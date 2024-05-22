MEXC Hesapları Nasıl Değiştirilir?





Hesap değiştirme günlük kullanımda sıkça kullanılan işlevlerden biridir. Farklı hesaplar arasında geçiş yapmanız gerektiğinde, bu özellik hesap ve şifre bilgilerinin tekrar tekrar girilmesi için harcanan zamanı büyük ölçüde azaltarak verimliliği artırır. Ayrıca, giriş hataları riskini azaltmaya yardımcı olarak daha sorunsuz ve daha güvenli bir hesap değiştirme deneyimi sağlar.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından, profil simgesine tıklayın ve [Hesabı Değiştir] seçeneğini seçin.









"Hesabı Değiştir" sayfasında, giriş yapmak istediğiniz hesaba tıklayarak bu hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Başka hesaplar eklemek için [Hesap Ekle] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.













MEXC uygulamasında sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun ve ilgili sayfaya erişmek için sayfanın altındaki [Hesap Değiştir] seçeneğini seçin. Ardından, giriş yapmak istediğiniz hesaba dokunarak hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.





"Hesap Değiştir" sayfasında, başka hesaplar eklemek için sağ üst köşede bulunan [+] simgesine dokunun.







