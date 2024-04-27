Solanaissance: Solana'nın Yeniden Doğuşunun Arkasında Yatan Nedenler





"Ethereum Katili", "Yeni Nesil Blok Zinciri" ve "Yüksek Hızlı Halka Açık Blok Zinciri", piyasanın Solana ağına verdiği unvanlardan bazılarıdır. Solana'daki yüksek performans ve düşük işlem ücretleri, o dönemde Ethereum ağında yaygın olan tıkanıklık ve yüksek işlem ücretleri sorunlarını kısmen gidermiştir.





FTX borsasının çöküşünün ardından Solana ağı uzun bir yeniden yapılanma sürecinden geçmiş ve bir kez daha eski gücüne kavuşmuştur.









Aşağıda, başlangıcından yükselişine, çöküşüne ve ardından yeniden yapılanmasına kadar önemli kilometre taşlarını ve olayları içerecek şekilde Solana ağının gelişim tarihinin bir özetine yer verilmektedir.





2020 Mart: Solana mainneti piyasaya sürüldü.





2020 Temmuz: FTX, merkeziyetsiz borsası Serum'u oluşturmak için Solana'yı temel blok zinciri olarak benimsediğini duyurdu ve Solana ağına yönelik ilk piyasa ilgisinin artmasına öncülük etti.





2021 Mart: Tether, merkeziyetsiz finans için önemli bir gelişme olan Solana'da stabil coin arzını duyurdu.





2021 Haziran: Solana, aralarında Sam Bankman-Fried yönetimindeki Alameda Research'ün de bulunduğu kurumsal yatırımcılarla 314 milyon dolarlık bir fonlama turunu tamamladı.





2021 Eylül: Magic Eden, Solana ağının NFT alım satım piyasasındaki boşluğu doldurarak Solana'da kullanıma açıldı.





2021 Kasım: Solana'nın toplam kilitli değeri 1 milyar dolara ulaştı. Bu değer, o sırada Ethereum'un TVL'sinin onda biri ve BNB Zinciri'nin üçte ikisi kadardı.





2021 Aralık: STEPN, Solana ağına önemli bir trafik ve yeni kullanıcılar getirerek Solana'da kullanıma açıldı.





2022 Şubat: Solana, Ethereum'u geride bırakarak en çok aktif geliştiriciye sahip blok zinciri oldu.





9 Kasım 2022: FTX çöktü ve birkaç gün içinde SOL'da yaklaşık %75'lik bir düşüşe yol açtı.





2022 Kasım: Tether, Solana ağından çekilerek 1 milyar USDT'yi ERC20 ağına geçirdiğini duyurdu.





2022 Aralık: Önde gelen NFT projeleri DeGods ve y00ts, Solana ağından Ethereum ve Polygon'a geçtiklerini duyurdu.





2023 Mayıs: BRC-20 ve meme tokenlerin popülerliği, yüksek gaz ücretlerine yol açarak birçok kullanıcının alım satım için Solana'ya geçmesine neden oldu. Solana'nın günlük aktif adres sayısı 490.000 ile zirveye ulaştı.





2023 Ağustos sonu - Eylül başı: Shopify ve Visa, Solana ile entegrasyonlarını duyurarak Solana'nın Web2 dünyasındaki ödeme hizmetlerini genişletti.





2023 Aralık: Solana ekosistemi yeniden yükselişe geçti ve toplam kilitli değer iki ay içinde yaklaşık 300 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi.





2024 Mart: SOL token, BNB'nin piyasa değerini aşarak 200 doları aştı ve dünyanın dördüncü en büyük kripto para birimi haline geldi.













Solana ağının başarısı ve çöküşü bir dereceye kadar FTX ile yakından ilgilidir. FTX ile iş birliği, Solana'nın kripto alanında önemli bir etki yaratmasına yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, FTX'in çöküşünün Solana ağının çöküşüne yol açması da FTX ile olan kapsamlı iş birliğinden kaynaklanmıştır.





FTX borsası, toplam SOL tokenlerinin %10'undan fazlasını elinde tutuyordu. FTX borsasının çöküşünden sonra, SOL'un satışının piyasada paniğe neden olacağına dair endişeler vardı. Ayrıca, Sam Bankman-Fried'in yanıltıcı tavırları nedeniyle, kripto topluluğu içinde Solana'ya karşı güvensizlik oluştu. Sonunda, Solana tokenlerinin ve ağın TVL'sinin fiyatı hızla düştü.









FTX borsasının çökmesinden kısa bir süre sonra, stabil coin projesi Tether, Solana ağından Ethereum ERC-20'ye 1 milyar USDT aktarıldığını duyurdu.





Aralık ayında, Solana ağındaki önde gelen NFT projeleri DeGods ve y00ts art arda Solana'dan Ethereum ve Polygon ağlarına geçtiklerini duyurdu.





Önemli projelerin Solana ağından ayrılması, Solana'ya yönelik resmi şüpheleri yansıtmıştır. Ayrıca ağın teknik güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerden bahsetmeleri Solana ağını çevreleyen güven krizini daha da derinleştirmiştir.









Kripto dünyası büyümeye ve genişlemeye devam ettikçe, Ethereum ekibinin kendisi de dahil olmak üzere, Ethereum ağının doğasında var olan sorunların farkına varan ve bu sorunları çözmek için çalışan ekiplerin sayısı da giderek artmaktadır.





Solana ekibine benzer şekilde, Aptos, Sui ve diğer ekipler düşük işlem ücretleri ve yüksek verimlilikle yeni blok zincirleri inşa etmektedir. Ayrıca Optimism ve Arbitrum gibi Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirme yapan Katman 2 ekipleri de faaliyet göstermektedir.





Bu blok zincirlerinin kurulması kullanıcılara daha fazla seçenek sunarken Solana'nın daha düşük işlem ücretleri ve iyi performans sunan blok zincirlerinin rekabetiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.













Bitcoin halving yaklaşırken, kripto piyasası bir kez daha boğa piyasasına hazırlanmaktadır. Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanması da aynı şekilde kripto piyasasına daha fazla kaynak çekmiştir. Kripto para dünyasının bir üyesi olarak Solana da bu süreçten olumlu etkilenmiştir ve bu da ekosistemin genel gelişimi için iyiye işarettir.









FTX borsasının çöküşünün Solana üzerindeki neredeyse yıkıcı etkisine rağmen, ağ diğer blok zincirlerine kıyasla önde gelen sayıda aktif geliştiriciye sahip olmaya devam etmektedir. Ekip, ekosistemi güçlendirmek ve genişletmek için dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle etkileşime girerek birden fazla şehirde hackathon etkinlikleri düzenlemeye devam etmektedir.





Ayrıca ekip, depolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için "durum sıkıştırma" gibi yeni depolama veri yöntemlerini tanıtarak uzun süredir devam eden kesinti süresi sorununu ele almaya ve optimize etmeye devam etmektedir. Sürekli geliştirme çabaları, topluluk içinde güvenin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmaktadır.









Meme tokenler, Solana'nın yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynamıştır. SILLY, WIF, BONK, BOME ve SLERF gibi tokenler art arda zenginleşme sürecine katkıda bulunmuştur. Bu etki, Solana ağı üzerindeki işlem hacminin ve piyasa ilgisinin artmasında kilit bir faktör olmuştur.





Meme tokenler, Solana ağı bünyesindeki çeşitli DeFi protokollerine kaynak çektikçe, Kilitli Toplam Değer'in (TVL) sürekli olarak artmasına ve dolayısıyla SOL token fiyatının yükselmesine neden olmuştur.









Solana ağının yeniden doğuşu artık kesin olarak gerçekleşmiştir. Şu anda ağa katılan kullanıcılar için, airdrop ödülleri kazanmak üzere zincir üstü projelere katılmanın yanı sıra SOL tokenlerine yatırım yapmak da bir seçenek olarak sunulmaktadır.





MEXC platformu, SOL tokenleri için 200 kata kadar kaldıraçla hem spot alım satım hem de vadeli işlem alım satımı imkanı sunar. Yatırım tercihlerinize bağlı olarak, yatırım için size uygun alım satım türünü seçebilirsiniz. Örnek olarak spot alım satımı kullanarak MEXC'de nasıl SOL token satın alacağınızı göstereceğiz.





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