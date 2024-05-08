MX Bölgesi Nisan Ayı Etkinlik Raporu





Bitcoin, Nisan ayında resmi olarak halving sürecini tamamladı ve bir geri çekilme yaşayarak önceki halving örneklerini tekrarladı. En düşük noktasında, fiyat 60.000$ seviyesinin altına düşerek genel piyasada bir düşüşe yol açtı. Buna rağmen MX, Nisan ayında yeni bir artış dönemine girerek 5,858$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı ve güncel fiyatı 4,9$ civarında seyretmeye devam ediyor. MX token tutmak, yatırımcıların yalnızca fiyat artışlarından yararlanmalarını sağlamakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda özel aylık etkinliklere katılmaya ve ücretsiz airdrop ödülleri kazanmaya da olanak tanıyor. " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğimizi inceleyerek MX tutmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.









2024 Nisan ayında MEXC platformu, 5 Launchpad etkinliği ve 299 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 304 airdrop etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerde 17,38 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı ve %76 gibi yüksek bir APY (Yıllık Getiri Yüzdesi) elde edildi.





MEXC platformundan alınan istatistiksel verilere göre, Nisan ayında 304 airdrop ödülü arasında ilk üç token %450'nin üzerinde fiyat artışı sergiledi. Nisan ayında en yüksek artışa sahip token, %607,4'e varan fiyat artışıyla POPCAT oldu. Onu yakından takip eden ikinci ve üçüncü tokenler olan DLORD ve WUF sırasıyla %484,5 ve %464,2'lik fiyat artışları sergiledi. En yüksek fiyat artışına sahip ilk 10 token arasında, tüm tokenler %120'nin üzerinde bir fiyat artışı sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artış Yüzdesi (30 Nisan İtibarıyla) POPCAT 18 Nisan 2024 %607,40 DLORD 26 Nisan 2024 %484,50 WUF 15 Nisan 2024 %464,20 APU 6 Nisan 2024 %263,92 LUST 30 Nisan 2024 %220,00 OCH 4 Nisan 2024 %215,00 QTK 13 Nisan 2024 %187,90 ANDYETH 11 Nisan 2024 %156,10 CHATAI 11 Nisan 2024 %143,44 GOL 29 Nisan 2024 %126,40









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasının gezinme çubuğunda bulunan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













Henüz MX tutmuyorsanız ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.





MX Token tutmak yalnızca airdrop etkinliklerine ücretsiz olarak katılmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda indirimli işlem ücretlerinden de yararlanmanızı sağlar. MX tutarak, MX Kesintisi işlevini kullanabilir ve vadeli işlem ücretlerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz.





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