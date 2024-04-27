MeFA (DePIN) Nedir?









MeFA ya da DePIN, Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı (Decentralized Physical Infrastructure) anlamına gelen, gelişmekte olan bir kavramdır. Özünde, kullanıcıları, ağ altyapısını kolektif olarak inşa etmek ve sürdürmek için depolama alanı, kablosuz ağlar, geniş bant, bulut bilişim yetenekleri vb. gibi kaynaklarını paylaşmaları için token ödülleri aracılığıyla teşvik eder.





MeFA (DePIN) konsepti ilk olarak 2022'nin sonunda Messari'nin web3 fiziksel altyapısı için halka açık isimlendirme yarışmasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra Messari, bu kavramı yıllık ve özel raporlarında benimseyerek MeFA'yı (DePIN) bu parça için birleşik isim haline getirmiştir.













Geleneksel fiziksel altyapı ağlarıyla karşılaştırıldığında MeFA (DePIN) aşağıdaki avantajlara sahiptir:









MeFA (DePIN), geleneksel fiziksel altyapı inşası ve bakımı ile ilgili maliyetlerin yanı sıra çok sayıda çalışana sahip olma masrafını da ortadan kaldırır. Kullanıcıları kişisel ağ kaynaklarını paylaşmaları için token ödülleri aracılığıyla teşvik ederek, sektör için giriş engellerini azaltır. Ayrıca, mevcut donanımı ağa bağlayan MeFA'nın (DePIN) başlangıç hızı, geleneksel altyapı inşasından çok daha yüksektir ve engelsiz küresel genişleme için rekabet avantajı sağlar.









MeFA (DePIN) aracılığıyla kurulan ağlar binlerce düğüme dayanır ve kötü niyetli saldırılar veya teknik arızalardan kaynaklanan veri kaybı risklerini azaltır. Bu, geleneksel fiziksel altyapı ağlarına göre önemli bir avantajdır.









MeFA (DePIN), herkesin, her yerde, kendi ihtiyaçlarına uygun fiziksel altyapıya katılmasına ve inşa etmesine olanak tanır. Bunun aksine, geleneksel altyapı projeleri genellikle merkezi bir kuruluş tarafından dikte edilir ve kullanımınızın şart ve koşullarını belirler.









Messari'nin sınıflandırmasına göre MeFA (DePIN) sektörü iki ana kategoriye ayrılabilir: Fiziksel Kaynak Ağları ve Dijital Kaynak Ağları.





Fiziksel Kaynak Ağları kablosuz ağları, coğrafi uzamsal ağları, mobil ağları ve enerji ağlarını kapsar. Dijital Kaynak Ağları depolama ağlarını, bant genişliğini ve bilgi işlem ağlarını kapsar. Her ikisinin de örnekleri aşağıdaki görselde gösterilmektedir:













Fiziksel Kaynak Ağları, tüketilebilir ve yeri değiştirilemez kriptografik ağ hizmetleri sağlamak için teşvik tedbirleri kullanarak, konuma bağlı donanım ekipmanı kullanır. Ana avantajı, sermaye yatırımını ve işletme giderlerini önemli ölçüde azaltmasında yatmaktadır. MeFA'nın (DePIN) avantajlarında daha önce belirtildiği gibi, Fiziksel Kaynak Ağları geleneksel sermaye yatırımını ve işletme giderlerini ağ katılımcılarına tahsis eder.









Dijital Kaynak Ağları, kullanıcıları, değiştirilebilir dijital kaynaklar sağlamak için teşvik edici önlemler kullanarak donanım kullanmaya teşvik eder. Bu ağın önemli bir özelliği, katılımcıların yeni donanım satın almasını gerektirmeden mevcut boş kaynakları yeniden kullanmaya odaklanmasıdır. Dijital Kaynak Ağları, küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve işletmelerin büyük miktarda boş kaynağı kullanmaları için çözümler sunmayı amaçlamaktadır.













Filecoin, IPFS protokolü üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir depolama ağıdır ve merkeziyetsiz depolama sektöründe lider bir projedir. Proje, küresel olarak kullanılabilir depolama alanı için hizmet sağlamak üzere verimli bir pazar kurmayı ve kullanıcıların depolama ücretlerini düşük maliyetlerle ödemelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.









Arweave ve Filecoin aynı alana ait olup her ikisi de merkeziyetsiz depolamaya odaklanmaktadır. Arweave, verileri blok zincirinde depolayarak "kalıcı depolama" adı verilen bir yöntem benimser ve bilgilerin asla kaybolmamasını sağlar.









Worldcoin, OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman tarafından, herkesin küresel ekonomiye katılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dünya çapında insanların çoğunun şu anda kimliklerini doğrulamak için dijital bir araçtan yoksun olduğu düşünüldüğünde, Worldcoin'in vizyonu dünyanın en büyük ve en adil dijital kimlik ve para birimi sistemini oluşturmaktır.









Helium, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için özel olarak tasarlanmış, merkeziyetsiz bir blok zinciri ağıdır. Helium, ilk aşamalarında blok zinciri teknolojisi ve token teşvikleri aracılığıyla çok sayıda kullanıcıyı cezbetmiş ve kullanıcıları merkeziyetsiz bir ağ oluşturmak için kablosuz ağlar kurmaya teşvik etmiştir. Helyum erişim noktası cihazlarının giriş engelinin düşük olması da kullanıcıların ilgisini çekmekte önemli bir rol oynamıştır. Daha sonra, kullanıcı sayısının az olması nedeniyle proje 2022 yılında Solana ağına taşınmıştır.









IOTA, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için özel olarak tasarlanmış, IoT cihazları arasında veri ve değer alışverişini desteklemeyi amaçlayan açık kaynaklı bir dağıtılmış defter teknolojisidir. IOTA'yı diğerlerinden ayıran şey, enerji ve hesaplamalı kaynak tüketimini azaltırken hızlı işlem onayları ve yüksek verim sağlayan "Tangle" adı verilen bir veri yapısını benimsemesidir. Bu, IOTA'yı IoT cihazları arasındaki ekonomik etkileşimleri kolaylaştırmak için potansiyel bir çözüm haline getirir.









io.net , Solana üzerine kurulu, merkeziyetsiz bir bilgi işlem gücü ağıdır ve boşta bekleyen bilgi işlem gücüne sahip kullanıcıların, yoğun kaynaklı yapay zeka şirketlerine bilgi işlem gücü sağlamasına olanak tanır. Şu anda, proje tokeninin yakın zamanda listelenmesi beklenmektedir ve piyasada merakla beklenen DePIN+AI projelerinden biridir.









MeFA (DePIN) serisi, piyasanın dikkatini ilk kez 2023'ün ortalarında çekmiştir. Şu anda, hâla başlangıç aşamasındadır. Katılmak isteyen normal kullanıcılar için en kolay yol, belirtilen tokenlerden satın almaktır. Şu anda MEXC, hem spot hem de vadeli işlemlerde bu içerikte geçen tüm popüler MeFA (DePIN) projelerini listelemiştir. MEXC'de, bu tokenlerden satın alabilirsiniz.





Örnek olarak WLD tokeni ele alalım. MEXC uygulamasında hesabınıza giriş yapın. Ana sayfada bulunan arama çubuğuna "WLD" yazın. Mum grafiği sayfasına girmek için [Spot] seçeneğini seçin. Alım satım sayfasına girmek için [Al] seçeneğine dokunun. Emir türünü seçin, miktarı girin ve satın alma işleminizi tamamlamak için [WLD Al] seçeneğine dokunun.







