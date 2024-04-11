MX Bölgesi Mart Ayı Etkinlik Raporu





Bitcoin yeni bir halving döngüsünün eşiğinde ve piyasa trendini önceki yıllara benzer şekilde etkisi altında şekillendiriyor. Mart ayının ilk yarısı, Şubat ayındaki yükseliş trendini sürdürerek istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ayın ikinci yarısında, halving yaklaştıkça fiyatlar düşmeye devam etti ve Bitcoin'in fiyatı en düşük noktasında 60.000 $ seviyesine kadar geriledi.





MX token fiyatı bu ay trende meydan okuyarak istikrarlı bir şekilde yükseldi ve 4,45 $ seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. MX Token sahibi olmak yalnızca fiyat artışlarından kâr elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özel aylık etkinliklere katılarak ücretsiz airdrop kazanmanıza olanak tanır. " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğimizi inceleyerek MX tutmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.









2024 Mart ayında MEXC platformu, 2 Launchpad etkinliği ve 295 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 297 airdrop etkinliği düzenledi. Bu etkinlikler aracılığıyla %99'a varan APY oranıyla çok sayıda ödül dağıtıldı. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle MEXC, toplamda 697 airdrop etkinliği düzenlemiş ve 41,57 milyon doları aşan airdrop ödülleri dağıtmıştır. Her ay ortalama 232 etkinlik düzenlenmiş ve 13,86 milyon dolar değerinde airdrop ödülleri dağıtılmıştır.





MEXC platform veri istatistiklerine göre, Mart ayında dağıtılan 297 airdrop ödül etkinliği arasında ilk dört token %500'ün üzerinde fiyat artışı sergiledi. Mart ayında en yüksek fiyat artışına sahip token, %38.943 gibi etkileyici bir oranla DAT oldu. Bu ay en yüksek performans gösteren ikinci token ise %1.057 oranında fiyat artışıyla CATBOY oldu. En yüksek fiyat artışına sahip ilk 10 token arasında, tüm tokenler %250'nin üzerinde bir büyüme oranı sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artış Yüzdesi (31 Mart İtibarıyla) DAT 25 Mart 2024 %38.943 CATBOY 5 Mart 2024 %1.057 CSWAP 17 Mart 2024 %951 FAKEAI 1 Mart 2024 %502 ETHFI 18 Mart 2024 %344 GOLDEN 2 Mart 2024 %299 WX 4 Mart 2024 %295 GUI 14 Mart 2024 %291 TONUP 16 Mart 2024 %266 KOKO 28 Mart 2024 %265









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasının gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













Henüz MX tutmuyorsanız ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.



