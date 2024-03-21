Yatırma ve Çekme İşlemlerinizi Adres Müdahalelerine Karşı Nasıl Korursunuz?





Son zamanlarda sıkça kullanıcı yatırma/çekme adreslerine müdahaleler yaşanmaktadır. Bu durum, kullanıcıların bilgisayarlarına kötü niyetli kişiler tarafından Truva atı virüsleri bulaştırılması veya kullanıcıların kötü niyetli olarak değiştirilmiş tarayıcıları indirip kullanmaları ve kötü niyetli tarayıcı eklentileri yüklemeleri nedeniyle meydana gelebilir. Bir diğer olası neden ise kullanıcıların MEXC yazılımını ve üçüncü taraf sohbet yazılımını resmi olmayan kanallardan indirmesidir. Kullanıcılara bu tür riskleri önlemede yardımcı olmak amacıyla, kontrol ve önlemlere yönelik bazı pratik ipuçlarını bu içeriğimizde sizler için derledik. Kullanıcılara dikkatli olmalarını, güvenlik önlemlerini artırmalarını ve yatırma/çekme işlemlerinin güvenliğini sağlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.









A Kullanıcısı, B Kullanıcısından Telegram aracılığıyla bir transfer adresi almıştır. Ancak, A Kullanıcısı adresi kopyalayıp çekim sayfasına yapıştırdığında, B Kullanıcısının kendisine gönderdiği adresle eşleşmediğini fark etmiştir.













Tutarsız bir şekilde kopyalanıp yapıştırılan adres, işletim sistemi panosunun ele geçirilip kurcalandığını ve sisteme olası bir Truva atı virüsü bulaştığını göstermektedir.









İşletim sisteminizde test adresini kopyalayın, ardından Not Defteri'ne veya başka bir yazılıma yapıştırın. Kopyalanan adresi hedef adresle karşılaştırın. Eşleşmiyorlarsa, panonuzun tümüyle ele geçirildiğini gösterir.









1.3.1 Cihazınızda kopyalayıp yapıştırdığınız adreslerin sürekli olarak ele geçirildiğini fark ederseniz, cihazınızda virüs yazılımı yüklü olma ihtimali yüksektir. En kısa sürede antivirüs yazılımı yüklemeniz ve virüs taraması yapmanız gerekir. Ayrıca, sisteminizi güncellemeli ve sistem güvenlik güncellemelerini zamanında yüklemelisiniz.





1.3.2 Yukarıda belirtilen adımlar sorununuzu çözmezse, sistemi yeniden yüklemeniz gerekebilir. Sistemi yeniden yüklemenin tüm verilerinizin kaybına neden olacağını lütfen unutmayın ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Sistemi yeniden yüklemek için resmi bir çevrimdışı servis merkezini ziyaret etmenizi öneririz.









Cihazınızın işletim sistemini (iOS / Android / Windows / macOS) düzenli olarak güncelleyin, sistem güvenlik yamalarını en kısa sürede yükleyin, tarayıcı sürümünüzü güncel tutun, antivirüs yazılımı yükleyin ve düzenli olarak virüs taraması yapın.









A Kullanıcısı, çekim sayfasında transfer adresini manuel olarak girmiş ve ardından göndermek için tıklamıştır. Ancak, görüntülenen ikincil onay sayfasında, adresin az önce girdiğinden farklı olduğunu fark etmiştir.













İkincil onay sayfasındaki adres, girdiğiniz adres değildir çünkü tarayıcı sayfası ele geçirilmiştir. Kötü amaçlı tarayıcı yazılımı veya tarayıcı eklentileri girdiğiniz içeriği izlemekte ve gizlice değiştirmektedir.









Tarayıcınızda MEXC platformundan varlık çekerken, her zaman ikincil bir adres onayı gerçekleştirilir. Lütfen onaylanan adresin hedeflenen adresle eşleşip eşleşmediğini dikkatlice doğrulayın. Eğer eşleşmiyorlarsa, bu tarayıcı arayüzünüzün ele geçirildiğini gösterir. Bunu bir arama motoru kullanarak da test edebilirsiniz. Test çekim adresini arama motoruna girin ve arama işlemi için tıklayın. Arama sonuçları sayfasında görüntülenen adresin test çekim adresiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Eğer eşleşmiyorlarsa, tarayıcı arayüzünüz ele geçirilmiş demektir.









Ele geçirme sorununun yalnızca tarayıcıda olduğundan şüpheleniyorsanız, tarayıcınızda kötü amaçlı eklentilerin yüklü olması veya resmi olmayan bir tarayıcı indirmiş olmanız ihtimali yüksektir. Tarayıcıyı resmi bir kanaldan indirdiyseniz, şüpheli eklentileri kaldırın. Herhangi bir eklentinin güvenliğinden emin değilseniz, hepsini kaldırın. Tarayıcıyı resmi bir kanaldan indirmediyseniz, tarayıcıyı kaldırın ve resmi bir kaynaktan indirin.









Farklı tarayıcılar kullandığınızda, üçüncü taraf eklentileri yüklerken dikkatli olun ve resmi olmayan kaynaklardan güvenilir olmayan eklentileri yüklemekten kaçının.









Telegram'ın XX sürümünü kullanan A Kullanıcısı, B Kullanıcısından bir mesaj almıştır. B Kullanıcısı, A Kullanıcısından USDT yatırmasını talep etmiş ve bir yatırma adresi vermiştir. A Kullanıcısı verilen adrese varlık yatırmış, ancak B Kullanıcısı uzun süre beklemesine rağmen transferi alamamıştır. Adresleri karşılaştırdıklarında, B Kullanıcısı tarafından gönderilen adresin A Kullanıcısı tarafından alınan adresle eşleşmediğini fark etmişlerdir.













Alınan adres gönderilen adresle eşleşmiyor çünkü Telegram'ın korsan bir sürümü bilgileri izlemekte ve değiştirmektedir.









Sohbet uygulamasında, bir arkadaşınıza bir adres gönderin ve cihazında alınan adresle karşılaştırın. Eşleşmezlerse, konuşmanın ele geçirildiğini gösterir.









Üçüncü taraf bir sohbet uygulamasının ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, lütfen yazılımı kaldırın ve uygulamayı resmi Telegram websitesinden indirin.













Resmi kanallardan indirilen üçüncü taraf sohbet araçlarını kullanın ve üçüncü taraf platformlardan korsan sürümleri, belirli dil sürümlerini vb. indirmekten kaçının.









A Kullanıcısı, MEXC uygulamasını bir bulut sürücüsü veya başka bir yolla indirmiş, hesap açmış ve USDT yatırma amacıyla bir yatırma adresi oluşturmuştur. Ancak, yatırma işlemini gerçekleştirdikten sonra varlığın hesaba aktarılmadığını fark etmiştir. Durumu doğrulamak için resmi canlı destek ile iletişime geçen A Kullanıcısı, ekran görüntüsündeki adresin platform tarafından A Kullanıcısı için oluşturulan adresle eşleşmediğini fark etmiştir.













Resmi MEXC uygulamasındaki adres sayfasında "Yatırma Adresi Güvenlik Doğrulaması" açıkça gösterilmekte ve sözleşme adresi belirtilmektedir.









Yüklenen MEXC uygulamasının resmi MEXC websitesinden ( https://www.mexc.com/tr-TR/download ), Google Play'den ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mexcpro.client ) veya Apple Store'dan ( https://apps.apple.com/app/mexc-buy-sell-bitcoin/id1605393003 ) indirilip indirilmediğini kontrol edin.









yazılımı kaldırın ve uygulamanın en son sürümünü indirmek için resmi MEXC websitesini ( Yüklü MEXC yazılımının resmi olmayan bir kaynaktan indirildiği tespit edilirse, lütfenve uygulamanın en son sürümünü indirmek için resmi MEXC websitesini ( https://www.mexc.com/tr-TR/download ) ziyaret edin.













Uygulamanın en son sürümünü resmi MEXC websitesinden indirin ( https://www.mexc.com/tr-TR/download ).







