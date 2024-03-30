BSV Halving Nedir?













SV, Satoshi Vision anlamına gelir ve BSV, Bitcoin SV'nin kısaltmasıdır. Satoshi Nakamoto'nun vizyonunu temsil eder. BSV, Bitcoin ağındaki iki sert çatallanmanın ardından doğan bir üründür.





2017 yılında, Bitcoin ağının yeteneklerinin genişletilmesine ilişkin Bitcoin topluluğu içindeki farklı görüşler nedeniyle, blok boyutunu artırma çözümünü destekleyen topluluk üyeleri, sert çatallanma yükseltmesi yoluyla Bitcoin Cash (BCH) ağını oluşturdu ve 1 megabayt olan blok boyutunu 32 megabayta kadar artırdı. Bu arada zincir dışı ölçeklendirme çözümlerini destekleyen topluluk üyeleri Bitcoin ağını işletmeye devam etti.





2018 yılında BCH topluluğu, ekosistemi geliştirmek için ağın işlevselliğini daha da genişletmeyi hedefledi. Ancak madencilik şirketi nChain, ek özelliklerin, Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'i eşler arası elektronik ödeme sistemine dönüştürme vizyonuyla çeliştiğine inanıyordu. Topluluğun görüşlerindeki bu farklılık, BCH ağında bir sert çatallanmaya yol açarak BSV ağını doğurdu. BSV ağı, Satoshi Nakamoto'nun teknik incelemede tanımladığı vizyona ulaşmayı hedefliyordu.









Halving mekanizması, Bitcoin'in piyasaya arz edilme hızını azaltmak için Satoshi Nakamoto tarafından tasarlanan bir dizi kod çalıştırma kuralıdır.





BSV ağı, Bitcoin ağının iki sert çatallanmasından doğmuştur ve böylece PoW (İş İspatı) fikir birliği mekanizmasını sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca her dört yılda bir madencilik ödülleri yarıya indirilmektedir.





BSV 2018'de doğdu ve ilk halving 2020'de gerçekleşti. Bu yıl yeni bir halving turu yaklaşıyor. Bu içeriğin hazırlandığı sırada BSV halving etkinliğine bir aydan az bir süre kalmış bulunuyor.









Nisan 2020'de halving gerçekleşti ve ağın blok ödülleri 6,25 BSV'ye düştü. Halving etkinliği piyasa için olumlu bir gösterge olarak görülse de önceki halving etkinliğinden önce BSV'nin fiyatı 450 doların üzerindeki en yüksek seviyesinden 80 dolara kadar düştü.









Nisan 2024'teki halving sonrası, ağın blok ödülleri 3.125 BSV'ye düşecek. Yarılanmanın zamanlamasına bağlı olarak, bu sefer BSV halving, BTC halving etkinliğinden önce gerçekleşecek. Şu anda genel piyasa eğilimi yukarı yönlü durumda ve bu halving turunun BSV'yi de yeni bir zirveye taşıyacağına inanılıyor.













Başlangıçta BSV ağının blok boyutu 128 megabayttı ve sonraki yükseltmeler blok boyutu sınırını kaldırarak madencilerin madencilik yapmak istedikleri blokların boyutunu ayarlamalarına olanak tanıdı. Teorik olarak sınırsız blok boyutlarına sahip olan BSV ağında, yüksek işlem hızları ve düşük maliyetlerle karakterize edilen tek bir blok üzerinde daha fazla işlem gerçekleştirebilir. Tek bir blokta daha fazla işlem, daha fazla işlem ücreti kazanılabileceği ve sürekli azalan madencilik bloğu ödüllerinin dengelenebileceği anlamına gelir.





Blok boyutunun artırılması verimliliği artırır ancak aynı zamanda ağ için merkezileşme risklerini de artırır. Blokları büyütmenin ölçeklenebilirlik çözümü, ağ düğümleri için daha yüksek donanım gereksinimlerine yol açarak düğümleri yalnızca birkaç operatörün çalıştırmasına neden olur. BSV ağının birçok kez saldırıya uğramasının nedenlerinden biri de budur.





Ek olarak, BTC ve BCH ile karşılaştırıldığında BSV'nin piyasa popülaritesi yüksek değildir ve bu da likiditenin düşük olmasına neden olmaktadır. Nihayetinde bu durum daha düşük varlık fiyatlarına yol açmakta ve daha düşük kârlılıkla birleştiğinde madencileri madencilikten vazgeçirmektedir.









BSV tokenler MEXC'de listelenmiştir ve bunları platform üzerinden satın alabilirsiniz.





MEXC uygulamasında, üst tarafta bulunan arama kutucuğuna "BSV" yazın ve "Spot" bölümünden [BSV] seçeneğini seçin. Mum grafiği sayfasında, [Al] seçeneğine dokunun. Emir türünü seçin ve miktarı girin. Ardından satın alma işlemini tamamlamak için [BSV Al] seçeneğine dokunun.





Vadeli işlemlerde deneyimliyseniz, MEXC'de BSV vadeli işlemleri de yapabilirsiniz. Arama kutucuğuna "BSV" yazabilir ve "Vadeli" bölümünden [BSV] seçeneğini seçerek hemen vadeli işlem yapabilirsiniz.







