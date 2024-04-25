MEXC Vadeli İşlemler, Artık Emir Geçmişi ve Sermaye Akışı Verilerinin PDF Formatında Dışa Aktarılmasını Destekliyor









Vadeli işlem emri, bir kullanıcı tarafından merkezi bir borsada oluşturulan ve bir alım satım işlemi için kural ve koşulları içeren bir emirdir. Bu kurallar ve koşullar, işlem yapılacak işlem çiftini, miktarı, fiyatı, emir türünü (piyasa emri, limit emri vb.) ve geçerlilik süresini içerebilir.





Borsa, bir kullanıcı herhangi bir kripto para vadeli işlem emri gönderdiğinde, emrin kurallarına ve koşullarına göre ilgili eylemleri gerçekleştirir. Emir, piyasa koşullarını karşılıyorsa ve eşleşecek yeterli sayıda karşı emir mevcutsa, işlem gerçekleştirilir ve hem alıcı hem de satıcıdan varlıklar anlaşmaya göre transfer edilir.









Şu anda, vadeli işlem emir geçmişi ve sermaye akışı verilerini PDF formatında dışa aktarma işlevi, yalnızca websitesinde desteklenmektedir ve henüz uygulamada kullanıma sunulmamıştır. Uygulama üzerinden, emir geçmişi taleplerinizi dışa aktararak e-postanıza gönderebilirsiniz.





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından, ilgili sayfaya erişmek için ana sayfada üst gezinme çubuğunda bulunan [Emirler] sekmesindeki [Vadeli İşlem Emirleri] seçeneğini seçin.









Vadeli işlem emirleri sayfasında [Emir Geçmişi] seçeneğini seçin ve ardından emir geçmişi dışa aktarma penceresini açmak için [Emir Geçmişini Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.





Dışa aktarmak istediğiniz vadeli işlem çiftini, yönünü ve zaman aralığını seçebilirsiniz. Dışa aktarma biçimini [PDF] olarak seçin ve ayarladıktan sonra, emir geçmişi bilgilerinin PDF sürümünün dışa aktarımını tamamlamak için [Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.





Dışa aktarım için seçilen zaman dilimi içinde, [Toplu Veri Aktarımı] seçeneğini tercih ederseniz, şu anda son 2 yıl içindeki herhangi bir 360 güne ait (bir önceki güne kadar) veriler desteklenmektedir. Ayda maksimum 10 indirme ile dışa aktarım başına 100.000 kayda kadar dışa aktarabilirsiniz.









Benzer şekilde, [Sermaye Akışı] seçeneğini seçin. Ardından sermaye akışı dışa aktarma penceresini açmak için [Sermaye Akışını Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.





Dışa aktarmak istediğiniz vadeli işlem çiftini, kriptoyu, sermaye türünü, sermaye akışı türünü ve zaman aralığını belirledikten sonra, dışa aktarma biçimi olarak [PDF] seçeneğini seçin. Sermaye akışı bilgilerinin dışa aktarımını tamamlamak için [Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.





Dışa aktarım için seçilen zaman dilimi içinde, [Toplu Veri Aktarımı] seçeneğini seçerseniz, şu anda sermaye akışı toplu veri aktarımı 17 Aralık 2021'den başlayarak herhangi bir 360 güne ait (bir önceki güne kadar) verileri desteklemektedir. Ayda maksimum 10 indirme ile dışa aktarma başına 100.000 kayda kadar dışa aktarabilirsiniz.









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