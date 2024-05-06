Çekim Hatası Mesajları ve Yaygın Sorunlar









Blok zincirinde, bir ağ adresi genellikle blok zinciri ağındaki katılımcıları veya varlıkları tanımlamak ve bulmak amacıyla kullanılır. Farklı blok zinciri ağlarının kendi adres isimlendirme kuralları ve adres formatları vardır.





Örneğin, Ethereum ağ adresleri “0x” ile başlar ve ardından 40 on altılık karakter gelirken, Bitcoin adresleri genellikle “1” ile başlar ve ardından 26 ila 35 karakter gelir. Ya da, “bc1” ile başlar ve ardından 41 ile 62 karakter gelir.









Memo, belirli blok zinciri ağlarındaki işlemlere eklenen bir metin veya veri alanıdır. Bir işlem için ek bilgi veya talimat sağlamak amacıyla kullanılabilir ve söz konusu işlemle ilişkilendirilir.





Farklı blok zinciri ağlarının kendi düzenlemeleri ve kısıtlamaları olabilir. Bu nedenle, Memo alanını doldururken ilgili kurallara uymak son derece önemlidir. Bazı blok zinciri ağlarında Memo alanı genellikle isteğe bağlıdır. Memo hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz “ Memo/Etiket Nedir? ” başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Çekim SMS kodunu veya e-posta doğrulama kodunu onaylamadan önce girdiğiniz Memo bilgisinin yanlış olduğunu fark ederseniz, "Çekim" bölümüne gidebilir ve bu çekim işlemi için [İptal Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra, çekim işlemini doğru adres ve Memo ile yeniden başlatabilirsiniz.





Websitesi: MEXC resmi websitesi ana sayfası gezinme çubuğundan [Cüzdan] seçeneğine ve açılır menüden [İşlem Geçmişi] seçeneğine tıklayın. İşlem geçmişi sayfasında, [Çekim] butonuna tıklayın ve iptal işlemine devam edin.

Uygulama: MEXC Uygulaması ana sayfasında, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun ve açılan sayfadan [İşlemler] seçeneğine ve ardından [Yatırma/Çekme] seçeneğine dokunun. Son olarak [Çekim] sayfasında iptal işlemine devam edin.





Çekim işlemi onay e-postası veya SMS kodunu aldıktan sonra yanlış Memo bilgisini girdiğinizi fark ederseniz, çekim işlemi için TxID bilgisini kopyalayabilir ve varlıklarınızı iade etmesi konusunda yardım almak için alıcı platformla iletişime geçebilirsiniz.









Varlık çekim işlemi sırasında, çekim ağıyla eşleşmeyen veya başka karakterler içeren bir adres girerseniz, “Çekim adresi, kurallara uygun değil” veya “Adres ve ağ eşleşmiyor, lütfen kontrol edin ve tekrar deneyin.” şeklinde bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, geçerli çekim ağını seçmeniz ya da çekim ağına karşılık gelen doğru çekim adresini girmeniz gereklidir.





Aşağıdaki görselde görüleceği üzere, MEXC'den USDT çekerken, çekim adresi olarak ERC20 adresi kullanırken çekim ağı olarak TRX (TRC20) ağını seçerseniz, “Çekim adresi, kurallara uygun değil” mesajı görüntülenir.













Geçerli ağ meşgulse ve yoğun bir ağ trafiği yaşanıyorsa, çekim işleminiz için bir “Ağ meşgul” mesajı görüntülenecektir. Farklı bir ağ seçebilir veya çekim işlemini tekrar denemeden önce bir süre bekleyebilirsiniz.





Yukarıdaki varlık çekim hata mesajlarına ek olarak, çekim işlemlerinizde aşağıdaki yaygın sorunlarla da karşılaşabilirsiniz:









Çekim durumunuz “İşleniyor” olarak görüntüleniyorsa, bu durum blok zinciri ağlarının doğasından ve transferlerde gecikmelere neden olabilecek olası yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Lütfen işlemin gerçekleşmesi için sabırla bekleyin.





Varlık çekim durumunuz "Tamamlandı" olarak görüntüleniyorsa fakat gönderilen varlıklar hesabınıza ulaşmadıysa, blok zincirindeki onay sayısının alıcı tarafın gerekliliklerini karşılayana kadar sabırla bekleyin. TxID bilgisini MEXC'den kopyalayabileceğinizi size hatırlatmak isteriz. Daha fazla yardım almak için lütfen varlıkların aktarıldığı platforma ait Canlı Destek ekibiyle iletişime geçin.





Varlık çekim talebiniz, oluşturulan bir TxID olmadan 6 saatten fazla bir süredir bekliyorsa, lütfen hemen MEXC'nin çevrimiçi Canlı Destek ekibiyle iletişime geçin ve varlık çekim talebinizin ekran görüntüsünü sağlayın. Talebiniz konusunda size yardımcı olacağız. Aşağıda, MEXC platformunda TxID bilgisinin nasıl bulunacağını gösteren bir ekran görüntüsü yer almaktadır.













Çekim SMS kodunu veya e-posta doğrulama kodunu onaylamadan önce girdiğiniz çekim adresinin yanlış olduğunu fark ederseniz, "Çekim" bölümüne gidebilir ve bu çekim işlemi için [İptal Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra, çekim işlemini doğru çekim adresini girerek yeniden başlatabilirsiniz.





Websitesi: MEXC resmi websitesi ana sayfası gezinme çubuğundan [Cüzdan] seçeneğine ve açılır menüden [İşlem Geçmişi] seçeneğine tıklayın. İşlem geçmişi sayfasında, [Çekim] butonuna tıklayın ve iptal işlemine devam edin.

Uygulama: MEXC Uygulaması ana sayfasında, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun ve açılan sayfadan [İşlemler] seçeneğine ve ardından [Yatırma/Çekme] seçeneğine dokunun. Son olarak [Çekim] sayfasında iptal işlemine devam edin.





Çekim e-postasını veya SMS kodunu onayladıysanız, sistem otomatik olarak çekim işlemini başlatacak ve transfer süreci sonlandırılamayacaktır. Blok zinciri adreslerinin anonim olması nedeniyle alıcının kimliğini tespit etmemiz mümkün değildir. Yanlış adrese varlık çektiyseniz, lütfen varlıklarınızın iadesini görüşmek için hedef adresin sahibiyle diğer yollarla iletişime geçmeyi deneyin.





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