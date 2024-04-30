MEXC'den Gelen E-posta Bildirimlerini Neden Alamıyorum?





MEXC'nin doğrulama kodları, fiyat değişikliği bilgileri ve pozisyon değişikliği bildirimleri gibi platform bilgileri, kullanıcılara e-posta, SMS, uygulama içi bildirimler vb. yoluyla iletilir ve kullanıcıların ilgili bilgileri anında almalarına olanak tanır.





E-posta adresinizi başarıyla bağladıysanız ancak MEXC'den gelen e-posta bildirimlerini alamıyorsanız, sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.









1.1 Hesap açarken kullanılan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olun





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Üst menü çubuğunda bulunan profil simgesine tıklayın ve açılır listeden [Güvenlik] seçeneğini seçin. Güvenlik sayfasından, e-posta doğrulaması için hesabınıza bağladığınız e-posta adresinizi görüntüleyebilirsiniz.





Doğrulama kodlarının, ilgili e-posta adresine gönderilip gönderilmediğini kontrol edin. Kodları hâla alamıyorsanız, yeniden e-posta adresi bağlamak için sağ tarafta bulunan [Değiştir] butonuna tıklayın. E-posta adresini değiştirmeyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için " MEXC Hesabınıza Bağlı E-posta Adresinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









1.2 Posta kutunuzdaki önemsiz klasörünü veya diğer klasörleri kontrol edin





E-posta hizmet sağlayıcısının MEXC e-postalarını gelen kutusu dışındaki klasörlere yerleştirip yerleştirmediğini doğrulamak için lütfen bağlı e-postanızdaki gereksiz klasörünü veya diğer klasörleri kontrol edin.





MEXC'den gelen e-postalar, önemsiz klasörüne veya diğer klasörlere yerleştirilmişse, ayarlar üzerinden MEXC e-posta alan adlarını beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Böylece gelecekteki MEXC e-postaları gelen kutusunda görünecektir. Aşağıdaki bölümlerde MEXC e-posta alan adlarının beyaz listeye manuel olarak nasıl ekleneceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır, bu nedenle lütfen içeriği okumaya devam edin.





1.3 E-posta istemcisinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin





Bir e-posta istemcisi uygulaması kullanıyorsanız, ağ bağlantısının düzgün olup olmadığı, e-posta istemcisi sürümünün eski olup olmadığı, üçüncü taraf istemcilerin kullanılıp kullanılmadığı ve antivirüs yazılımınız tarafından engellenip engellenmediği gibi e-posta istemcisinin düzgün çalışmasını engelleyen durumları kontrol etmeniz gerekir.





Olasılıkları eleyemiyorsanız veya herhangi bir şüpheniz varsa, posta kutusunun web sürümünü kullanmayı deneyebilirsiniz. Lütfen resmi websitesi bağlantısını kullandığınızdan emin olun.





1.4 E-posta gelen kutunuzun dolu olup olmadığını kontrol edin





Gelen kutusu kapasiteniz sınıra ulaştıysa, e-posta gönderemeyebilir veya alamayabilirsiniz. MEXC e-postalarına yer açmak için eski, önemsiz ve reklam e-postalarını silebilirsiniz.





1.5 Gmail ve Outlook gibi ana akım e-posta sağlayıcılarını kullanın





E-posta bildirimlerini almak için Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud vb. gibi genel e-posta sağlayıcılarını kullanmaya çalışın. Bazı şirketler harici e-postaları otomatik olarak engellediğinden, hesap açarken şirketinizin sağladığı iş e-postasını kullanmanız önerilmez.





1.6 Ağ gecikmeleri yaşanabilir. Bu nedenle, gelen kutunuzu daha sonra tekrar kontrol etmeniz önerilir. Doğrulama kodu, 15 dakika boyunca geçerlidir.





Ağ iletimindeki gecikmeler, gönderici ve alıcı sunucuların işleme mekanizmalarındaki gecikmeler, alıcı istemcilerin ayarları vb. nedenlerle e-posta bildirimleri gecikebilir. Bu nedenle, herhangi bir e-postanın teslim edilip edilmediğini görmek için bir süre sonra gelen kutunuzu tekrar kontrol edebilirsiniz.





1.7 Yine de e-posta alamıyorsanız, e-postalar engellenmiş olabilir. MEXC e-posta etki alanını beyaz listeye manuel olarak eklemeniz ve ardından tekrar e-posta almayı denemeniz gereklidir.





MEXC e-posta etki alanının beyaz listeye manuel olarak eklemeye ilişkin açıklamalar için lütfen aşağıdaki bilgileri incelemeye devam ediniz.









Örnek olarak, Gmail ve Outlook kullanarak beyaz liste ayarlanmasını göstereceğiz.









Gmail hesabınıza ( https://accounts.google.com ) adresinden giriş yapın.









Posta kutusu sayfasında, sağ üst köşede bulunan ayarlar simgesine [⚙️] tıklayın ve [Tüm ayarları görüntüleyin] seçeneğine tıklayın.









MEXC e-postalarının engellenip engellenmediğini görüntülemek için [Filtreler ve Engellenen Adresler] seçeneğine tıklayın. MEXC etki alanının veya e-postasının engellenmesine neden olan bir ayar mevcutsa, lütfen MEXC etki alanını kaldırın.









“Filtreler ve Engellenen Adresler” sayfasında [Yeni filtre oluştur] seçeneğine tıklayın. “Gönderen” alanına mexc.com şeklinde MEXC alan adresini veya e-posta adresini girin ve [Filtre Oluştur] seçeneğine tıklayın.









“Asla Spam'a gönderme” seçeneğini işaretleyin ve kimliğinizi doğrulamak için [Filtre oluştur] seçeneğine tıklayın.









Kimliğinizi doğruladıktan sonra beyaz liste başarıyla ayarlanır. “Filtreler ve Engellenen Adresler” sayfasında, yeni tamamladığımız beyaz liste ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.









Not: Beyaz listeyi başarıyla ayarladıktan sonra, bazı e-posta servis sağlayıcılarının devreye girmesi biraz zaman alabilir. E-posta doğrulama kodunu tekrar almayı denemeden önce 10 dakika beklemeniz önerilir.









Outlook Mail hesabınıza ( https://outlook.office365.com /) adresinden giriş yapın.









Posta kutusu sayfasında, sağ üst köşedeki ayarlar simgesine [⚙️] tıklayın ve “Posta” bölümündeki [Gereksiz e-posta] seçeneğine tıklayın.





“Gereksiz e-posta” sayfasında, MEXC e-postalarının “Engellenen gönderenler ve etki alanları” altında engellenip engellenmediğini kontrol edebilirsiniz. MEXC etki alanı veya e-posta engellenmişse, lütfen MEXC etki alanını engellenenlerden kaldırın.





“Güvenli gönderenler ve etki alanları” altında, [+ Ekle] seçeneğine tıklayın ve mexc.com şeklinde MEXC etki alanı adreslerini veya e-posta adresini girin, ardından [Ekle] seçeneğine tıklayın. Beyaz liste ayarlamasını tamamlamak için [Kaydet] seçeneğine tıklayın.









Not: Beyaz listeyi başarıyla ayarladıktan sonra, bazı e-posta servis sağlayıcılarının devreye girmesi biraz zaman alabilir. E-posta doğrulama kodunu tekrar almayı denemeden önce 10 dakika beklemeniz önerilir.









Etki Alanı Beyaz Listesi:





E-posta Beyaz Listesi

mexc@email.mexc.link

mexc@email.mexc.ci

mexc@email.mexc.cg

mexc_official@email.mexc.link

do_not_reply@mailer.mexc.sg

mexc@notice.mexc.link

mexc@notice.mexc.cg

mexc@notice.mexc.ci

mexc@info.mexc.link

mexc@info.mexc.cg

mexc@info.mexc.ci

dontreply@notification.mexc.link

dontreply@notification.mexc.cg

dontreply@notification.mexc.ci



