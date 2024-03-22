MEXC'de Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri için Kapsamlı Kılavuz









"Coin-M sürekli vadeli işlemleri", belirli bir kripto para biriminin (Bitcoin veya Ethereum gibi) teminat olarak ve kâr ve zararının (PNL) hesaplanmasında kullanıldığı sözleşmeleri ifade eder.









Coin-M sürekli vadeli işlemleri USD (Amerikan Doları) biriminden uzlaştırılır ve PNL değeri, referans olarak belirli bir kripto para birimine dayalı olarak hesaplanır. MEXC, kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği BTC USD sürekli ve ETH USD sürekli olmak üzere iki tür Coin-M sürekli vadeli işlemleri sunar. Coin-M sürekli vadeli işlemlerinin spesifik değeri USD birimindedir. Örneğin, bir Bitcoin-M sürekli vadeli işlemlerinin büyüklüğü 100$ iken, bir Ethereum-M sürekli vadeli işlemlerinin büyüklüğü 10$ değerindedir.





MEXC USDT-M sürekli vadeli işlemlerinin aksine, BTC USD sürekli vadeli işlemleri 1x ila 125x kaldıraç oranını desteklerken, ETH USD sürekli vadeli işlemleri 1x ila 100x kaldıraç oranını desteklemektedir.





Pozisyon modu ve marjin modu açısından, MEXC Coin-M sürekli vadeli işlemleri USDT-M sürekli vadeli işlemlerine benzer. Hedge pozisyonlarını ve hem çapraz hem de izole marjin modlarını destekler.









3.1 MEXC hesabınıza giriş yapın ve [Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri] seçeneğine tıklayın.









3.2 İşlem çiftinizi seçin.









3.3 Marjin modunu seçin.









3.4 Kaldıraç çarpanını onaylayın.









3.5 Emir türünü seçin.





Beş emir türü ve farklılıkları hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen " MEXC'de USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri için Kapsamlı Kılavuz " başlıklı içeriğe göz atınız.









3.6 [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birini seçin.









3.7 Bir pozisyonu kapatın.





Bir pozisyonu kapatmak için üç farklı yöntem vardır. Bu üç yöntemin farkları ve işlemleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen " MEXC'de USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri için Kapsamlı Kılavuz " başlıklı içeriğe göz atınız.









Not: Yukarıda verilen örnekler websitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlere dayanmaktadır. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemler için de adımlar aynıdır.









4.1 Coin-M sürekli vadeli işlemleri PNL değeri nasıl hesaplanır?





Coin-M sürekli vadeli işlemlerinin PNL değeri kullanıcının açılış fiyatına, kapanış fiyatına ve işlem hacmine bağlıdır. Hesaplamalar hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen " Marjin ve PNL Hesaplaması " başlıklı içeriğe göz atınız.





4.2 Coin-M sürekli vadeli işlemleri ile USDT-M sürekli vadeli işlemleri arasındaki farklar nelerdir?





Coin-M sürekli vadeli işlemleri ile USDT-M sürekli vadeli işlemleri arasındaki temel fark, Coin-M sürekli vadeli işlemlerinin teminat olarak ve PNL hesaplaması için belirli bir kripto para birimini (Bitcoin veya Ethereum gibi) kullanması, USDT-M sürekli vadeli işlemlerinin ise değer ve PNL hesaplaması için referans olarak USDT kullanmasıdır. Daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen " USDT-M ve COIN-M Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar " başlıklı içeriğe göz atınız.





4.3 Coin-M sürekli vadeli işlemlerinin büyüklükleri nelerdir?





Bitcoin-M sürekli vadeli işlemlerinin büyüklüğü birim başına 100$ iken, Ethereum-M sürekli vadeli işlemlerinin büyüklüğü birim başına 10$ değerindedir.





4.4 Minimum bir emir miktarı var mı?





Evet, BTC USD sürekli vadeli işlemleri için minimum emir miktarı 100$ tutarına eş değer olan 1 birimdir ve ETH USD sürekli vadeli işlemleri için 10$ tutarına eş değer olan 1 birimdir.





4.5 Maksimum bir emir miktarı var mı?





Evet, BTC USD sürekli vadeli işlemleri için hem piyasa hem de limit emirleri, emir başına maksimum 3.000 birim emir miktarına sahipken, ETH USD sürekli vadeli işlemleri için hem piyasa hem de limit emirleri, emir başına maksimum 20.000 birim emir miktarına sahiptir.





4.6 Coin-M sürekli vadeli işlemleri için işlem ücreti oranları nelerdir?





Coin-M sürekli vadeli işlemleri için piyasa yapıcı işlem ücreti oranı %0, piyasa alıcı işlem ücreti oranı ise %0,01'dir.





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