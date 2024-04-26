Vadeli İşlemler Alım Satımında Zarar Durdur Özelliği Nasıl Ayarlanır?





Vadeli işlemlerde zarar durdur özelliği, yatırımcıların uğradıkları kayıpları sınırlamalarına ve riskleri kontrol etmelerine yardımcı olur. Zarar durdur fiyatı belirleyerek, piyasa olumsuz yönde hareket ettiği zaman pozisyonlarınızın zamanında kapatılmasını sağlayabilir ve böylece daha fazla kayıp yaşamaktan kaçınabilirsiniz.









Vadeli işlemlerde zarar durdur, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında pozisyonları kapatmak ve daha fazla kayıp yaşamamak için işlem yapmak anlamına gelir. Vadeli işlemlerde zarar durdur genellikle belirli bir fiyat ya da yüzde olarak belirlenir. Piyasa fiyatı belirlenen zarar durdur noktasına çekildiğinde veya bu noktayı aştığında, işlem otomatik olarak gerçekleştirilir.













Belirli bir miktarı zarar durdur noktası olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir vadeli işlem çiftinde pozisyon açarsanız, bir zarar durdur noktası belirleyebilirsiniz. Böylece, vadeli işlem çiftinde fiyat zarar durdur noktasına düştüğünde, pozisyonunuz otomatik olarak kapanır ve bu şekilde zararınızı sınırlamış olursunuz.









Risk toleransınıza bağlı olarak yüzdesel zarar durdur işlevini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, örnek olarak bir varlığın fiyatı alış fiyatınızın %10 altına düştüğünde otomatik olarak varlığın satılması sağlanır.









Zarar durdur noktalarını belirlemek için teknik göstergeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, zarar noktalarını belirlemek için hareketli ortalamalar, destek çizgileri, direnç çizgileri vb. gibi teknik göstergeleri kullanabilirsiniz.









Zarar durdur noktasını birden fazla aşamaya böler ve kademeli olarak azaltır. Bu durum, piyasa dalgalanması sırasında zarar durdur noktasını daha esnek bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olabilir.













Hızlı kapat, karşı tarafın kapanış fiyatına dayalı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve "En İyi 30 Teklif" işlemlerinin uygulanması anlamına gelir: kapanış emriniz, 30 tekliften oluşan bir aralıkta karşı tarafların fiyatlarıyla hızlı bir şekilde eşleşebilir ve işleme alınmayan kalan kısım otomatik olarak bir limit emrine dönüştürülür.









[Fiyat] (piyasa fiyatı veya son fiyat) ve [Miktar] (%25, %50, %75 ve %100) ayarlamanız gerekir.









Bu, tüm limit emirlerini iptal edecek ve tüm pozisyonlarınızı piyasa emirleriyle kapatacaktır. (Piyasa koşullarına bağlı olarak, işleminiz %100 başarılı olmayabilir.)









[Long] / [Short] pozisyonları kapatmak için [Piyasa Fiyatı] kullanmak da aktif zarar durdur amacını gerçekleştirebilir.









[Limit emir] ile long/short pozisyonların kapatılması yalnızca son fiyatta veya son fiyattan daha iyi bir fiyatta (yani kâr elde ettiğiniz bir durumda) tamamlanabileceğinden;





Bir pozisyon açtıktan sonra, pozisyonları kapatmak için bir [limit emri] kullanmak zararı durdurma amacını gerçekleştirmez.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde long pozisyon açarken, [limit emri] kullanarak bir zarar durdur noktası ayarladığınızda (65.000 USDT'de [emir fiyatı]), emriniz son fiyattan (ortalama gerçekleşme fiyatı 66.972,7 USDT) daha düşük bir noktada işleme alınamaz.













[Tetikleme fiyatı], [fiyat] ve [miktar] (ayarlanabilir oran) hassas bir şekilde ayarlanabilir.





[Limit emirleri], long/short pozisyonlarınızı kapatmak için son fiyattan veya son fiyattan daha iyi bir fiyattan (yani kârda olduğunuz bir durumda) veya en son fiyattan daha kötü bir fiyattan (yani zararda olduğunuz bir durumda) işleme alınabilir.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde bir long pozisyon açarken, [tetikleme emri] kullanmak hem long hem de short [kapanış pozisyonlarını] ayarlamanıza olanak tanır; bu şekilde, [ortalama gerçekleşme fiyatı] [ortalama açılış fiyatından] düşük olduğunda, emir önceden belirlenmiş [zarar durdur] hedefine ulaşmak için tetiklenebilir.













[Takip eden zarar durdur emri], [Geri Yükselme Oranı] ([oran] veya [fiyat aralığı]) ve [miktar] (ayarlanabilir oran) için hassas ayarlama imkanı sağlar.





[Long kapat]/[short kapat] pozisyonları için [Takip eden zarar durdur emri] yalnızca son fiyattan daha kötü bir fiyatla tamamlanabilir (yani zararda olduğunuz bir durumda).





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde bir short pozisyon açarken, [takip eden zarar durdur emri] ayarlandıktan sonra, mevcut pozisyonlar son fiyattan (64.924,7 USDT) yaklaşık %10 daha kötü bir fiyatla tamamlanır.













[Yalnızca Yayınla] emirleri long/short pozisyonları kapatmak için kullanılan [Limit Emirleri] ile benzerdir: yalnızca son fiyatta veya son fiyattan daha iyi bir fiyatla (yani kârda olduğunuz bir durumda) tamamlanabilir.





Bu nedenle, bir pozisyon açtıktan sonra, [Yalnızca Yayınla] emriyle kapatmak zarar durdurma amacını gerçekleştirmez.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde bir long pozisyon açarken, [Yalnızca Yayınla] emriyle zarar durdur ([emir fiyatı] 65.000 USDT'de) ayarlamak, emrin iptal edilmesine neden olur.













[Kâr Al] / [Zarar Durdur] özelliği bir pozisyon açmadan önce ayarlanabilmekle birlikte, açıldıktan sonra da düzenlenebilir. Daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için Vadeli İşlemlerde Kâr Al ve Zarar Durdur Emirleri başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









MEXC Vadeli İşlemler platformunda, risk tercihlerinize, işlem stratejilerinize ve piyasa koşullarına göre, genellikle fiyat veya yüzde ayarları şeklinde zarar durdurma koşulları belirleyebilirsiniz. Ayrıca, pozisyonlarınızı kapatmak ve kayıpları sınırlamak için zarar durdur emirlerini manuel olarak uygulayabilirsiniz. Zarar durdur özelliği riski kontrol etmeye ve uğradığınız kayıpların büyümesini önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, gerçek vadeli işlemler alım satımı sırasında, farklı piyasa kanıları farklı zarar durdur davranışlarını tetikleyebilir: örneğin, bazı olumlu veya olumsuz temel faktörler (sektöre dair haberler gibi) ortaya çıktığında, yatırımcılar mevcut pozisyonlarını aktif olarak kapatabilirler. Bu nedenle, gerçek alım satım deneyimi yoluyla daha fazla zarar durdur tekniği edinilmelidir.



