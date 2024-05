Bitcoin Halving SSS

"Satoshi Nakamoto" olarak bilinen Bitcoin'in yaratıcısı bugüne kadar bilinmemekte ve gerçek kimliği bir sır olarak kalmaktadır. Bazıları Satoshi Nakamoto'nun bir birey olduğunu düşünürken, diğerleri bunun bir organizasyon olabileceğini öne sürmektedir. Satoshi Nakamoto 12 Aralık 2010 tarihinde foruma son mesajını gönderdikten sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur.





Hiçbir kişi veya kuruluş Bitcoin arzını kontrol edemez. Önceden belirlenmiş kod kurallarını takip eder.





Bitcoin madencileri rastgele sayılar aramak için hash algoritmaları kullanır. Bu rastgele sayıyı ilk bulan madenci, madencilik olarak bilinen süreçte bir Bitcoin ödülü alır. Zaman geçtikçe, yeni Bitcoin üretmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, Bitcoin'in başlangıcında Satoshi Nakamoto toplam arzı 21 milyon olarak belirlemiş ve kullanılabilirliğini düzenlemek için kabaca her dört yılda bir halving etkinliği içeren deflasyonist bir model uygulamıştır.





Bitcoin tarihinde, blok ödüllerini blok başına başlangıçta 50 coinden blok başına mevcut 6,25 coine düşüren üç halving etkinliği yapıldı. Bitcoin, blok ödüllerini blok başına 3,125 coine düşürecek olan dördüncü halving etkinliğine yaklaşıyor.





Bitcoin'in kurallarına göre, blok ödülü her 210.000 blokta bir yarıya düşer. Her bloğun madenciliği için hedeflenen süre yaklaşık 10 dakikadır, ancak bu değişebilir. Bazı blokların madenciliği 10 dakikadan az ya da çok sürebilir ve bu da bir sonraki halving'in ne zaman gerçekleşeceğini değiştirebilir. "Her 4 yılda bir halving" konsepti teoriktir ve madencilik süresine bağlı olarak değişebilir. Bir sonraki halving'in Nisan 2024'te gerçekleşmesi beklenmektedir.





Bitcoin halving sürecine girdiğinde, yeni blokların madenciliği için verilen ödül yarıya düşer. Bu, yeni Bitcoin'lerin piyasaya arz edilme hızını azaltarak piyasaya giren yeni Bitcoin'lerin dolaşım hızını doğrudan etkiler. Halving etkinliği yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşir ve Bitcoin'in arz kontrol mekanizmasının bir parçasıdır.







Tarih Halving blok yüksekliği Halving sonrası blok ödülü Çıkarılmamış kalan bitcoin % Birinci Halving 28 Kasım 2012 210.000 25 %50 İkinci Halving 9 Temmuz 2016 420.000 12,5 %25 Üçüncü Halving 11 Mayıs 2020 630.000 6,25 %12,5 Dördüncü Halving ? Nisan 2024 840.000 3,125 %6,3





Toplam Bitcoin arzının 21 milyon coin ile sınırlı olması nedeniyle, halving mekanizması yeni Bitcoin arzını azaltarak Bitcoin'i daha da nadir hale getirmektedir. Bitcoin'in nadirliği, geçmiş Bitcoin halving etkinlikleri sırasında fiyat artışlarını gösteren tarihsel verilerle birleştiğinde, halving etkinliğinin Bitcoin'in fiyatında daha fazla yukarı yönlü harekete yol açabileceğini göstermektedir.





Hayır. Bitcoin'in işlem hızı temel olarak blok büyüklüğüne ve ağ tıkanıklığına bağlıdır. Yeni Bitcoin üretim hızının yarıya indirilmesinin işlem hızı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır.





Bitcoin halving etkinliği, altcoinler de dahil olmak üzere kripto piyasasına ilişkin dikkati artıracaktır. Yatırımcılar, diğer tokenlerin büyüme potansiyeli konusunda daha iyimser hale gelebilir. Bu coşku, altcoinlere yatırımın artmasına ve dolayısıyla fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Ayrıca, Bitcoin için madencilik ödülü azaldıkça, bazı madenciler daha yüksek ödüllü altcoin madenciliğine geçebilir.