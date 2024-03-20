Mum Grafiğinde Spot Alım Satım Nasıl Gerçekleştirilir?









MEXC spot alım satım, mum grafiğinde Hızlı Emir özelliğini kullanıma sunarak limit emirlerini doğrudan Mum grafiği üzerinden vermenize olanak tanıyor.





Bu özelliği, mum grafiğinin hangi versiyonunu tercih ederseniz edin (Temel veya TradingView) kullanabilirsiniz. En yaygın olarak kullandığınız mum grafiği versiyonu hangisi olursa olsun, bu özellik her ikisi için de aynı şekilde kullanılır. Bu içeriğimizde tanıtım amacıyla Temel Mum Grafiğini kullanacağız. Şu anda bu özellik yalnızca websitesinde mevcuttur ve çoklu grafik görünümünde desteklenmemektedir.









MEXC resmi websitesini açın ve hesabınıza giriş yapın. Ardından, ana sayfanın üst menü çubuğundan "Spot" seçeneğine tıklayın ve alım satım sayfasına erişmek için açılır menüden [Spot] seçeneğini seçin.





Alım satım sayfasında, Mum grafiğinde Hızlı Emir özelliğini etkinleştirmek için Mum grafiğinin yukarısında bulunan Ekran ayarlarından "Hızlı Emir" seçeneğini işaretleyin.













Hızlı Emir özelliğini etkinleştirdikten sonra, imleci mum grafiğinin üzerine getirin. Sağ tarafta bir [⊕] simgesi görüntülenecektir. İmleç mevcut son fiyatın üzerindeyse, [Limit Alış] butonunu görüntülemek için [⊕] simgesine tıklayın.





İstediğiniz alış miktarını girin. Ardından limit alış emrini vermek için yeşil renkli [Limit Alış] butonuna tıklayın. Aşağıdaki animasyonda gösterildiği üzere, emrin başarılı bir şekilde verildiğini gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.









Yeni verdiğiniz limit alış emrini görüntülemek için sayfayı aşağı kaydırın ve "Açık Emirler" bölümünü kontrol edin.









İmleç mevcut son fiyatın üzerindeyse, [Limit Satış] butonunu görüntülemek için [⊕] simgesine tıklayın. İstediğiniz satış miktarını girin. Ardından limit satış emrini vermek için kırmızı renkli [Limit Satış] butonuna tıklayın. Aşağıdaki animasyonda gösterildiği üzere, emrin başarılı bir şekilde verildiğini gösteren bir açılır pencere görüntülenecektir.









Yeni verdiğiniz limit satış emrini görüntülemek için sayfayı aşağı kaydırın ve "Açık Emirler" bölümünü kontrol edin.





Mum grafiğinde limit emirleri vermek, kullanıcıların mevcut piyasa fiyat değişimlerini takip etmelerini ve emir verimliliğini artırmalarını sağlar. Şu anda, spot alım satım yalnızca mum grafiğinde limit emri verilmesini desteklemektedir. Daha kapsamlı alım satım stratejileri uygulamak istiyorsanız, emir paneline geçmeniz gerekir.





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