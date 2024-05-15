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OTC Ticket'ı Nasıl Gönderilir?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2024.05.15 MEXC
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Borsa dışı alım satım olarak da bilinen OTC kripto para alım satımı, alıcılar ve satıcılar arasında kripto para ve itibari para alışverişini ifade eder. Kripto para satın almak için itibari para kullandığınızda veya itibari para karşılığında kripto para satmaya hazırlandığınızda, OTC alım satımını kullanmanız gerekir.

MEXC platformunda OTC alım satım işlemleri gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ilgili bilgileri doldurmak ve göndermek için ticket gönderme sayfasına gidebilirsiniz. MEXC OTC Canlı Destek ekibi, size 24 saat içinde e-posta yoluyla yanıt verecektir.

1. Websitesi


MEXC resmi websitesi ana sayfasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Ardından, sayfanın en alt kısmına gidin ve ilgili sayfaya erişmek için "Kullanıcı Destek" bölümünden [Talep Gönder] seçeneğine tıklayın.


OTC ticket gönderme sayfasına erişmek için [OTC Danışma] seçeneğine tıklayın. Ardından, sorun kategorisini, talep başlığını, detaylı açıklamayı, e-posta adresini doldurun ve ekleri yükleyin (isteğe bağlı). Ardından, [Gönder] butonuna tıklayın.

Şu anda, sorun kategorisi bölümünde "P2P emirleri", "Küresel banka transferleri", "Kredi kartıyla kripto satın alma", "Üçüncü bir taraftan kripto satın alma", "MEXC Kartı", "OTC alım satım güvenliği sorunları" ve "Diğer" seçenekleri bulunmaktadır.

"Detaylı Açıklama" alanında, lütfen OTC alım satımı sırasında karşılaştığınız sorunlar hakkında detaylı bilgi verin. MEXC OTC Canlı Destek ekibi size 24 saat içinde e-posta yoluyla yanıt verecektir.


2. Uygulama


MEXC Uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Ana sayfada [Daha] seçeneğine dokunun ve "Destek" bölümünden [Talep Gönder] seçeneğini seçin.

Talep gönderme sayfasından, OTC ticket gönderme sayfasına erişmek için [OTC Danışma] seçeneğine dokunun. Ardından, sorun kategorisini, talep başlığını, detaylı açıklamayı, e-posta adresini doldurun ve ekleri yükleyin (isteğe bağlı). Ardından, [Gönder] butonuna dokunun.

Şu anda, sorun kategorisi bölümünde "P2P emirleri", "Küresel banka transferleri", "Kredi kartıyla kripto satın alma", "Üçüncü bir taraftan kripto satın alma", "MEXC Kartı", "OTC alım satım güvenliği sorunları" ve "Diğer" seçenekleri bulunmaktadır.

"Detaylı Açıklama" alanında, lütfen OTC alım satımı sırasında karşılaştığınız sorunlar hakkında detaylı bilgi verin. MEXC OTC Canlı Destek ekibi, size 24 saat içinde e-posta yoluyla yanıt verecektir.


Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


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