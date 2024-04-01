Likidite Restaking Nedir?





Son boğa piyasasının başlamasına likidite madenciliği öncülük etmiş ve "DeFi Yazı" başlamıştı. Bu nedenle, birçok kişi boğa piyasasının bu turunun yine DeFi sektörü tarafından başlatılacağına ve likidite geri kazanımının en olası belirleyici etmen olacağına inanıyor.









Ethereum'un mutabakat mekanizmasından PoS sistemine geçişinden bu yana, Ethereum staking talebi keskin bir şekilde artmış ve bu da likidite staking protokollerinin hızla gelişmesine yol açmıştır.





Likidite restaking, Eigenlayer projesinin kurucusu Sreeram Kannan tarafından önerilen bir Ethereum inovasyon protokolüdür. Temel mekanizması, daha fazla staking ödülü kazanmak için Ethereum'da halihazırda stake edilmiş ETH'yi diğer mutabakat protokollerinde yeniden stake etmek ve aynı zamanda ağ güvenliğine ve merkeziyetsizliğe katkıda bulunmaktır.









2.1 Geliştirilmiş Sermaye Verimliliği ve Artırılmış Kârlar





Geleneksel staking, genellikle ağ güvenliğini sağlamak için varlıkların kilitlenmesini gerektirir. Likidite restaking ise yatırımcıların halihazırda stake edilmiş varlıklarını, orijinal stake edilmiş varlıkları geri çekmeden diğer protokollerde stake etmelerine olanak tanıyarak varlıkların çoklu kullanımını sağlar ve sermaye verimliliğini artırır. Aynı zamanda, staking yatırımcıları, birden fazla staking protokolünden kâr elde ederek kârlarını artırabilir.





2.2 Artırılmış Likidite





Likidite restaking, geleneksel staking sisteminde bulunan likidite ikilemini çözer. Bu yöntem, sentetik varlıkların stake edildikten sonra yeniden stake edilmesini ve ek gelir elde etmek için piyasadaki DeFi protokollerinde kullanılmasını kapsar. Bu, piyasa likiditesini etkili bir şekilde artırır.





2.3 Azaltılmış Satış Baskısı





Likidite restaking, yerel varlıkların verimliliğini artırarak piyasa satış baskısını etkili bir şekilde azaltır ve piyasanın sağlıklı gelişimine katkıda bulunur.





2.4 Artırılmış Ağ Güvenliği





Likidite restaking, daha fazla kullanıcıyı staking sistemine katılmaya teşvik eder. Bu durum, Ethereum'un güvenliğini ve merkeziyetsizliğini artırmanın yanı sıra tüm ekosistemin istikrarını ve güvenliğini güçlendirmek için faydalıdır.









3.1 Akıllı Sözleşme Riskleri





Akıllı sözleşmelerde güvenlik açıkları veya tasarım kusurları olması durumunda, saldırganlar bu açıklardan veya kusurlardan yararlanabileceğinden varlık kaybı riski söz konusu olabilir.





3.2 Artırılmış Eğitim Eşiği





Birçok uygulayıcı için restaking, derin bir anlayış ve çok seviyeli interaktif işlemler gerektirir. Ancak, bu süreçteki karmaşıklık ve diğer sorunlar bazı yatırım kullanıcılarını caydırabilir. Buna ek olarak, staking ve kazanç mekanizmalarını anlamak ve maksimum kâr için birden fazla ağda varlıkları etkin bir şekilde yeniden stake etme sorununu çözmek gereklidir.





3.3 Likidite Riskleri





Kripto piyasasında, kullanıcıların staking mekanizmalarına ilişkin temel endişeleri, aşırı piyasa koşullarında kilitlemeler ve yetersiz likiditedir. Bu da stake edilen varlıkların likidasyona uğramasına neden olabilir.









Likidite restaking, belirli bir düzeyde katılım eşiği gerektirir. Çalışma mekanizmasını ve kâr mantığını anlamanın yanı sıra, ilgili birçok proje arasında güvenlik ve yüksek getiri taraması yapmak da gereklidir. Varlık kaybını önlemek için çevrimiçi kimlik avı bağlantılarına da dikkat edilmelidir.





Buna ek olarak, birçok katılımcı, önceden likidite restaking alanına ve ilgili tokenlerin düzenine dikkat etmeyi tercih etmektedir. Şu anda, MEXC platformu ilgili tokenleri piyasaya sürmüştür. MEXC borsasında spot veya vadeli işlem yapabilirsiniz.





Örnek olarak ETHFI tokeni ele alalım. MEXC uygulamasında hesabınıza giriş yapın. Ardından ana sayfada bulunan arama kutucuğuna "ETHFI" yazın. Mum grafiği sayfasına girmek için "Spot" bölümünden [ETHFI] seçeneğini seçin. Ardından alım satım sayfasına girmek için [Al] seçeneğine dokunun. Emir türünü seçin ve miktarı girin. Ardından, satın alma işlemini tamamlamak için [ETHFI Al] seçeneğine dokunun.









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