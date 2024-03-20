BTC Katman 2 Ağları Nelerdir?













İkinci katman ağ (Katman 2), birinci katman ağın üzerine inşa edilir ve genellikle birinci katman ağda mevcut olan belirli sorunları gidermek için oluşturulur. Ethereum üzerinde oluşturulan ağ genellikle Ethereum Katman 2 olarak adlandırılırken, Bitcoin ağı üzerinde oluşturulan ağ Bitcoin Katman-2 ağları olarak adlandırılır.





Bitcoin Katman-2 ağı öncelikle Bitcoin ağındaki yüksek işlem ücretleri, yetersiz verimlilik ve ölçeklenebilirlik engelleri gibi sorunları gidermek için tasarlanmıştır. İşlem sorunlarını ele almak için ikinci katman ağı kullanıldığında, sonuçlar işlendikten sonra Bitcoin ağına geri iletilir ve böylece Bitcoin ağı üzerindeki baskı hafifletilir.













2023 yılında, BRC20 token protokolü popülerlik kazanarak blok alanı talebinde sürekli bir artışa yol açtı. Sonuç olarak, Bitcoin ağındaki işlem ücretleri hızla yükseldi. Yavaş işlem hızları, uzun onay süreleri, yüksek işlem ücretleri ve ağ ölçeklenebilirliğindeki sınırlamalar gibi sorunlar Bitcoin ekosisteminin mevcut gelişimini engelledi. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, Bitcoin'in mevcut gelişim durumunu destekleyecek ikinci katman bir ağa ihtiyaç duyulmuştur.









Bitcoin'in blok kapasitesinin ilk aşamada 1 MB ile sınırlandırılması nedeniyle, blok genişletme konusu uzun süredir tartışmalı bir konu olmuştur. Genişletme çözümleri üzerinde fikir birliği olmaması, daha sonra sert çatallanmalara yol açarak BCH (Bitcoin Cash) ve BSV'nin (Bitcoin Satoshi Vision) ortaya çıkmasına neden oldu.





Bitcoin ağını genişletmenin karmaşıklığı oldukça fazladır. Segregated Witness'ın (SegWit) tamamlanmasından sonra mevcut ana yaklaşım, Bitcoin ağının üzerine yeni ikinci katman ağlar inşa ederek genişletmektir. Bu yaklaşım yalnızca Bitcoin sistemini etkilemekten kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda blok zincirindeki tıkanıklık sorunlarını da ele alır.









Gelişen Ethereum ekosistemine kıyasla, Bitcoin ağının ekosisteminin gelişmesi için önünde henüz uzun bir yol bulunmaktadır. Şu an itibarıyla Bitcoin yalnızca varlık arzı gerçekleştirebilmektedir ve BRC20 token transferlerinin işlem sayısı 10 milyonu aşarak önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bununla birlikte Bitcoin ağı, Ethereum'un yaptığı gibi merkeziyetsiz borsalar (DEX) gibi zincir üstü uygulamalar inşa edemez ve bağımsız varlık mutabakatı yeteneğinden yoksundur. Bitcoin'in ikinci katman ağının geliştirilmesi, ekosistemin genel gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmaktadır.













Zincir üstü Katman 2 yapısı genel olarak iki türe ayrılmaktadır: Birincisi, Ethereum Sanal Makine (EVM) modeliyle uyumlu olan, diğeriyse Bitcoin Harcanmamış İşlem Çıktısı (UTXO) modeline benzeyen türdür. Bu zincir üstü Katman 2 modeline dayalı çözümler, blok zincirinin temel özelliklerinin çoğunu korur ve işlem ücretlerinde ciddi bir düşüş sağlar. Bununla birlikte, performans artışı sınırlıdır ve sistem bir şekilde merkezileşme eğilimindedir, bu da bazı güvenlik sorunlarına yol açmaktadır. Bu artılar ve eksiler Ethereum'un ikinci katman ağlarında açıkça doğrulanmıştır.





Şu anda Bitcoin ağında Stacks, Rootstock (RSK), Liquid ve diğer ekipler zincir üstü Katman 2 ağları oluşturmak için bu yaklaşımı benimsemektedir.









Dağıtık ikinci katman yapısı iki türe ayrılır: Bunlardan birincisi, yalnızca değer aktarımından sorumlu olan, diğeri ise değer aktarımını Turing-complete yetenekleriyle birleştiren yapıdır. İlkini temsil eden Lightning Network iken, ikincisi RGB protokolü ile örneklendirilmiştir. Bu tür bir çözümün temel zorluğu, teknik uygulamanın karmaşıklığında yatmaktadır. Bununla birlikte, avantajları arasında daha merkeziyetsiz bir sistem, iyileştirilmiş gizlilik, sansüre karşı daha iyi koruma ve sınırsız ölçeklenebilirlik bulunmaktadır. Bu teknoloji başarılı bir şekilde geliştirildiğinde, üst katman uygulamalarının inşasını ve geliştirilmesini büyük ölçüde ilerletme potansiyeline sahiptir.









Yukarıda bahsedilen iki çözüm çeşidine ek olarak, şu anda piyasada birçok başka çözüm de mevcuttur. Örneğin, B²Network, ZK-Rollup tabanlı EVM ile uyumlu bir Bitcoin ikinci katman ağı geliştirmiştir. Bison, Bitcoin ağı için DeFi çözümlerini uygulamak üzere Bitcoin ağında yerel bir ZK-Rollup inşa etmektedir. Merlin Chain'in ikinci katman çözümü, ZK-Rollup ağlarını, merkeziyetsiz simülasyon makinelerini, zincir üstü dolandırıcılık önleme modüllerini ve daha fazlasını entegre etmektedir.





Şu anda Bitcoin'in Katman 2 ağı henüz başlangıç aşamasındadır ve hangi çözümün ana akım haline gelip piyasa tarafından kabul göreceğinin tespit edilmesi zaman alacaktır. Bitcoin'in ikinci katman çözümleri mükemmelleştiğinde, bunun Bitcoin ekosistemi için de bir yükseliş dönemi olacağını tahmin etmek güç değil.









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