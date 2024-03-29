MEXC İşlem Kopyalama Rehberi (Uygulama)





İşlem Kopyalama, tüm işlemler dahil olmak üzere diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen alım satımları kopyalayan bir süreçtir. Önceki içeriğimizde, websitesi üzerinden işlem kopyalama rehberi içeriğini sunmuştuk. Bu içerikte, MEXC uygulaması üzerinden nasıl işlem kopyalama yapılabileceğine dair bir eğitim sunacağız.









MEXC uygulamasının ana sayfasında bulunan [Daha] seçeneğine dokunun ve [MEXC İşlem Kopyalama] sayfasına girmek için [Alım Satım] bölümünden [İşlem Kopyalama] seçeneğini seçin.





MEXC İşlem Kopyalama sayfasında:

Popüler yatırımcıları görüntülemek için sayfayı aşağı kaydırın.

Tercih ettiğiniz yatırımcıyı seçin.

"Yatırımcı Detayları" sayfasına girmek için yatırımcının isim kartına dokunun.

"İşlem Kopyalama Parametre Ayarları" sayfasına girmek için [Takip Et] seçeneğine dokunun.









İşlem kopyalama parametre ayarları sayfasında, işlemlerini takip etmek istediğiniz yatırımcı için [Vadeli İşlem Kopyalama] seçeneğini seçin. Aşağıdaki ilk resimde gösterildiği gibi en az bir vadeli işlem sözleşmesi seçmeniz gerekir.





Vadeli işlemleri seçtikten sonra, [Genel] veya [Gelişmiş] ayarları yapabilirsiniz.





Genel ayarlarda, [İşlem Kopyalama Miktarı] en az 5 USDT olmalıdır. Buna ek olarak, [İşlem Kopyalama Modu], [Marjin Ayarları], [Yatırımcı Likidasyon Ayarları] gibi ayarları yapmanız ve [TP/SL] ayarlamak isteyip istemediğinizi seçmeniz gerekir. Ayarları tamamladıktan sonra, [Sonraki Adım] seçeneğine dokunun, işlem kopyalama ayarlarınızı gözden geçirin ve işlem kopyalama sürecini tamamlayarak takipçi olmak için [Gönder] seçeneğine dokunun.





Genel ayarlarla karşılaştırıldığında, gelişmiş ayarlar [Kaldıraç ve İşlem Farkı Ayarları] parametresini içerir. Durumunuza göre standart veya özel ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz.













MEXC İşlem Kopyalama sayfasında, yatırımcıları farklı kriterlere göre sıralayabilir ve tercih ettiğiniz işlem stratejilerine göre belirlediğiniz yatırımcıları seçebilirsiniz.





İstediğiniz yatırımcıyı seçtikten sonra, yatırımcı detayları sayfasına girmek için yatırımcı profiline tıklayın. Bu sayfada, yatırımcının alım satım işlemleriyle ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz. Seçtiğiniz yatırımcı hakkında daha fazla bilgi almak için MEXC tarafından sağlanan [İstatistikler], [Ana İşlem Verileri] ve [Takipçiler] verilerini inceleyebilirsiniz.





Bir yatırımcının geçmiş performansının gelecekteki kârları garanti etmediğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, işlem kopyalama varlıklarınızı makul bir şekilde planlamanızı, Kâr Al Zarar Durdur (TP/SL) emirleri oluşturmanızı ve kişisel varlıklarınızın belirli bir aralıkta dalgalanmasını sağlamanızı öneririz.













MEXC İşlem Kopyalama ana sayfasında, [Kopyalanan İşlemlerim] seçeneğine dokunun. "Kopyalanan İşlemlerim" sayfasında, halihazırda takip ettiğiniz işlemleri görüntülemek için [Yatırımcılarım] seçeneğini seçin. [Takipten Ayrıl] veya [Düzenle] seçeneklerine dokunabilirsiniz.





[Düzenle] seçeneğine dokunarak "İşlem Kopyalama Parametre Ayarları" sayfasına dönebilirsiniz. Buradan, vadeli işlem kopyalama türlerini yeniden yapılandırabilir ve genel veya gelişmiş ayarlarda değişiklikler yapabilirsiniz.





Mevcut yatırımcıyı takipten çıkmak için [Takipten Ayrıl] seçeneğine dokunun.









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