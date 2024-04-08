mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/BTC Halving Bölgesi/Bitcoin Halving Nedir?

Bitcoin Halving Nedir?

#Temel
#Bitcoin
#Sektör Bilgileri
2024.04.8 MEXC
Paylaş

1. Bitcoin Halving Nedir?


  • Bitcoin halving, Bitcoin blok zincirindeki blok ödülünün yarıya indirilmesi olayıdır. Bu, Bitcoin blok zincirinde her 210.000 blok üretildiğinde blok ödülünün yarıya indiği anlamına gelir. Bu olay yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşmektedir. Dördüncü Bitcoin halving olayının 23 Nisan 2024 tarihinde 840.000 blok yüksekliğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

  • Her halving olayından sonra, Bitcoin için blok ödülleri azalır. İlk başta, blok başına 50 BTC olan ödül, günümüzde 6,25 BTC'ye kadar düşmüştür. 2024'teki halving işlemininden sonra blok ödülü 3.125 BTC'ye düşecektir. Halving mekanizması Bitcoin'in çıkarılma oranında bir azalmaya yol açarak fiyatını etkilemektedir. Tarihsel olarak, Bitcoin halving olayları tüm kripto para piyasasındaki boğa piyasası döngüleriyle yakından ilişkilendirilmiştir.

2. Bitcoin Halving Olayının Fiyat Üzerindeki Etkisi


  • İlk Bitcoin halving olayı 28 Kasım 2012'de gerçekleşmiş ve Bitcoin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bu halving döngüsü Temmuz 2016'ya kadar sürmüştü. Halving olayından önce, Bitcoin'in satış fiyatı Bitcoin başına 12$ idi. Halving olayının başlamasıyla birlikte Bitcoin'in blok ödülleri blok başına 50 BTC'den 25 BTC'ye düşmüştü. Halving, piyasada bir heyecan dalgası yaratmış ve Bitcoin'in fiyatını 225 dolara çıkarmıştı. Daha sonra 1.242$'a yükselerek toplamda 100 kat artış göstermişti.

  • İkinci Bitcoin halving olayı 10 Temmuz 2016'da gerçekleşmiş ve Bitcoin blok zincirinde 420.000 bloğun tamamlandığını işaret etmişti. Bu olay sırasında, Bitcoin için blok ödülü blok başına 25 BTC'den 12,5 BTC'ye düşmüştü. Dikkat çekici bir şekilde, takip eden yıl içinde Bitcoin'in fiyatı 647$'dan 2.973$'a yükselerek %358'lik etkileyici bir artış yaşamıştı.

  • Üçüncü Bitcoin halving olayı, Bitcoin blok zincirindeki 210.000 bloğun üçüncü setinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs 2020'de gerçekleşmişti. Bu halving olayının ardından, Bitcoin madencilerinin ödülleri bir kez daha yarıya inmiş ve blok başına ödül 6,25 BTC'ye düşmüştü. Halving olayından sonraki bir yıl içinde Bitcoin fiyatı 9.851 $'dan 65.145$'a yükselerek yaklaşık %561'lik etkileyici bir artış göstermişti. Daha sonra, Bitcoin'in fiyatı yükselişini sürdürerek yaklaşık 69.000$'lık bir zirveye ulaşmıştı.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri potansiyel etkilerini ve fırsatlarını keşfetmek için yaklaşan dördüncü halving olayını yakından izliyorlar. 28 Mart 2024 itibarıyla Bitcoin fiyatı 73.000 doları aşmış durumda. Bitcoin Halving olayı, yalnızca Bitcoin ağındaki fiyatı ve piyasa performansını değil, aynı zamanda tüm kripto para sektörünün gelişim yönünü de etkiliyor.

Nasıl Bitcoin satın alacağınızı öğrenmek için "Bir Dakikada Bitcoin Satın Alın" başlıklı içeriğimize göz atabilir veya resmi MEXC websitesinden gerçek zamanlı olarak BTC fiyatını görüntüleyebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Kripto alım satımı yüksek riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM