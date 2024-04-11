MEXC Birikim Üzerinden TON Staking'e Nasıl Katılınır?









MEXC Birikim, kullanıcıların kâr elde etmek için TON kilitli staking programına katılmalarına olanak tanıyan finansal ürünleri resmi olarak kullanıma sundu. Deneyimlemek için resmi MEXC websitesini ziyaret edin.









Şu anda MEXC, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her birine karşılık gelen getiri oranı, bireysel staking limiti ve toplam staking havuzu limiti olmak üzere üç farklı TON kilitli staking süresi sunmaktadır:

Staking Süresi (Gün) Tahmini Yıllık Faiz Oranı (APR) Staking Limiti (Kişi Başına) Staking Limiti (Toplam) 30 %5,0 500.000 TON 10.000.000 TON 60 %7,5 500.000 TON 10.000.000 TON 120 %10,0 500.000 TON 10.000.000 TON





Kilitli Birikim, hizmet sayfasında görüntülenen kurallarda açıklandığı gibi, TON gibi yatırdığınız varlıkların belirli bir süre için kilitlenmesini içerir. Bu kilitleme süresi boyunca, yatırılan varlıkları alıp satamaz, yatıramaz veya çekemezsiniz. Uzun vadeli varlık tutmayı tercih eden yatırımcılar genellikle bu tür bir finansal hizmeti tercih eder.









Aşağıda, 30 gün boyunca TON kilitli staking kullanarak örnek bir tanıtım sunacağız.









MEXC resmi websitesinde hesabınıza giriş yapın. Üst menü çubuğundan [Spot] sekmesine tıklayın ve ardından staking sayfasına erişmek için [Birikim] seçeneğini seçin.









"Birikim" bölümünün altındaki arama kutucuğuna "TON" yazarak TON staking için tahmini yıllık faiz oranını (APR) ve çeşitli staking sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Abonelik sayfasına erişmek için [Hemen Stake Et] butonuna tıklayın.









Stake etmek istediğiniz TON miktarını girin, "Bu yatırımın içerdiği riskleri okudum ve anladım. MEXC Risk Bildirimi Beyanı" ifadesini okuyup işaretleyin, ardından TON staking işlemini tamamlamak için [Onayla ve Stake Et] butonuna tıklayın.





Lütfen TON stake ederken sayfada görüntülenen minimum staking miktarı uyarısına dikkat edin. Şu anda, bireysel kullanıcıların maksimum staking limiti 500.000 TON'dur.





Abonelik sayfasının sağ tarafında, abonelik tarihi, değer tarihi, faiz dağıtım tarihi, geri alma tarihi, geri alma kilidinin açılma tarihi ve ilgili notlar dahil olmak üzere TON staking işleminizle ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Lütfen bu bölümü dikkatlice inceleyin.









Başarılı bir şekilde stake ettikten sonra, güncel TON staking işleminizi görüntülemek için MEXC Birikim sayfasındaki [Kilidi Aç veya Geçmişi Görüntüle] seçeneğine tıklayabilirsiniz.









Minimum staking süresine ulaştıktan sonra, geri almayı veya stake etmeye devam etmeyi seçebilirsiniz. Nihai getiri, fiili staking gün sayısına göre hesaplanacaktır. Geri alma durumunda, anaparanızın kilidi aynı gün açılacaktır.









MEXC Uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın ve ana sayfadan [Daha] seçeneğine dokunun. Ardından, staking sayfasına erişmek için "Kazan" bölümünden [MEXC Birikim] seçeneğini seçin.





Staking sayfasında, "Birikim" bölümünün altındaki arama kutucuğuna "TON" yazarak TON staking için tahmini APR ve staking süresini görüntüleyebilirsiniz. Abonelik sayfasına erişmek için [Hemen Stake Et] butonuna dokunun.





"Birikim Miktarı" alanına yatırmak istediğiniz TON miktarını girin, "Bu yatırımın içerdiği riskleri okudum ve anladım. MEXC Risk Bildirimi Beyanı" ifadesini okuyup işaretleyin, ardından TON staking işlemini tamamlamak için [Onayla ve Stake Et] butonuna dokunun.





Lütfen TON stake ederken sayfada görüntülenen minimum staking miktarı uyarısına dikkat edin. Şu anda, bireysel kullanıcıların maksimum staking limiti 500.000 TON'dur.





Abonelik sayfasında aşağı doğru ilerledikçe, abonelik tarihi, değer tarihi, faiz dağıtım tarihi, geri alma tarihi, geri alma kilidinin açılma tarihi ve ilgili notlar dahil olmak üzere TON staking işleminizle ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Lütfen bu bölümü dikkatlice inceleyin.









Başarılı bir şekilde stake ettikten sonra, güncel TON staking işleminizi görüntülemek için MEXC Birikim sayfasındaki [Kilidi Aç veya Geçmişi Görüntüle] seçeneğine dokunabilirsiniz.









Minimum staking süresine ulaştıktan sonra, geri almayı veya stake etmeye devam etmeyi seçebilirsiniz. Nihai getiri, fiili staking gün sayısına göre hesaplanacaktır. Geri alma durumunda, anaparanızın kilidi aynı gün açılacaktır.





TON (The Open Network) MEXC'nin stratejik yatırım ortağıdır. MEXC Birikim, TON sahiplerine basit, hızlı ve çeşitli bir kazanç çözümü sunmaktadır. Yatırımcılar, MEXC platformunda sunulan yüksek kaliteli hizmetleri ve güvenliği deneyimleyerek keyfini çıkarabilirler. MEXC Birikim hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, " MEXC Birikim Nedir? " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.





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