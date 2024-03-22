Ethereum Spot ETF'leri Nedir?





10 Ocak 2024 (Doğu Zaman Dilimi) tarihinde SEC, aralarında Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity ve Franklin gibi şirketlerin de bulunduğu 11 Bitcoin spot ETF'sinin ABD'de listelenecek ilk grubunu onayladı.





Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanması, Ethereum spot ETF'lerinin sorunsuz bir şekilde onaylanması için çok sayıda kişiye umut verdi. Piyasada, ikinci en büyük kripto para birimi olarak Ethereum'un, spot ETF'leri karşılamada Bitcoin'i takip etmesi en muhtemel kripto para birimi olduğuna inanılıyor.









ETF, hisse senetlerine benzer yatırım fonları olan ve borsalarda işlem görebilen Borsa Yatırım Fonları anlamına gelir.





ETF'ler belirli varlıkları fiziksel teminatlandırma yoluyla menkul kıymetleştirerek yatırımcıların kurum tarafından işleme açılan fon paylarını satın alarak ilgili yatırım araçlarına yatırım yapmanızı mümkün hale getirir.





Bir Ethereum ETF'si, Ether'i dayanak varlık olarak tutan bir borsa yatırım fonunu ifade eder. Kullanıcılar Ethereum spot ETF'leri satın aldıklarında, esasen Ether satın almış olurlar, ancak gerçekte doğrudan Ether tutmazlar.









2.1 Daha Düşük Yatırım Eşiği: Cüzdan kullanımı gibi kriptografik becerileri öğrenmeye ve bu konuda uzmanlaşmaya gerek yoktur. Geleneksel finansal ürün alım satım yöntemlerine olan aşinalık, yatırımcılar için yatırım eşiğini düşürür.





2.2 Düzenleyici Uyumluluk: Ethereum spot ETF'leri geleneksel menkul kıymet borsalarında işlem görür ve ilgili kurumlar tarafından düzenlemeye tabidir. Düzenlenmiş piyasalar daha fazla güven aşılar ve yatırımcılar için güvence sağlar.





2.3 Daha Uygun Maliyetler: Ethereum spot ETF'leri satın almak, doğrudan ETH satın almaya kıyasla genellikle daha düşük maliyetlidir ve bu da maliyet bilincine sahip yatırımcılar için caziptir.





2.4 Cüzdan Hırsızlığı Riskinin Düşük Olması: Ethereum spot ETF kullanıcıları doğrudan Ether tutmazlar. Ether fiyatındaki dalgalanmalardan kâr elde ederken, dijital cüzdan kaybı veya çalınması riskinden korunurlar.









Ethereum spot ve vadeli işlem ETF'leri arasındaki en büyük fark yatırım hedeflerinde yatmaktadır.





Ethereum spot ETF'leri, Ether'i doğrudan dayanak varlık olarak tutan borsa yatırım fonlarıdır. Ethereum spot ETF'nin performansı, tutulan Ether'in değeriyle bağlantılıdır. Yatırımcılar Ethereum spot ETF'leri satın aldıklarında, esasen Ether satın alırlar, ancak doğrudan Ether tutmazlar.





Ethereum vadeli işlem ETF'leri ise doğrudan Ether tutmayan borsa yatırım fonlarıdır. Ether için vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yaparlar; bunlar, değeri vadeli işlem piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen gelecekteki mutabakat anlaşmalarıdır.









Aralarında Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy ve Hashdex'in de bulunduğu altı kurum, Ethereum spot ETF'leri için art arda başvuruda bulundu.





5 Mart 2024 tarihinde SEC, BlackRock'ın Ethereum spot ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. En güncel zaman çizelgesine göre SEC, bu Ethereum spot ETF başvurularına Mayıs ayı sonuna kadar yanıt verecek.









Birçok kişi 2024 yılının Ethereum için çok önemli bir yıl olabileceğine inanıyor. Dahili olarak, Dencun yükseltmesi Ethereum'un ölçeklenebilirliği ve ekosisteminin daha da gelişmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Öte yandan, Ethereum spot ETF'leri onaylanırsa, geleneksel piyasalardan daha fazla fon çekecek, Ethereum'un etkisini daha da artıracak ve ek düzenleme güvencesi sağlayacaktır.





Bitcoin spot ETF'lerinin başarılı bir şekilde onaylanması bir ölçüt olarak görülse de, piyasa genel olarak Ethereum spot ETF'lerinin onaylanmasını iyimserlikle beklemektedir. Bununla birlikte, nihai sonuç açıklanana kadar yanıt bilinmezliğini korumaya devam edecektir. Ethereum spot ETF başvuruları sonuçlanmadan önce, fırsatlar ve riskler bir arada bulunmaktadır. Katılımcılar dikkatli olmalı ve pozisyonlarını doğru şekilde yönetmelidir. Sonuç olarak, dışsal FOMO (kaçırma korkusu) ne olursa olsun, kârlar ve zararlar nihayetinde bireysel toleransa bağlıdır.





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