MEXC'nin 6. Yıl Dönümünü Kutlarken Bize Katılın!





Nisan ayında MEXC, 6. yıl dönümünü kutluyor! Geçtiğimiz altı yıl boyunca MEXC, kullanıcıları için güvenli ve istikrarlı bir alım satım ortamı yaratmayı taahhüt ederek her zaman "Önce Kullanıcı" ilkesine bağlı kalmıştır.





Geçmişe dönüp baktığımızda MEXC, piyasa dalgalanmalarından başarılı bir şekilde çıkmış, en iyi listeleme hızını ve en geniş kripto yelpazesini kullanıcılarına sağlayarak çok sayıda seçenek sunmuştur. Ayrıca, kullanıcıların işlem maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak için düşük işlem ücreti politikasını sürdürmüştür. Sektörde lider vadeli işlem derinliği ve ürün performansının sürekli iyileştirilmesi ile çok sayıda piyasa dalgalanmasının getirdiği zorluklara karşı direnç göstererek herkes için istikrarlı bir alım satım ortamı sağlamıştır.





Bu başarıların arkasında MEXC topluluğu kullanıcılarının desteği vardır. Minnettarlığımızı göstermek için MEXC'nin 6. yıl dönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler ve bol miktarda ödüller hazırladık. Sizi bu muhteşem şöleni bizimle birlikte kutlamaya davet ediyoruz.









Burada, MEXC'nin 6. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin tüm ayrıntılarını bulabilirsiniz. Öncesinde hatırlatıcılar ayarlayabilir ve etkinliklerin durumuna göre ilginizi çeken etkinliklere katılabilirsiniz. Farklı etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi ve katılım yöntemleri için lütfen MEXC resmi X (Twitter) hesabımızı takip edin.









MEXC, 6. yıl dönümünü kutlamak amacıyla çok sayıda profil fotoğrafı çerçevesi hazırladı. En sevdiğiniz profil fotoğrafı çerçevesini seçebilir ve MEXC'nin 6. yıl dönümünü birlikte karşılamak için profil fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz!





Etkinlik Dönemi: 22 Nisan 2024 - 28 Nisan 2024

Katılım Kriterleri: MEXC resmi X (Twitter) hesabımızı takip edin, profil fotoğrafınızı MEXC'nin 6. Yıl D önümü çerçevesine sahip bir fotoğrafla değiştirin, ardından etkinlik gönderimizi beğenin ve alıntılayın.

Toplam Ödül Havuzu: 300 USDT









Bir alım satım meraklısıysanız, etkinlik dönemi boyunca belirtilen tutarlarda vadeli işlem hacmine ulaşarak 50.000 USDT'ye varan ödül havuzunu paylaşma şansına sahip olabileceğiniz bir şans çekilişine katılmak için bilet kazanabilirsiniz.





Farklı vadeli işlem hacimlerine karşılık gelen bilet sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kriterler Koşullar Sağlandığında Kazanılacak Çekiliş Hakkı Ulaşılan vadeli işlem hacmi 5.000 USDT ise, 1 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 10.000 USDT ise, 1 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 50.000 USDT ise, 1 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 100.000 USDT ise, 1 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 300.000 USDT ise, 1 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 500.000 USDT ise, 2 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 1.000.000 USDT ise, 3 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 3.000.000 USDT ise, 4 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 5.000.000 USDT ise, 5 Ulaşılan vadeli işlem hacmi 10.000.000 USDT ise, 6





Vadeli işlem alım satımında uzman değilseniz, her biri 10 USDT değerindeki ödülü almak için rastgele 10 şanslı kullanıcıyı seçeceğimiz paylaşım ve alıntılama etkinliğimize de katılabilirsiniz.





Etkinlik Dönemi: 22 Nisan 2024 - 28 Nisan 2024

Katılım Kriterleri:

Şans Çekilişi: Şans çekilişine katılmak için belirtilen tutarlardaki vadeli işlem hacmine ulaşın. Etkinlik kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen etkinlik sayfasına göz atınız.





Paylaşım ve Alıntılama: MEXC resmi X (Twitter) hesabımızı takip edin, etkinlik gönderisini beğenip alıntılayın ve yorumlar kısmında 3 arkadaşınızı etiketleyin. Etkinliğe katılımınızı tamamlamak için Google formunu doldurun.

Toplam Ödül Havuzu: 50.100 USDT









Yeni MEXC hesabı açan katılımcılar için, KYC doğrulamasını tamamladıktan ve etkinlik dönemi boyunca ilk alım satım işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, her biri 10 USDT tutarında vadeli işlem bonus ödülü olmak üzere rastgele 10 şanslı kullanıcı seçilecektir.





Etkinlik Dönemi: 24 Nisan 2024 - 26 Nisan 2024

Katılım Kriterleri: Kayıt formunu doldurun, bir MEXC hesabı açın, KYC doğrulamasını tamamlayın ve etkinlik dönemi boyunca en az 100 USDT tutarında ilk alım satım işleminizi ( spot/vadeli işlemler) gerçekleştirin.

Toplam Ödül Havuzu: 200 USDT









Bilgisayar duvar kağıdınızı değiştirin ve MEXC'nin 6. yıl dönümünü bizimle birlikte kutlayın! Etkinlik gönderinizin yorumlar bölümünde 6. yıl dönümü duvar kağıdınızı paylaşarak şans çekilişine katılın.





Etkinlik Dönemi: 28 Nisan 2024 - 5 Mayıs 2024

Katılım Kriterleri: Katılımınızı tamamlamak için MEXC resmi X (Twitter) hesabımızı takip edin, etkinlik gönderimizi beğenip alıntılayın ve 6. yıl dönümü duvar kağıdınızı yorumlar bölümünde paylaşın.

Toplam Ödül Havuzu: 100 USDT





Yukarıdaki etkinliklere ek olarak MEXC, farklı ülke ve bölgelerde çok sayıda özel yerel etkinlikler de başlatmıştır. İlgili etkinliklerden haberdar olmak için yerel topluluğunuzu ve sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.





🔔 Hatırlatma: Ödül kazanma fırsatlarını kaçırmamak için MEXC'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmenizi ve etkinlik başlama tarihleri için önceden hatırlatıcılar ayarlamanızı öneririz.





MEXC Resmi X (Twitter) Hesabımızı Takip Edin: https://twitter.com/MEXC_TR

Resmi Telegram Topluluğumuza Katılın: https://t.me/MEXCTurkey





Tüm topluluk kullanıcılarına MEXC'ye verdikleri destekten dolayı ve bu yolculukta yanımızda oldukları için içtenlikle teşekkür ederiz. Etkinliklere katılımınızı heyecanla bekliyor ve bir sonraki yıldönümümüzde sizleri tekrar görmeyi, gelişmemize ve ilerlememize birlikte tanıklık etmeyi temenni ediyoruz!