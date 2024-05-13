Belirli Bir Tarih için Mum Grafiği Verileri Nasıl Hızlıca Sorgulanır?





Günlük alım satımlarda veya mevcut piyasa koşullarını incelerken en sık kullanılan araç Mum grafiğidir. Geçmiş işlemleri incelemek istediğinizde, görüntülemek istediğiniz tarih aralığındaki mum çubuklarının eğilimini bulmak için genellikle Mum grafiğinde sola ve sağa kaydırma yaparsınız.





Belirli tarihlere ait Mum grafiği verilerini bulmanızı kolaylaştırmak için MEXC, Mum grafiği verilerinin tarihini kolay ve hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmuştur. Bu özelliği, Mum grafiği üzerindeki tarih aralığını kendi isteklerinize göre filtrelemek ve aramak için kullanabilirsiniz.









Şu anda, bu özellik yalnızca websitesinde desteklenmektedir. Bu içerikte, TradingView mum grafiği modu kullanılarak süreç gösterilecektir.









MEXC resmi websitesinde hesabınıza giriş yapın ve ana sayfasının üst menü çubuğunda bulunan [Vadeli İşlemler] sekmesinden [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] veya [Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri] seçeneğini seçin. Bu içeriğimizde, örnek olarak USDT-M sürekli vadeli işlemlerini kullanacağız. Daha sonra, Vadeli işlemler sayfasındaki Mum grafiğinin üzerinde bulunan [TradingView] moduna geçin.









Mum grafiğinin sol alt köşesinde bulunan takvim butonuna tıklayın. Daha sonra, [Tarih] bölümünden, Mum grafiğinde görüntülenmesini istediğiniz belirli tarih ve saati seçin. Örneğin, 20 Nisan 2024 12:00. Bilgileri girdikten sonra [Tarihe Git] butonuna tıklayın.









Mum grafiği otomatik olarak ayarladığınız zamana gidecek ve Mum grafiğinde aradığınız tarihe karşılık gelen mum çubuklarını gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.













Benzer şekilde, vadeli işlemler sayfasındaki Mum grafiğinin üzerinde bulunan [TradingView] moduna tıklayın.





Mum grafiğinin sol alt köşesinde bulunan takvim butonuna tıklayın. Ardından, [Özel Aralık] bölümünden, aşağıdaki örnek görselde olduğu gibi 10 Nisan 2024 12:00 ile 20 Nisan 2024 12:00 gibi bir dönem aralığı seçin. Bilgileri girdikten sonra [Tarihe Git] butonuna tıklayın.









Mum grafiği, otomatik olarak ayarladığınız tarih aralığına gidecektir. Mum grafiğinin yatay eksenini gözlemleyerek, mevcut sayfada görüntülenen mum grafiğinin aradığınız tarih aralığındaki mum grafiğinin eğilimini gösterdiğini görebilirsiniz.









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