Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Nedir?





RWA'lar (Gerçek Dünya Varlıkları), gerçek dünyada fiili değeri olan varlıkları ifade eder. Kripto para kapsamında RWA'lar, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla tokenize edilen gayrimenkul, sanat eseri, hisse senedi, tahvil vb. varlıkları temsil eder. İlgili tokenlere sahip olmak, gerçek dünyadaki varlığın mülkiyetine sahip olduğunuz anlamına gelir ve blok zincirinde borç verme, satın alma, satma ve kiralama gibi süreçlere katılmanıza olanak tanır.









Kripto varlıkları ile geleneksel finansın entegrasyonu kaçınılmaz bir eğilimdir. Bu ikisi arasında bir köprü görevi gören RWA'lar piyasada giderek daha önemli hale gelmektedir. RWA'lar geleneksel finans piyasasına daha fazla fırsat ve rekabet gücü getirmektedir. Gerçek varlıkları dijitalleştirerek, işlem maliyetlerini etkili bir şekilde azaltmakta ve varlıkların likiditesini ve şeffaflığını artırarak küresel ekonominin gelişimine yeni bir ivme kazandırmaktadır.









Varlıkları seçin: Hangi gerçek dünya varlıklarının tokenize edileceğini belirleyin.

Token özelliklerini tanımlayın: Token türünü, token standardını, anahtar nitelikleri vb. belirleyin.

Bir blok zinciri seçin: Varlıkların hangi herkese açık zincirde tokenize edileceğine karar verin.

Zincir dışı kaynakları entegre edin: RWA tokenlerinin temel varlıklarını doğrulamak üzere güvenilir zincir dışı veriler elde etmek için girdi oracle'ları kullanın.

Tokenleri piyasaya sürün: Akıllı sözleşmeleri kullanıma sunun ve tokenleri arz edin.









3.1 Geleneksel finans için: RWA'lar likiditeyi artırır ve geleneksel finans piyasasında işlem maliyetlerini azaltırken daha fazla yatırım fırsatı sağlar.





3.2 Kripto piyasası için: RWA'lar kripto piyasasına gerçek varlıklardan daha fazla destek sağlayarak yatırımcı güvenini ve piyasa değerini artırmaktadır. Özellikle DeFi için, RWA'ların dijitalleşmesi daha fazla varlık türü sunarak DeFi piyasasının genişlemesini sağlamaktadır.





3.3 Varlık güvenliği için: RWA'lar, dijital yönetim ve işlem yöntemleri aracılığıyla varlık şeffaflığı ile güvenliğini artırarak dolandırıcılığı ve riski etkili bir şekilde azaltır.





3.4 Eşiğin düşürülmesi: RWA'lar varlıkları daha küçük bölümlere ayırarak katılım eşiğini düşürür, daha geniş bir kullanıcı tabanını kapsar ve varlık uygulama senaryoları yelpazesini genişletir.









4.1 Düzenleyici Zorluklar: Tokenizasyon, RWA sektörünün gelişim hızını ve ölçeğini sınırlayabilecek yasal düzenleme ve ilgili makamların incelemesiyle karşı karşıyadır.





4.2 Mülkiyet Sorunları: Bir tokene sahip olmanın fiziksel varlığa sahip olmak anlamına gelip gelmediği yasal olarak belirsizdir. Bu belirsizlik, varlık transferi, satışı, geri alımı ve diğer ilgili konularda sorunlara yol açabilir.





4.3 Doğal Riskler: Akıllı sözleşmelerin güvenlik açıklarına karşı hassas olmaları ve kripto dünyasındaki sınırlı likidite ile piyasa talebi de RWA'ların gelişimini önemli ölçüde kısıtlamaktadır.









CoinGecko'nun yayınladığı son verilere göre, RWA konsept tokenlerinin toplam piyasa değeri 7,7 milyar doları aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %285'lik bir artış göstermiştir.









Geleneksel DeFi projeleri, 2021 ve 2023 yılları arasında RWA alanına giriş yaptı. MakerDAO, RWA kasası aracılığıyla ABD tahvillerine fon tahsis etti, AAVE gerçek varlığa dayalı teminatlandırma hizmetlerini tanıttı ve Compound'un iştiraki, ABD Hazine tahvilleri ve devlet kurumu menkul kıymetleri gibi ultra kısa vadeli devlet menkul kıymetleri de dahil olmak üzere çeşitli devlet destekli araçlara yatırım yaptı.









TrueFi, borç alanların sermaye verimliliğini ve borç verenlerin getirisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, zincir üstü kredi puanlamasıyla yönlendirilen teminatsız bir borç verme protokolüdür. Kısa süre önce Trinity protokolü duyuruldu ve test platformunda kullanıma sunuldu. Trinity, kullanıcıların kripto borçları almak için tokenize edilmiş RWA'ları teminat olarak kullanmalarına olanak tanır.









Synthetix, kullanıcıların Synths adı verilen sentetik varlıkları (sUSD) piyasaya sürmek için SNX stake edebilecekleri merkeziyetsiz bir sentetik varlık protokolüdür. Sentetik stabil coinleri destekler ve forex, hisse senetleri, emtialar ve diğer varlıkların fiyatlarını takip eder.









Propy, kripto kullanarak ve NFT şeklinde mülk satın almayı ve satmayı destekleyen blok zinciri tabanlı bir emlak platformudur. Propy'nin araç seti ile kullanıcılar, elektronik imzalardan ödemelere kadar işlemlerin tüm bölümlerini güvenli ve kullanıcı dostu bir çözümde otomatikleştirebilirler. Ek olarak Propy, gayrimenkul işlem verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için yapay zeka sunar.









İlgili tokenleri satın almak isteyen normal kullanıcılar için bir borsa kullanmak en basit seçenektir. Şu anda MEXC, PRO, SNX, TRU, MKR ve daha birçok token için spot ve vadeli işlem alım satımı sunmaktadır. Hemen MEXC'de alım satıma başlayın.





MKR spot alım satımın nasıl yapılacağını gösterelim.





MEXC Uygulamasını açın, ana sayfanın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, "MKR" yazın ve Mum grafiği sayfasına girmek için "Spot" kategorisi altında bulunan MKR/USDT işlem çiftini seçin. Ardından, [Al] seçeneğine dokunun, [Piyasa] emir modu altında bulunan "Miktar" veya "Toplam" bölümünü doldurun. Son olarak, emri vermek için [MKR Al] seçeneğine dokunun.





MKR spot satın almak için [Limit] emirleri, [Stop-Limit] emirleri veya [OCO] gibi diğer emir türlerini de seçebilirsiniz.







