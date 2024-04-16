2024 Yılının En Popüler Meme Coinleri





Meme coinler, adını bir "meme" veya popüler resimlerin, videoların veya kavramların çevrimiçi olarak viral yayılmasını tanımlayan internet kültürü fenomeninden alan bir kripto para türüdür.





Meme coinlerin birincil amacı, eğlenceli kripto varlıklar yaratıp, ilgi uyandıran eğlence ve sosyal araçlar olarak hizmet etmektir. Bu coinlerin değeri genellikle geleneksel finansal ölçütlerden farklı olarak topluluk mutabakatı ve piyasa talebinden kaynaklanmaktadır.





Meme coinler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şu bağlantı adresine tıklayabilirsiniz: " Meme Token Nedir? ".









İlk olarak Dogecoin'den (DOGE) itibaren sonraki hayvan temalı kriptolara ve günümüzde sürekli ortaya çıkan meme coinlere kadar, meme coinler genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:





1.1 Ünlü Görsel IP Türü: Dogecoin (DOGE) ve PEPE tarafından temsil edilen bu tokenler, internetin erken dönemlerinde popüler olan görüntüleri tokenize eden tokenlerdir. Hem DOGE hem de PEPE viral meme tokenlerinden ortaya çıkmıştır. LADYS, NFT Milady serisinden tanınmış bir meme coindir.





1.2 Fenomen Etkisi Türü: Bunlar, internet fenomenleriyle ilgili şeylerin (evcil hayvanlar gibi) adını taşıyan meme tokenlerdir. Örneğin, MAGA adını Trump'ın ABD başkanlığı için yürüttüğü kampanyanın sloganından; FLOKI adını Musk'ın evcil köpeğinden alması vb. gibi örnekler gösterilebilir.





1.3 Yazıt Türü: SATS ve RATS tarafından temsil edilen bu coinler, diğer meme coin türlerine kıyasla farklı piyasaya sürülme yöntemlerine sahiptir. SATS, Satoshi Nakamoto ve Bitcoin'e saygı gösterisinde bulunurken, RATS kripto dünyasındaki sıçan yarışıyla alay eder.









Şu anda piyasada çok sayıda Meme token dikkat çekmektedir. Bu içerikte, 2024 yılının ortalarında piyasaya sürülen ya da popülerlik kazanan birkaç popüler meme token tanıtılacaktır.









BOOK OF MEME anlamına gelen BOME, Pepe Meme resim sanatçısı Darkfarm tarafından oluşturulmuştur. BOOK OF MEME, memeler için kalıcı bir depolama alanıdır ve aynı zamanda bir dizi meme oluşturma özelliğine de sahip olacaktır.





BOME'nin ön satış mekanizması oldukça basitti: Kullanıcılar Darkfarm tarafından sağlanan Solana adresine SOL gönderdi ve ön satıştaki tüm katılımcılara, bağışlanan SOL oranına göre, BOME token tahsis edildi. Ön satış beklentileri aşarak toplamda 10.000'in üzerinde SOL topladı.





Ardından Darkfarm, toplanan tüm SOL'u likidite havuzuna ekledi ve BOME için başlangıç fiyatı 0,000496 USDT olarak belirlendi. BOME, fiyatının tek bir gün içinde 50 kat artması ve toplam işlem hacminin 230 milyon USD'ye ulaşmasıyla bir fiyat çılgınlığı başlattı.





BOME tokenler 12 Mart'ta ön satışlarına başladı ve sadece üç gün içinde en üst düzey borsalarda listelenerek en hızlı listeleme rekorunu kırdı. BOME tokenin piyasa değeri 1,5 milyar USD'yi aştı. Şu an itibariyle BOME tokenlerin fiyatı 0,017 USD'ye gerilemiş bulunuyor.













BOME servet etkisinden etkilenen Slerf, 17 Mart'ta bağış toplandığını duyurdu ve bağış miktarı 13 saat içinde 50.000 SOL'u aştı.





18 Mart'ta SLERF kurucusu, X platformu üzerinden, kendi operasyonel hataları nedeniyle LP ve airdrop rezerv tokenlerini imha ettikleri ve satış öncesi kullanıcılara 10 milyon dolar iade edemedikleri hakkında paylaşım yaptı.





Bu hata, beklendiği gibi dolandırıcılık olayıyla sonuçlanmadı. Kullanıcılar bunu "merkeziyetsiz davranış" olarak görerek bir satın alma çılgınlığını tetikledi. Token fiyatı daha sonra yükselmeye devam etti. SLERF, 9 saat içinde bir milyarın üzerinde piyasa değerine ulaşarak BOME tarafından kırılan rekoru kırdı ve bunu sadece 30 dakika içinde başararak memelerin yeni kralı haline geldi.





Daha önce, SLERF tokenin fiyatı 1,6$ ile zirveye ulaşmıştı. Şu anki fiyatı ise 0,47$.













MAGA (TRUMP) token Ağustos 2023'te oluşturuldu ve adı Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sloganı "Make America Great Again" ifadesinin kısaltmasından türetildi. Oluşturulduktan ve piyasaya sürüldükten sonra, başlangıçta piyasa heyecanından yoksundu ve çok az ilgi görmüştü.





Ancak 2024 başkanlık ön seçimlerinde Trump kazanmaya devam ettikçe MAGA tokenin popülaritesi de giderek arttı. Şubat ayının sonunda, Trump'ın başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından, hem tokenin popülaritesi hem de fiyatı yeni zirvelere ulaştı.





Şu anda, coşkunun azalmasıyla, MAGA tokenin fiyatı da buna karşılık gelen bir geri çekilmeyle karşılaştı. MAGA tokenin dalgalanmaları Trump'ın haber kapsamı ile yakından ilişkili durumda. Trump'ın gelecekte seçimi kazanması halinde MAGA'nın fiyatının da buna bağlı olarak yükselebileceğini hayal etmek zor değil.













Solana ağında son derece popüler meme tokenlerin art arda ortaya çıkmasıyla birlikte, diğer ağlar bir popülerlik ve trafik dalgası kazanmayı umarak bu durumu taklit etmeye çalışmakta. DEGEN ise, BASE ağında başarıya ulaşmış bir meme token.





DEGEN, Farcaster topluluğundan doğdu ve topluluk odaklı bir meme projesi. Adil dağıtımı, tabandan gelen atmosferi, aşağıdan yukarıya topluluk büyüme dürtüsü ve resmi olmayan DAO organizasyon yapısı ve operasyonu, çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti ve kullanıcıları teşvik etti.





Son zamanlarda, meme çılgınlığı Solana ağından BASE ağına kayarken, Degen projesi düşük maliyetli Layer3 blok zinciri Degen Chain'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. DEGEN, ağın yerel gaz tokeni olarak hizmet veriyor. Haberin yayılmasının ardından DEGEN'in fiyatı 24 saat içinde %37'nin üzerinde arttı ve bunu sürekli fiyat artışları izleyerek defalarca yeni zirvelere ulaştı.





Zincir üstü verilere göre, DEGEN 0,065$ ile en yüksek fiyata ulaştı. Şu anki fiyatı ise 0,04$ düzeyine gerilemiş durumda.













Dogwifhat (WIF) pembe yün şapka takan bir Shiba Inu görüntüsüne sahip. Proje, 2023 Kasım ayında Solana ağında herhangi bir tanıtım yapılmadan sessizce piyasaya sürüldü. Aralık ayının sonunda, Solana ağının genel yükseliş eğiliminden etkilenen WIF'in fiyatı bir miktar artış gösterdi ve belirli bir düzeyde ilgi çekti. Resmi tanıtım ilk olarak pembe yün şapka giyen bir Shiba Inu'nun meme görseliyle ortaya çıktı.





11 Ocak tarihinde WIF için hatalı bir işlem gerçekleşti ve o sırada yalnızca 2,7 milyon dolar değerinde likiditeye sahip olan WIF tokeni satın almak için 7,7 milyon dolar değerinde SOL kullanıldı ve WIF fiyatının anında 3,99 dolara yükselmesine neden oldu. Bir hafta sonra Binance, WIF vadeli işlemlerinin listelendiğini duyurdu. Ardından Backpack, WIF spot alım satımını listelediğini duyurdu.





1 Mart'ta Robinhood'un WIF'i listelemesi piyasada geniş çaplı bir ilgiye yol açarak WIF'in fiyatının hızla artarak 1 doları aşmasına yol açtı. Böylece, WIF, 1 doları aşan ilk köpek türündeki meme token oldu.





2 Mart'ta, kripto para borsası BitMEX'in kurucu ortağı ve CEO'su Arthur Hayes, WIF hakkındaki iyimserliğini gösteren bir tweet attı. Sonuç olarak, WIF'in fiyatı kısa sürede 2 doları aştı. WIF tokenin en yüksek fiyatı 4,88$ seviyesine ulaştı. WIF fiyatı şu anda 4,05$ düzeyine gerilemiş durumda.





WIF'in toplam 998,9 milyon token arzı mevcut. Stake etme veya yakma gibi yaygın uygulamaları veya planlanmış bir proje beklentisi yok. Değer nitelikleriyle yalnızca bir yatırım olarak hizmet veriyor. Resmi işleyiş de oldukça sıradan olup çoğunlukla pembe yün şapka takan bir Shiba Inu'nun meme görüntülerinin dolaşımına odaklanıyor. Bu tür bir proje esas olarak kullanıcı yatırımının duygusal değerini taşır.













WEN, Solana DeFi birleştirme platformu Jupiter'in meme tokeni olup, özellikleri topluluğun potansiyel airdroplara yönelik istek ve beklentilerinden kaynaklanıyor.





Jüpiter projesinin kurucu ortaklarından Meow, topluluktan sık sık "Wen Token" ve "Wen airdrop" hakkında sorular almış ve bunun üzerine bir şiirle yanıt vermişti. Bu şiir daha sonra NFT olarak basıldı. Şu anda WEN token olarak dolaşımda olan 1 trilyon parçaya bölünmüş durumda.





WIF tokene benzer şekilde, WEN token de başka proje geliştirme planları veya yol haritaları olmaksızın öncelikle kullanıcı yatırımının duygusal değerini taşıyor. Aradaki fark, WEN tokenin parçalanmış NFT'lerden oluşturulan ilk topluluk tokeni olması ve WNS NFT standardıyla uyumlu ilk NFT olması konusundaki inovasyonunda saklı.













MEXC, meme coinler dahil olmak üzere alım satım için çok çeşitli kripto para birimleri sunar. MEXC uygulamasının ana sayfasında bulunan [Daha] seçeneğine dokunun. Ardından, [Alım Satım] başlığı altındaki [Meme] seçeneğine dokunarak meme coinleri görüntüleyin.









Örnek olması amacıyla, BOME tokeni kullanarak bir satın alma emri vereceğiz.





MEXC uygulamasında üst tarafta bulunan arama çubuğuna "BOME" yazın. BOME spot alım satımını seçin. Ardından, mum grafiği sayfasında bulunan [Al] seçeneğine dokunun. Emir türünü, miktarını ve diğer bilgileri girin. Ardından, satın alma işlemini tamamlamak için [BOME Al] seçeneğine dokunun.





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