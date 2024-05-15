Vadeli İşlem Alım Satımı Yaparken Açık Pozisyonların Bilgi Sütunları Nasıl Yeniden Düzenlenir?





Vadeli işlemlerde alım satım yaparken, bir pozisyonu başarıyla açtığınızda ve emriniz tetiklendiğinde, “Açık Pozisyonlar” bölümünde görüntülenir.





“Açık Pozisyonlar” sekmesinde, işlem çifti, pozisyon, ortalama açılış fiyatı, adil fiyat, tahmini likidasyon fiyatı, marjin oranı, marjin, gerçekleşmemiş PNL, gerçekleşmiş PNL, piyasa fiyatından tümünü kapat, TP/SL, kapat, tersine çevir gibi çok sayıda veri bilgisi ve işlem butonu yer almaktadır.





Bilgi fazlalığı nedeniyle, ayrıntılar tam olarak görüntülenemeyebilir ve görüntüleme için manuel olarak sola ve sağa kaydırma yapılması gerekebilir. MEXC, farklı kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak için açık pozisyonların bilgi sütunlarını yeniden düzenlemek için bir özellik getirmiştir. Kullanıcılar, bilgilerin sırasını kendi kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirebilirler.









Bu özelleştirme özelliği yalnızca websitesi üzerinde kullanıma sunulmuştur. Uygulamada bu özellik geliştirilme aşamasındadır.









Bu özellik Excel elektronik tablolarındaki “Bölmeleri Dondur” özelliğiyle benzerdir. “Açık Pozisyonlar” altındaki “İşlem Çifti” sütununun yanında bir [📌] iğne butonu bulunur. Üzerine tıklandığında “İşlem Çifti” sütunu dondurulur.





Pencereyi yatay olarak kaydırdığınızda, “İşlem Çifti” sütunu sabit kalır ve hareket etmez.













Mevcut pozisyon emirleriniz üzerinde tersine çevir, pozisyonu kapat gibi işlemler gerçekleştirmek istediğinizde, websitesi platformundaki çok sayıda bilgi arasından istediğiniz işlem butonunu bulmak için sağa sola kaydırmanız ve ardından işleme devam etmeniz gerekebilir.





Sütun özelleştirme özelliğini kullanarak, sık kullandığınız ve iyi bildiğiniz butonları ve veri ekranlarını ön tarafa taşıyabilir, diğerlerini ise arka tarafa yerleştirebilirsiniz. Bu özellik, alım satım yaparken zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.





Aşağıdaki GIF'te gösterildiği gibi, [Hızlı Kapat] butonunu öne taşıyabiliriz. Bunu yapmak için, [Hızlı Kapat] butonunun bulunduğu “Piyasa Fiyatından Tümünü Kapat” sütununa basılı tutun, en soldaki “İşlem Çifti” sütununun yanına sürükleyin ve taşıma işlemini tamamlamak için bırakın. Sütunların sırası başarıyla değiştirilecektir.





Lütfen en soldaki “İşlem Çifti” sütununun taşınamayacağının farkında olun. Bu sütun, en soldaki yerinde varsayılan olarak sabit kalacaktır.







