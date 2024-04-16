MEXC'de Vadeli İşlemler Isı Haritası Nasıl Görüntülenir?









Vadeli işlemler ısı haritası, MEXC platformu tarafından sağlanan gerçek zamanlı bir veri aracıdır. Bu araç sayesinde kullanıcılar, MEXC'deki ilk 10 ila ilk 50 vadeli işlem çiftinin işlem hacmini veya fiyat değişimlerini belirli bir süre boyunca görüntüleyebilir.





Vadeli işlemler ısı haritası, kullanıcıların işlem hacmi veya fiyat değişimi göstergelerine dayalı olarak sürekli vadeli işlemlerin performansını hızlı bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bir vadeli işlem çiftinin işlem hacmi ve fiyat değişimi ne kadar büyükse, haritada görüntülenen kare de o kadar büyük olur.









Mevcut MEXC ısı haritası yalnızca vadeli işlemlerle ilgili verileri göstermektedir.









MEXC resmi websitesinde hesabınıza giriş yapın, ardından üst menü çubuğundan [Piyasa] sekmesine tıklayın ve Piyasa sayfasındaki [Isı Haritası] seçeneğini seçin.









"Hacim" veya "24 Saatlik Değişim" kriterlerine göre filtreleme yapmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, ilk 50 kriptoya kadar görüntülemek için filtreleme yapabilirsiniz.





Tercih ettiğiniz bir saat dilimi varsa, ısı haritasının sağ üst köşesinden ayarlayabilirsiniz.





Farklı renkler, farklı fiyat değişim aralıklarını temsil eder. Temsil ettikleri ilgili aralığı görmek için farenizi sağ üst köşede bulunan renk bloklarının üzerine getirin.









İmlecinizi bir vadeli işlem bloğunun üzerine getirdiğinizde, ilgili işlem çiftinin adı, işlem hacmi ve 24 saatlik fiyat değişimi verileri görüntülenir. Bloğa tıkladığınızda, vadeli işlemler alım satımına başlayabileceğiniz ilgili alım satım sayfasına yönlendirilirsiniz.













MEXC Uygulamasını açın, ana sayfadan [Daha] seçeneğine dokunun, ardından ısı haritasını görüntülemek için "Genel İşlevler" bölümünden [Isı Haritası] seçeneğini seçin.









Isı Haritası sayfasında, sol üst köşede bulunan [Filtrele] seçeneğine dokunun. "Hacim" veya "24 Saatlik Değişim" kriterlerine göre filtreleme yapmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, ilk 50 kriptoya kadar görüntülemek için filtreleme yapabilirsiniz.





Aynı zamanda, tercih ettiğiniz bir saat dilimi varsa, filtrele arayüzünden ayarlayabilirsiniz.





Farklı renkler farklı derecelerde fiyat değişimini temsil eder. Her bir renge karşılık gelen fiyat değişimini görüntülemek için gri renkli "Fiyat Değişimi Açıklamaları" seçeneğine dokunun.





Websitesiyle karşılaştırıldığında, uygulama sürümü ek olarak paylaşım özelliği sunar. Isı Haritası sayfasında paylaşım arayüzünü açmak için sağ üst köşede bulunan paylaş butonuna dokunun. Paylaşım işlemini tamamlamak için aşağı kaydırarak [İndir] veya [Paylaş] seçeneklerinden birini seçin.





Bir vadeli işlem bloğuna dokunduğunuzda, ilgili vadeli işlem çiftinin adı, işlem hacmi ve 24 saatlik fiyat değişim verileri görüntülenecektir. Vadeli işlemler alım satımına başlayabileceğiniz ilgili alım satım sayfasına gitmek için [Hemen Al-Sat] butonuna dokunun.













Isı haritasındaki daha büyük kareler daha yüksek işlem hacmini temsil eder, bu da daha yüksek piyasa duyarlılığına ve potansiyel olarak daha büyük fiyat dalgalanmalarına işaret edebilir. Bu durum, 24 saatlik fiyat değişimine ilişkin veriler karşılaştırılarak doğrulanabilir. Bu büyük karelere odaklanarak, daha aktif alım satım faaliyeti olan vadeli işlem çiftlerini belirleyebilirsiniz. Son olarak, ısı haritası analizinize dayanarak alım satım stratejinizi formüle edebilirsiniz.





Vadeli işlemler ısı haritası alım satım kararları için bir veri referansı olarak kullanılabilse de, nihai alım satım kararlarının doğruluğunu sağlamak için diğer teknik göstergeler ve analiz araçlarıyla birleştirilmesi önerilir.









Normal veri ekranlarıyla karşılaştırıldığında, görsel ısı haritaları daha sezgiseldir. Ayrıca, vadeli işlem çiftlerinin işlem hacmine veya 24 saatlik fiyat değişimlerine net bir genel bakış sağlar ve böylece verileri karşılaştırmak için zaman kazandırır. Ancak, vadeli işlemler ısı haritası yalnızca yardımcı bir araçtır ve alım satım kararlarının doğruluğunu garanti etmez. Bu nedenle, alım satım yapmadan önce riskleri makul bir şekilde nasıl yöneteceğinizi öğrenmeniz ve uygun TP/SL stratejileri belirlemeniz gerekir.





Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.