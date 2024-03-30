Vadeli İşlemler Alım Satımında Kâr Al Özelliği Nasıl Ayarlanır?





Vadeli işlemler alım satımında Kâr Al özelliği, yatırımcıların önceden belirlenmiş kâr hedeflerine ulaştıklarında işlemlerden hemen çıkmalarına olanak tanır. Böylece gerçekleşmiş kazançları kilitleyerek yatırımcıların kârlarını kaçırmamalarını sağlar.









Vadeli işlemler alım satımında Kâr Al, vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım yaparken bir hedef fiyat belirlemek anlamına gelir. Piyasa fiyatı bu fiyata ulaştığında veya bu fiyatı aştığında, yatırımcılar pozisyonları kapatmak ve kârı kilitlemek için otomatik olarak işlem yapar. Bu durumda yatırımcılar, kâr fırsatlarını kaçırmamak ve halihazırda elde edilen kârları korumak için öngörülen getirilere ulaşıldığında tedbir alarak işlemlerden çıkmaya karar verir.













Bu, kâr alma noktası olarak belirli bir miktar belirlemek anlamına gelir. İşleminiz beklenen kâr oranına ulaştığında, kazançları kilitlemek için işlemden otomatik olarak çıkabilirsiniz.









Kâr alma noktası olarak bir yüzde oranı belirleyebilirsiniz, böylece alım satım sırasında elde ettiğiniz kâr belirlemiş olduğunuz orana ulaştığında işlemi sonlandırarak kazancı kilitleyebilirsiniz.









Bu, kâr alma noktasını belirlemek için teknik göstergelerin ayarlanması anlamına gelir. Örneğin, hareketli ortalamalar, RSI (Göreceli Güç Endeksi), MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Farkı) gibi teknik göstergeleri kullanarak ideal kâr alma noktasını belirleyebilirsiniz.









Bu, kâr alma noktasını birden fazla aşamaya böler ve kademeli olarak artırır. Bu, piyasa trendi iyileşmeye devam ettiğinde kârınızı maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.









Pozisyonunuz değişken kârlar gösterdiğinde, Kâr Al özelliğini tamamlamak için aşağıdaki kapatma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bazı kısmi kapatma yöntemleri Kâr Al özelliğini gerçekleştiremeyebilir:









Hızlı kapat, karşı tarafın kapanış fiyatına dayalı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve "En İyi 30 Teklif" işlemlerinin uygulanması anlamına gelir: kapanış emriniz, 30 tekliften oluşan bir aralıkta karşı tarafların fiyatlarıyla hızlı bir şekilde eşleşebilir ve işleme alınmayan kalan kısım otomatik olarak bir limit emrine dönüştürülür.









[Fiyat] (piyasa fiyatı veya son fiyat) ve [Miktar] (%25, %50, %75 ve %100) ayarlamanız gerekir.









Bu, tüm limit emirlerini iptal edecek ve tüm pozisyonlarınızı piyasa emirleriyle kapatacaktır (piyasa koşullarına bağlı olarak, işleminiz %100 başarılı olmayabilir).









[Long Kapat] / [Short Kapat] pozisyonları için [Piyasa Fiyatı] kullanmak da aktif Kâr Al amacını gerçekleştirebilir.









[Limit Emir] ile long/short pozisyonların kapatılması yalnızca son fiyatta veya son fiyattan daha iyi bir fiyatta (yani kâr elde ettiğiniz bir durumda) tamamlanabileceğinden;





Aşağıdaki görselde, [Limit] emri tamamlandıktan sonra, emir türünüzün [Limit Emri] olarak kategorize edildiğini ve yalnızca son fiyatta veya son fiyattan daha iyi bir fiyatta tetiklenebileceğini görebilirsiniz.













[Tetikleme fiyatı], [fiyat] ve [miktar] (ayarlanabilir oran) hassas bir şekilde ayarlanabilir.





[Limit Emirleri], long/short pozisyonlarınızı kapatmak için son fiyattan veya son fiyattan daha iyi bir fiyattan (yani kârda olduğunuz bir durumda) veya en son fiyattan daha kötü bir fiyattan (yani zararda olduğunuz bir durumda) gerçekleştirilebilir.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde bir long pozisyon açarken, [tetikleme emri] kullanmak hem long hem de short [kapanış pozisyonlarını] ayarlamanıza olanak tanır; bu şekilde, [ortalama işleme alınma fiyatı] [ortalama açılış fiyatından] düşük olduğunda, emir önceden belirlenmiş [Zarar Durdur] hedefine ulaşmak için tetiklenebilir.













[Takip eden zarar durdur emri], [Geri Yükselme Oranı] ([oran] veya [fiyat aralığı]) ve [miktar] (ayarlanabilir oran) için hassas ayarlama imkanı sağlar.





[Long kapat]/[short kapat] pozisyonları için [Takip eden zarar durdur emri] yalnızca son fiyattan daha kötü bir fiyatla tamamlanabilir (yani zararda olduğunuz bir durumda).





Bu nedenle, bir pozisyon açtıktan sonra, pozisyonları kapatmak için [takip Eden zarar durdur emri]kullanmak Kâr Al amacını gerçekleştiremez.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: BTC/USDT çiftinde bir short pozisyon açarken, [takip eden zarar durdur emri] ayarlandıktan sonra, mevcut pozisyonlar son fiyattan (64.924,7 USDT) yaklaşık %10 daha kötü bir fiyatla tamamlanır.













[Yalnızca Yayınla] emirleri long/short pozisyonları kapatmak için kullanılan [Limit Emirleri] ile benzerdir: yalnızca son fiyatta veya son fiyattan daha iyi bir fiyatla (yani kârda olduğunuz bir durumda) tamamlanabilir.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi: [Yalnızca Yayınla] emri tamamlandıktan sonra, emir türünüz [Limit Emri] olarak sınıflandırılır ve yalnızca son fiyattan veya son fiyattan daha iyi bir fiyattan tetiklenebilir.













[Kâr Al] / [Zarar Durdur] özelliği bir pozisyon açmadan önce ayarlanabilmekle birlikte, açıldıktan sonra da düzenlenebilir. Daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için Vadeli İşlemlerde Kâr Al ve Zarar Durdur Emirleri başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Vadeli işlemlerde Kâr Al özelliği yatırımcılar için son derece önemlidir. Bu özellik yatırımcıların riskleri etkin bir şekilde yönetmelerine, sermayelerini korumalarına ve dalgalı piyasa koşullarında daha iyi kârlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, net Kâr Al hedefleri belirleyerek işlemlerini daha iyi kontrol edebilir, piyasa dalgalanmalarına karşı zamanında kararlar alabilir ve böylece işlemlerinin başarılı olma olasılığını en üst düzeye çıkarabilirler.



