım Satım Kılavuzu













Hızlı alım satım, MEXC tarafından sunulan ve vadeli işlem mum grafiklerinde piyasa fiyatlarından hızlı pozisyon açılmasına olanak sağlayan bir işlevdir.





Hızlı alım satım, piyasa fiyatlarında pozisyon açmayı ve aynı zamanda piyasa fiyatlarındaki gerçek zamanlı değişiklikleri görüntülemeyi içerir ve kullanıcıların alım satım verimliliğini belirli bir ölçüde artırır. Ancak, bu özellik yalnızca pozisyon açmayı destekler. Kaldıraç veya marjin modunu ayarlamak gibi daha karmaşık işlemler için, alım satım sayfasının sağ tarafında yer alan emir paneli ayarlarını kullanabilirsiniz.









Hızlı Alım Satım özelliği, şu anda yalnızca websitesinde desteklenmektedir. Örnek olarak, USDT-M sürekli vadeli işlemlerin kullanımı gösterilecektir.





MEXC resmi websitesini açın ve hesabınıza giriş yapın. [Vadeli İşlemler] seçeneğine ve daha sonra, [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] seçeneğine tıklayın. Vadeli işlem sayfasında, sağ üst köşede bulunan ayarlar simgesine [⚙️] tıklayın.









Özelliği etkinleştirmek için Tercihler sayfasında yer alan “Hızlı Alım Satım” seçeneğinin sağ tarafında bulunan anahtar butonunu etkinleştirin.













Hızlı Alım Satım, dört farklı vadeli işlem birimi sunar. Vadeli işlem birimi seçmek isterseniz, Vadeli İşlemler Birimi Ayarları sayfasını açmak için “Miktar” seçeneğinin yanındaki açılır oka [▼] tıklayın. İstediğiniz vadeli işlem birimini seçin ve geçiş yapmak için [Onayla] butonuna tıklayın.









Vadeli işlemler birimi olarak “BTC” seçildiğinde, girdiğiniz miktar BTC cinsinden görüntülenecek ve USDT cinsinden karşılık gelen tutarı gösteren bir açılır pencere açılacaktır. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, miktar olarak 0,1 BTC girdiğimizde, karşılık gelen USDT miktarını gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.









Vadeli işlemler birimi olarak “Birim” seçildiğinde, girilen miktar birim olarak görüntülenecek ve BTC cinsinden karşılık gelen tutarı gösteren bir açılır pencere açılacaktır. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, miktar olarak 10 birim girdiğimizde, karşılık gelen BTC miktarını gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.





Lütfen birim ve BTC arasındaki dönüşümün 1 birim = 0,0001 BTC prensibiyle yapıldığının farkında olun.









Vadeli işlemler birimi olarak “USDT (Emir Değeri)” seçildiğinde, girilen miktar USDT cinsinden görüntülenecek ve BTC cinsinden karşılık gelen tutarı gösteren bir açılır pencere açılacaktır. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, miktar olarak 100 USDT girildiğinde, karşılık gelen BTC miktarını gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.





Not: Vadeli işlemler birimi olarak “USDT (Emir Değeri)” seçtiğinizde, emir pozisyonunun gerektirdiği marjini değiştirmek için kaldıracı ayarlayabilirsiniz.









Vadeli işlemler birimi olarak “USDT ( Emir Maliyeti)” seçildiğinde, girdiğiniz miktar USDT cinsinden görüntülenecektir. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, miktar olarak 100 USDT girebilirsiniz.





Not: “USDT (Emir Değeri)” seçeneği yerine, vadeli işlemler birimi olarak “USDT (Emir Maliyeti)” seçildiğinde, bu maliyet kaldıraçtan etkilenmez.













Vadeli işlemler sayfasında, Hızlı Alım Satım özelliğini etkinleştirdikten sonra, mum grafiğinde Hızlı Alım Satım emir alanını göreceksiniz. “Giriş miktarı” alanına miktarı girin ve ardından mevcut piyasa fiyatından bir vadeli işlem pozisyonu açmak için [Piyasa Alış] veya [Piyasa Satış] seçeneğine tıklayın.









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