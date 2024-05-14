Modüler Blok Zincirleri Nedir?





Blok zinciri endüstrisinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte, tek bir blok zinciri yüz milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcıyla karşı karşıya kaldığında, hizmet kapasitesi sınırlı ve çözümler görece karmaşık olmaktadır. Sektör profesyonelleri, art arda parçalama (sharding) ve Katman2 gibi çözümler önermişlerdir. Bu çözümler giderek modüler blok zincirlerine dönüşmüştür.









Modüler blok zinciri, blok zincirinin karşılaştığı ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alan yeni bir mimari tasarım çözümüdür.





Modüler blok zincirinin temel konsepti, blok zinciri sistemini, her biri belirli işlevlere sahip ve nispeten bağımsız olarak geliştirilebilen, test edilebilen, dağıtılabilen ve yükseltilebilen bağımsız modüllere veya bileşenlere ayırmaktır. Şu anda, modüler blok zincirleri, temel olarak çalıştırma katmanı, uzlaştırma katmanı, mutabakat katmanı ve veri kullanılabilirliği katmanı olmak üzere dört parçadan oluşur.





Daha önceki blok zinciri tasarımları her şeyi kendi bünyesinde ele almayı amaçlarken, modüler blok zinciri çeşitli blok zinciri işlevlerini, her modülün belirli işlevlerden sorumlu olduğu bağımsız modüllere ayırır. Örnek vermek gerekirse, modüler blok zinciri LEGO blokları gibidir. Farklı bloklar seçilerek sonuçta istenen blok zinciri sistemi oluşturulur.













Modüler blok zinciri, farklı işlevleri farklı katmanlara dağıtır. Bu tasarım yalnızca zincirin ölçeklenebilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda blok zincirinin artan talebini karşılamak için daha fazla işlem ve veri işlemesini sağlayarak genel verimi de artırır.









Modüler blok zincirleri, geliştiricilere çeşitli DApp ortamının ihtiyaçlarını karşılamak için işlevsel modülleri esnek bir şekilde seçme ve birleştirme olanağı sağlar. Geliştiriciler, özel ihtiyaçlara göre son derece esnek blok zinciri sistemleri tasarlayabilir ve aynı zamanda bunları daha iyi koruyabilir, yönetebilir ve yükseltebilir. Bu esneklik, blok zincirlerinin performansını, istikrarını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.









Modüler geliştirme, geliştiricilerin hızlı bir şekilde yeni blok zinciri sistemleri oluşturmasına ve gerektiğinde bunları ölçeklendirip yükseltmesine olanak tanır. Geliştiriciler, ihtiyaçlarına uygun işlevsel modülleri seçerek geliştirme süresini ve karmaşıklığını azaltarak geliştirme verimliliğini artırabilir. Bu basitleştirilmiş geliştirme süreci, blok zinciri teknolojisinin tanıtımını ve benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olur.













Geçmişteki entegre blok zinciri sistemleriyle karşılaştırıldığında, modüler blok zincirleri oluşturmak daha büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu karmaşıklık, kullanıcıların ve geliştiricilerin öğrenme zorluğunu artırarak uygulamaların benimsenmesini ve geliştirme hızını potansiyel olarak etkilemektedir.









Ethereum veya Bitcoin gibi entegre ağların aksine, modüler ağların gerçek ortamlardaki deneyimleri sınırlıdır. Olgun zincirler kapsamlı test ve doğrulamalardan geçerken, modüler ağların yüksek trafikli gerçek dünya ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheler devam etmektedir.









Modüler blok zinciri gelişimi henüz başlangıç aşamasındadır. Piyasada modüler ağlara yönelik önemli bir ilgi olmasına rağmen, şu anda bu ağlar olgun ağların karşılaştığı kapsamlı gerçek dünya testlerinden ve doğrulamasından yoksundur. Modüler blok zincirleri henüz gelişimlerinin erken aşamalarında olup, uzun vadeli istikrar ve verimlilikleri belirsizdir.













Celestia, işlem kayıtlarını depolamak ve veri kullanılabilirliğini sağlamak üzere bir ağ olarak hizmet veren, hayata geçirilen ilk modüler blok zinciri ağıdır. Modüler bir mimari benimseyen Celestia, geliştiricilerin belirli ihtiyaçlara göre farklı işlevsel modülleri seçerek ve birleştirerek blok zinciri çözümlerini özelleştirmelerine olanak tanır.









Omni Network, Op, Arb, zkS ve Stark gibi Rollup ağları için birlikte çalışabilirlik sağlamak üzere tasarlanmış Ethereum birlikte çalışılabilirlik altyapısıdır. Tüm Rollup ağları ve Ethereum üzerindeki modüler uygulamalar için temel altyapı görevini üstlenerek, sorunsuz ve güvenli çapraz Rollup kullanıcı deneyimleri sağlar. Omni, güvenli, verimli ve küresel olarak uyumlu bir çerçeve sunarak Ethereum'u kullanıcılar ve geliştiriciler için tek, birleşik bir işletim sistemi olarak sunar.









AltLayer, Optimistic Rollups üzerine inşa edilmiş, Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos ve hatta Arbitrum ile Optimism gibi Katman1 ve Katman2 çözümleriyle bağlantı kuran geçici bir ölçeklendirme katmanıdır.





AltLayer, EVM ve WASM için varsayılan destek ile birden fazla zinciri ve sanal makineyi (VM) destekler. Bu nedenle, AltLayer tek bir Katman1 veya Katman2 çözümü ile sınırlı olmayıp, tüm EVM ve WASM uyumlu zincirler için modüler ve değiştirilebilir bir ölçeklendirme çözümü olarak hizmet vermektedir.









Dymension, kullanıcı arayüzü olarak hizmet veren modüler blok zinciri RollApps ile tanınır. Bu RollApp'ler oyundan DeFi ve NFT piyasalarına kadar çeşitli uygulamaları destekler. Merkezinde, ağ eylemlerini koordine etmekten, RollApp sorgularını yönetmekten ve sistem genelinde tutarlılığı korumaktan sorumlu bir sunucu backend arabirimine benzeyen Dymension Hub yer almaktadır.









Mantle Network, Ethereum mainnet verimini artırmak ve maliyetleri düşürmek için modüler bir mimari kullanarak iyimser rollup'ları gelişmiş veri kullanılabilirliği ile birleştiren bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür.









MEXC, TIA, OMNI, MNT, DYM ve ALT gibi blok zinciriyle ilgili modüler tokenleri listelemiştir. Bu spot tokenleri, MEXC platformundan satın alabilirsiniz.





Örnek olarak, TIA satın almayı inceleyelim. Cep telefonunuz üzerinden MEXC uygulamasını açın, üstteki arama çubuğuna “TIA” yazın ve “Spot” bölümünde yer alan “TIA” tokeni seçin. Mum grafiği sayfasında [Al] seçeneğine dokunun. Ardından, emir türünü seçin ve emir miktarı gibi bilgileri doldurun. Son olarak, satın alma işlemini tamamlamak için [TIA Al] butonuna dokunun.









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