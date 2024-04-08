Bitcoin Halving Nedir?









Bitcoin halving, Bitcoin blok zincirindeki blok ödülünün yarıya indirilmesi olayıdır. Bu, Bitcoin blok zincirinde her 210.000 blok üretildiğinde blok ödülünün yarıya indiği anlamına gelir. Bu olay yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşmektedir. Dördüncü Bitcoin halving olayının 23 Nisan 2024 tarihinde 840.000 blok yüksekliğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.





Her halving olayından sonra, Bitcoin için blok ödülleri azalır. İlk başta, blok başına 50 BTC olan ödül, günümüzde 6,25 BTC'ye kadar düşmüştür. 2024'teki halving işlemininden sonra blok ödülü 3.125 BTC'ye düşecektir. Halving mekanizması Bitcoin'in çıkarılma oranında bir azalmaya yol açarak fiyatını etkilemektedir. Tarihsel olarak, Bitcoin halving olayları tüm kripto para piyasasındaki boğa piyasası döngüleriyle yakından ilişkilendirilmiştir.









İlk Bitcoin halving olayı 28 Kasım 2012'de gerçekleşmiş ve Bitcoin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bu halving döngüsü Temmuz 2016'ya kadar sürmüştü. Halving olayından önce, Bitcoin'in satış fiyatı Bitcoin başına 12$ idi. Halving olayının başlamasıyla birlikte Bitcoin'in blok ödülleri blok başına 50 BTC'den 25 BTC'ye düşmüştü. Halving, piyasada bir heyecan dalgası yaratmış ve Bitcoin'in fiyatını 225 dolara çıkarmıştı. Daha sonra 1.242$'a yükselerek toplamda 100 kat artış göstermişti.





İkinci Bitcoin halving olayı 10 Temmuz 2016'da gerçekleşmiş ve Bitcoin blok zincirinde 420.000 bloğun tamamlandığını işaret etmişti. Bu olay sırasında, Bitcoin için blok ödülü blok başına 25 BTC'den 12,5 BTC'ye düşmüştü. Dikkat çekici bir şekilde, takip eden yıl içinde Bitcoin'in fiyatı 647$'dan 2.973$'a yükselerek %358'lik etkileyici bir artış yaşamıştı.





Üçüncü Bitcoin halving olayı, Bitcoin blok zincirindeki 210.000 bloğun üçüncü setinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs 2020'de gerçekleşmişti. Bu halving olayının ardından, Bitcoin madencilerinin ödülleri bir kez daha yarıya inmiş ve blok başına ödül 6,25 BTC'ye düşmüştü. Halving olayından sonraki bir yıl içinde Bitcoin fiyatı 9.851 $'dan 65.145$'a yükselerek yaklaşık %561'lik etkileyici bir artış göstermişti. Daha sonra, Bitcoin'in fiyatı yükselişini sürdürerek yaklaşık 69.000$'lık bir zirveye ulaşmıştı.





Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri potansiyel etkilerini ve fırsatlarını keşfetmek için yaklaşan dördüncü halving olayını yakından izliyorlar. 28 Mart 2024 itibarıyla Bitcoin fiyatı 73.000 doları aşmış durumda. Bitcoin Halving olayı, yalnızca Bitcoin ağındaki fiyatı ve piyasa performansını değil, aynı zamanda tüm kripto para sektörünün gelişim yönünü de etkiliyor.







