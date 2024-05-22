Geçiş Anahtarı (Passkey) Nedir?





Geçiş anahtarı (Passkey), kullanıcıların websitelerindeki veya uygulamalardaki çevrimiçi hesaplarına manuel olarak şifre girmeden erişmelerini sağlayan yeni bir kimlik doğrulama teknolojisidir. Geçiş anahtarları ile kullanıcılar parmak izi tanıma, yüz tarama veya cihaz ekran kilidi ayarları (örn. PIN kodları) gibi yöntemleri kullanarak hesaplarına giriş yapabilirler. Geçiş anahtarları, kimlik avı saldırıları gibi tehditlere karşı koruma sağlayan güvenli ve etkili koruma mekanizmaları sunar.









1.1 Şifresiz, basitleştirilmiş giriş: Kullanıcılar parmak izi tanıma, yüz tarama ve benzeri yöntemleri kullanarak hesaplarına doğrudan erişebilir. Böylece, oturum açma süreci basitleştirilir ve birden fazla giriş veya yanlış şifre gibi sorunlar önlenir.





1.2 Geliştirilmiş güvenlik: FIDO Alliance ve W3C standartlarını temel alan geçiş anahtarları, şifreler yerine şifrelenmiş anahtar çiftleri kullanarak güvenliği önemli ölçüde artırır. Geçiş anahtarları, ilişkili uygulamalar veya websiteleriyle yakından bağlantılıdır ve kullanıcıların yanlışlıkla sahte uygulamalara veya websitelerine giriş yapmak için geçiş anahtarlarını kullanmalarını önler.





1.3 Şifrelerle birlikte kullanılabilir: Bir geçiş anahtarıyla giriş yaparak, kimlik doğrulama için otomatik doldurma, yüz tanıma veya parmak izi tanıma gibi biyometrik teknolojileri kullanabilir ve böylece şifrelerden geçiş anahtarlarına sorunsuz bir geçiş sağlayabilirsiniz. Bu tasarım, kullanıcıların hem şifreleri hem de geçiş anahtarlarını aynı anda kullanabilmelerini sağlar.



