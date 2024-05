MEXC'de TxID Bilgisi Nasıl Bulunur?

İşlem hash değeri veya işlem kimliği olarak da bilinen TxID, doğrulanan ve blok zincirine eklenen her işlemin benzersiz dizesidir ve blok zincirindeki her işlem için tanımlayıcı görevi görür. Zincir üzerinde tamamlanan her yatırma veya çekme işlemi benzersiz bir hash değeri oluşturur.





Bir TxID kullanarak, yatırma veya çekme işlemlerinizin transfer süreci ve işlem durumu gibi bilgileri sorgulayabilirsiniz.









Örnek olarak çekim geçmişini ele alalım. Yatırma TxID bilgilerini de aynı şekilde bulabilirsiniz. Bu yüzden onlar bu içerikte belirtilmeyecektir.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. İlgili sayfaya girmek için üst menü çubuğunda bulunan [Cüzdan] ve ardından [İşlem Geçmişi] seçeneklerine tıklayın. Açılan sayfada [Çekim] seçeneğine tıklayın. Görüntülemek istediğiniz çekim kaydını seçin ve [Daha fazla] seçeneğine tıklayın.









Aşağıdaki görselde gösterilen ETH çekim kaydını örnek olarak ele alırsak, [Daha fazla] seçeneğine tıkladığınızda, en alt kısımda TxID kaydını bulabileceğiniz "Çekim Detayları" sayfası açılacaktır.





Blok zincirindeki durum bilgilerini doğrudan görüntülemek istiyorsanız, çekim ağınıza karşılık gelen blok zinciri gezginine doğrudan erişmek için TxID bilgisinin yanındaki zincir bağlantı sembolüne [🔗] tıklayabilirsiniz.





TxID bilgisini kopyalamak istiyorsanız, TxID bilgisinin yanındaki kopyalama sembolüne [❑] tıklayabilirsiniz. "Kopyalandı" şeklinde bir uyarı penceresi belirecektir. Daha sonra kopyalanan TxID bilgisini kullanmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.













MEXC uygulamasında sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun. [İşlemler] seçeneğini seçin ve [Yatırma/Çekme] seçeneğine dokunun. Ardından, "Fonlama Geçmişi" bölümününden, [Çekim] seçeneğine dokunun. Görüntülemek istediğiniz çekim kaydını seçin ve [Tamamlandı >] seçeneğine dokunun.





Aşağıdaki görselde gösterilen ETH çekim kaydını örnek olarak ele alırsak, [Tamamlandı >] seçeneğine dokunduğunuzda, en alt kısımda TxID kaydını bulabileceğiniz "Çekim Detayları" sayfası açılacaktır.





Blok zincirindeki durum bilgilerini doğrudan görüntülemek istiyorsanız, çekim ağınıza karşılık gelen blok zinciri gezginine doğrudan erişmek için alt kısımda bulunan [Blok Gezgini] seçeneğine dokunabilirsiniz.





TxID bilgisini kopyalamak istiyorsanız, TxID bilgisinin yanındaki kopyalama sembolüne [❑] dokunabilirsiniz. "Başarılı bir şekilde kopyalandı. Kötü niyetli müdahaleleri önlemek için lütfen yapıştırırken kontrol edin." şeklinde bir uyarı penceresi belirecektir. Daha sonra kopyalanan TxID bilgisini kullanmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.









Varlıkların yalnızca blok zinciri düğümü tarafından onaylandıktan sonra ilgili bloğa aktarılabileceğini unutmamak önemlidir. Mevcut ağ tıkalıysa, varlıklarınızın yatırılması veya çekilmesi için gereken sürenin uzamasına neden olabilir. Yatırma veya transfer işleminizin hesaba aktarılması uzun zaman alıyorsa, TxID bilgisine göre durumu sorgulamak ve varlık durumunu onaylamak için ilgili blok zinciri gezginini kullanabilirsiniz.





MEXC platformundan başka bir platforma gerçekleştirdiğiniz fakat hesaba aktarılmamış olan bir çekim işleminiz varsa ve blok onayının tamamlandığı gösteriliyorsa, çekim TxID bilgisini kopyalayabilir ve yatırma yaptığınız platformun canlı destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.